Après qu'Anthropic ait empêché sa start-up xAI d'accéder à ses modèles de codage Claude, Elon Musk se plaint et qualifie cette décision de « mauvaise pour leur karma »

Anthropic a verrouillé son API pour empêcher tout usage non autorisé en dehors de son propre environnement. Le message est clair : Claude Code est désormais réservé à Claude Code. En réaction, Elon Musk a lancé un avertissement à Anthropic après que l'entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle ait empêché sa start-up xAI d'accéder à ses modèles de codage Claude. Le PDG de Tesla a qualifié cette décision de « mauvaise pour leur karma », tout en félicitant Anthropic pour avoir « fait quelque chose de spécial avec le codage ».
Claude est une série de grands modèles de langage développés par Anthropic. C'est aussi le nom de l'agent conversationnel (chatbot) utilisant ce modèle pour dialoguer avec les utilisateurs. Claude peut analyser des images et différents types de fichiers, et faire des recherches sur internet. Claude est particulièrement connu pour ses performances en programmation informatique, et est intégré dans Claude Code, un agent autonome en ligne de commande.
Claude Code est un assistant d'IA de codage développé par Anthropic et accessible depuis un terminal. Claude Code comprend votre base de code et vous aide à coder plus rapidement grâce à des commandes en langage naturel. Il s'intègre directement à votre environnement de développement et rationalise votre flux de travail sans nécessiter de serveurs supplémentaires ou de configuration complexe. Ses principales fonctionnalités sont : éditer des fichiers et corriger de bogues dans votre base de code, répondre aux questions sur l'architecture et la logique de votre code, exécuter et corriger des tests, faire du linting, ainsi que de nombreuses autres commandes.
En octobre 2025, Anthropic a lancé Claude Code sur le web, une nouvelle façon de déléguer des tâches de codage directement depuis le navigateur. Lancé en version bêta à titre d'aperçu de recherche, vous pouvez assigner plusieurs tâches de codage à Claude qui s'exécutent sur l'infrastructure cloud gérée par Anthropic, parfaite pour traiter les retards dans la correction des bogues, les corrections de routine ou les travaux de développement parallèles.
Mais face à lusage massif via des clients non officiels, la startup a décidé de couper court. Anthropic a verrouillé son API pour empêcher tout usage non autorisé en dehors de son propre environnement. Le message est clair : Claude Code est désormais réservé à Claude Code. Fini les interfaces tierces. Seule lapplication maison est tolérée. Pour ses utilisateurs, cest la douche froide. Pour ses concurrents, un avertissement. Et pour la communauté open source, une piqûre de rappel : rien nest vraiment libre dans le monde des IA propriétaires.
Le PDG de Tesla a qualifié cette décision de « mauvaise pour leur karma », tout en félicitant Anthropic pour avoir « fait quelque chose de spécial avec le codage ».
Ce n'est pas tout à fait de la programmation, mais cela excellera dans d'autres domaines. Anthropic a fait quelque chose de spécial avec le codage.
Le fait qu'ils nous aient coupés @xAI a été une source de motivation utile, mais ce n'est pas bon pour leur karma.
Not quite on programming, but it will excel in other areas. Anthropic has done something special with coding.— Elon Musk (@elonmusk) January 15, 2026
It was a helpful motivator that they cut us off @xAI and not good for their karma.
Cette réprimande publique est survenue après qu'Anthropic ait coupé l'accès de xAI à Claude via Cursor, une plateforme de codage populaire alimentée par l'IA que les développeurs utilisent pour écrire des logiciels. Selon un e-mail interne du cofondateur de xAI, Tony Wu, Anthropic applique désormais cette restriction à tous ses principaux concurrents, et pas seulement à l'entreprise de Musk. « Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà remarqué que les modèles Anthropic ne répondent plus sur Cursor », a écrit Wu à son équipe. « Selon Cursor, il s'agit d'une nouvelle politique qu'Anthropic applique à tous ses principaux concurrents. »
Les employés de xAI utilisaient Claude en interne, Anthropic invoque une violation de sa politique. Ce blocage découle des conditions d'utilisation d'Anthropic, qui interdisent explicitement aux clients d'utiliser ses modèles d'IA pour créer des produits concurrents ou former des systèmes rivaux. Le personnel de xAI s'appuyait sur Claude via Cursor pour accélérer son travail de développement, mais cela a apparemment franchi la ligne rouge en matière d'utilisation concurrentielle, ce qu'Anthropic n'était pas disposé à tolérer.
Wu a reconnu l'impact sur la productivité dans son message à l'équipe, mais l'a présenté comme une source de motivation. « Nous allons subir un impact sur la productivité, mais cela nous pousse vraiment à développer nos propres produits/modèles de codage », a-t-il écrit. Le moment est particulièrement bien choisi, car Musk a récemment promis une « mise à jour majeure de Grok Code » le mois prochain, qui permettra de « réaliser en une seule fois de nombreuses tâches de codage complexes ».
La réponse de Musk sur X mêlait esprit de compétition et respect sincère. Il a admis que si le prochain Grok 4.2 pourrait surpasser Claude Opus 4.5 d'Anthropic dans plusieurs domaines, le codage n'en ferait pas partie, du moins pas dans l'immédiat.
Anthropic a déjà bloqué ses concurrents par le passé, la demande pour Claude Code explose. Ce n'est pas la première fois qu'Anthropic restreint l'accès de ses concurrents. La société avait déjà révoqué l'accès à l'API d'OpenAI en août après avoir découvert que le fabricant de ChatGPT utilisait Claude pour développer son prochain modèle GPT-5. Anthropic avait également limité l'accès à la plateforme de codage Windsurf l'année dernière après que des rumeurs d'acquisition impliquant OpenAI avaient fait surface.
Ces restrictions interviennent alors que la demande pour Claude Code a explosé, Anthropic ayant récemment annoncé de nouvelles limites de débit en raison d'une utilisation sans précédent. La société a cité des cas d'utilisateurs ayant dépensé des dizaines de milliers de dollars en utilisation de modèles avec des abonnements de base, certains faisant tourner Claude Code en continu en arrière-plan 24 heures sur 24.
Claude étant actuellement en tête de plusieurs benchmarks de codage et surpassant les modèles Grok de xAI dans les tâches de programmation, Anthropic semble déterminé à protéger son avance technique, même si cela signifie rompre les ponts avec l'une des figures les plus éminentes du monde technologique. En octobre 2025, un rapport a révélé qu'Anthropic, qui est soutenue par Google (Alphabet) et Amazon, prévoit de presque tripler son chiffre d'affaires annualisé l'année prochaine. Cette croissance, alimentée par une forte demande des entreprises clientes, fait suite à un tour de table de 13 milliards de dollars qui a porté la valorisation de la société à 183 milliards de dollars. Bien qu'elle ne domine pas le marché grand public comme OpenAI, Anthropic s'est progressivement imposée dans le secteur des entreprises.
