Google n'a pas l'intention d'ajouter des publicités dans l'IA Gemini, du moins pour l'instant, alors que ChatGPT s'apprête à le faire

Quelques jours après l'introduction de publicités dans ChatGPT, Google a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de faire de même pour l'application Gemini, afin de préserver la confiance des utilisateurs. Selon le géant de la recherche en ligne, la présence de publicités dans l'assistant d'intelligence artificielle (IA) serait incompatible avec son rôle, conçu pour aider les utilisateurs à créer, analyser et accomplir des tâches. Alors qu'OpenAI cherche à monétiser ses 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires via des formats sponsorisés, Google privilégie une monétisation indirecte de l'IA, soutenue par la rentabilité de son moteur de recherche.
Pour rappel, OpenAI a récemment annoncé l'introduction de publicités dans ChatGPT pour les utilisateurs disposant d'un abonnement gratuit. Selon l'éditeur, les formats sponsorisés apparaîtront sous forme de produits ou services clairement identifiés en dessous des conversations et ne devraient pas influencer les réponses du chatbot.
Gemini (anciennement connu sous le nom de Bard) est une famille de modèles d'intelligence artificielle générative multimodale et de logiciels associés développés par Google DeepMind. Les grands modèles de langage (LLM) Gemini sont les successeurs de LaMDA et PaLM 2, et constituent la technologie fondamentale des produits commerciaux d'IA de Google, notamment le chatbot nommé Gemini (anciennement Google Bard) et les fonctionnalités de Google Workspace et Android.
Une semaine après le lancement des publicités par OpenAI sur ChatGPT, Google a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de faire de même pour l'application Gemini. Dan Taylor, vice-président des publicités mondiales de l'entreprise, a déclaré qu'il n'y aurait pas de publicités sur Gemini dans un avenir proche, car elles ne cadraient pas avec le rôle de l'outil.
Dan Taylor a souligné que Gemini et Search sont « des outils complémentaires ayant des rôles différents ». Selon lui, Search aide les utilisateurs à découvrir de nouvelles informations qui « peuvent inclure des intérêts commerciaux tels que de nouveaux produits ou services », tandis que « Gemini est votre assistant IA » qui se concentre sur l'aide aux utilisateurs pour « créer, analyser et accomplir » des tâches.
Les deux concurrents se livrent une bataille acharnée depuis plusieurs mois, multipliant les lancements de nouveaux produits. OpenAI vise désormais à monétiser ses 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires de ChatGPT grâce à des publicités ciblées. Google, quant à lui, parie que le fait de ne pas diffuser de publicités sur son assistant IA lui permettra de conserver la confiance des utilisateurs.
Dan Taylor a déclaré que plus de 80 % des annonceurs de Google utilisent déjà une forme ou une autre de fonctionnalité de recherche basée sur l'IA, ce qui suggère que l'entreprise a trouvé un moyen de monétiser l'IA sans avoir à modifier son assistant.
Google souhaite orienter ses efforts publicitaires vers les produits de recherche basés sur l'IA. La société a testé des publicités dans les aperçus IA, qui comptent désormais plus de 2 milliards d'utilisateurs mensuels, et dans le mode IA, qui a dépassé les 75 millions d'utilisateurs quotidiens. Ce mois-ci, Google a lancé un nouveau format publicitaire appelé « Direct Offers », qui propose des remises personnalisées aux acheteurs sur le point d'effectuer des achats dans le mode IA.
Si Google peut se permettre cette initiative, c'est grâce à la réserve financière que lui procure son activité de recherche, dont OpenAI ne dispose pas. OpenAI a vu ses dépenses annuelles augmenter, avec des pertes estimées à environ 5 milliards de dollars en 2024 et des dépenses de trésorerie qui devraient atteindre 17 milliards de dollars en 2026. L'entreprise a généré 13 milliards de dollars de revenus l'année dernière.
L'initiative de ChatGPT
OpenAI a annoncé la semaine dernière qu'il allait tester l'affichage de publicités au bas des réponses de ChatGPT pour les utilisateurs adultes connectés aux États-Unis. La société a simultanément lancé ChatGPT Go, qui affichera également des publicités. Les abonnés Premium continueront quant à eux à bénéficier d'un service sans publicité.
Seul un faible pourcentage des près d'un milliard d'utilisateurs de la société paie pour des services d'abonnement, ce qui la pousse à trouver de nouvelles sources de revenus.
Expliquant cette décision dans un article de blog, Fidji Simo, PDG des applications d'OpenAI, a déclaré que la société protégerait la confiance des utilisateurs. « Les gens comptent sur ChatGPT pour diverses tâches importantes et personnelles », a-t-elle écrit. « Les utilisateurs doivent avoir confiance dans le fait que les réponses de ChatGPT sont basées sur ce qui est objectivement bénéfique, et non influencées par la publicité. »
Concurrence croissante
Alors que la course aux chatbots IA s'intensifie, ChatGPT a pris du retard sur Google. Le trafic vers ChatGPT d'OpenAI a fortement diminué ces dernières semaines, alors que Gemini de Google est resté stable, selon les données de Similarweb, une société de mesure du trafic web. Le nombre moyen de visites quotidiennes de ChatGPT a chuté de 22 % au cours des six dernières semaines, sa moyenne sur sept jours passant d'environ 203 millions à environ 158 millions.
Selon l'analyse de Similarweb, entre le 7 décembre 2025 et le 3 janvier 2026, ChatGPT a enregistré environ 200 millions de visites quotidiennes, mais le trafic est tombé à environ 158 millions début janvier. En revanche, le trafic de Gemini est resté stable, avec environ 55 à 60 millions de visites quotidiennes pendant la même période.
Le choix stratégique de Google sinscrit dans une rivalité plus large entre Gemini et ChatGPT. Trois ans après lirruption de ChatGPT, plusieurs benchmarks et chercheurs estiment que le modèle de Google a comblé, voire dépassé, son retard. En avançant sans annonces spectaculaires, Google semble aujourdhui bénéficier dune approche plus structurelle de lIA générative, une lecture partagée par certains experts, dont Geoffrey Hinton.
La récente initiative de Google intervient alors que la concurrence avec OpenAI semble évoluer. Trois ans après avoir été pris au dépourvu par ChatGPT, plusieurs benchmarks et chercheurs estiment désormais que Gemini a les atouts nécessaires pour détrôner l'IA d'OpenAI et ses concurrents. En avançant sans faire de grandes annonces, Google semble adopter une approche plus structurelle de l'IA générative, une opinion partagée par certains experts, dont Geoffrey Hinton.
