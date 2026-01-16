Le traducteur ChatGPT d'OpenAI rivalise avec Google Translate et vous permet de choisir le style du texte traduit, par exemple « professionnel », « académique » ou « plus fluide »

OpenAI a lancé ChatGPT Translate, un outil web autonome qui permet de personnaliser le style des traductions dans plus de 50 langues grâce à l'intelligence artificielle. Si l'interface ressemble au design familier à double boîte de Google Translate, ce nouveau service se distingue en permettant aux utilisateurs de remodeler les traductions en fonction de contextes spécifiques, qu'il s'agisse d'un ton formel pour les affaires, d'un langage adapté aux enfants ou d'une écriture académique.
Récemment, OpenAI a lancé ChatGPT Translate, un outil web autonome qui permet de personnaliser le style des traductions dans plus de 50 langues grâce à l'intelligence artificielle. Si l'interface ressemble au design familier à double boîte de Google Translate, ce nouveau service se distingue en permettant aux utilisateurs de remodeler les traductions en fonction de contextes spécifiques, qu'il s'agisse d'un ton formel pour les affaires, d'un langage adapté aux enfants ou d'une écriture académique.
Cet outil est le premier produit de traduction dédié d'OpenAI, bien que ChatGPT offre des fonctionnalités de traduction depuis des années. Contrairement à Google Translate, qui existe à la fois sous forme de site web et d'application mobile, ChatGPT Translate ne fonctionne actuellement que via les navigateurs web. OpenAI n'a pas annoncé le lancement ni révélé quel modèle d'IA alimente le service.
L'écart entre les promesses et les résultats est notable. La page d'accueil de ChatGPT Translate annonce la prise en charge de la traduction de texte, d'images et de voix, mais les images ne sont pas encore fonctionnelles. Les utilisateurs d'ordinateurs de bureau sont limités à la saisie de texte, tandis que les navigateurs mobiles ajoutent l'accès au microphone pour la traduction vocale. Les documents, l'écriture manuscrite, les sites web ou les conversations en temps réel ne sont pas pris en charge, autant de domaines dans lesquels Google Translate excelle.
Les récentes mises à jour de Google basées sur Gemini ont renforcé son avantage en matière de phrases nuancées, d'expressions idiomatiques et d'argot local. La société teste également la traduction en direct de la parole à la parole via des écouteurs, dépassant ainsi les capacités actuelles de ChatGPT Translate.
Néanmoins, l'approche d'OpenAI laisse entrevoir la prochaine évolution de la traduction. Plutôt que de se contenter de convertir les langues avec précision, ChatGPT Translate met l'accent sur l'adaptabilité, en aidant les utilisateurs à réfléchir à leurs interlocuteurs et à la manière dont leur message doit être perçu. Si OpenAI tient ses promesses en matière de fonctionnalités multimodales et élargit sa couverture linguistique, ce qui n'était au départ qu'un lancement discret pourrait bien devenir une véritable concurrence à la domination de longue date de Google dans le domaine des technologies de traduction.
Depuis que les résultats financiers d'OpenAI ont fuité, l'entreprise multiplie les annonces. En effet, les comptes de Microsoft ont levé le voile sur une réalité stupéfiante : en trois mois, OpenAI aurait perdu environ 11,5 à 12 milliards de dollars. Sur le trimestre clos le 30 septembre 2025, Microsoft indique que sa part dans OpenAI a réduit son résultat net de 3,1 milliards de dollars. Si cela représente 27 % des pertes (proportion de capital détenu), le calcul suggère bien un total avoisinant 11,5 milliards $ de pertes pour OpenAI sur le trimestre. Qui plus est, certaines données suggèrent un chiffre encore plus élevé : avant la restructuration capitalistique dOpenAI, Microsoft en détenait possiblement jusquà 32,5 %. Sur cette base, le déficit trimestriel dOpenAI dépasserait alors 12 milliards de dollars. Dans tous les cas, le nombre donne le vertige.
De son côté, HSBC estime qu'OpenAI aurait besoin de lever au moins 207 milliards de dollars dici 2030 pour poursuivre sa trajectoire actuelle. À léchelle du secteur technologique, ce chiffre frôle lirréel. Pourtant, il reflète une réalité devenue incontournable : lintelligence artificielle moderne coûte une fortune monumentale, et chaque nouveau palier technologique transforme cette facture en précipice.
