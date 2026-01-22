OpenAI déploie la prédiction de l'âge pour les comptes ChatGPT afin d'estimer automatiquement votre âge, d'identifier les comptes appartenant à des mineurs et d'appliquer les mesures de protection adaptées

OpenAI a introduit une nouvelle fonctionnalité de prédiction de lâge pour les comptes ChatGPT, afin de renforcer la protection des utilisateurs âgés de moins de 18 ans. Le modèle de prédiction analyse les données dusage et les informations du compte afin destimer lâge probable de lutilisateur et, le cas échéant, d'appliquer des mesures de protection adaptées aux mineurs. Ces mesures visent à restreindre laccès à des contenus jugés sensibles, tout en permettant aux adultes qui se verraient à tort soumis à ces restrictions de les lever via une vérification didentité sécurisée.
ChatGPT est un chatbot d'IA générative développé par OpenAI et lancé en novembre 2022. Il utilise des transformateurs génératifs pré-entraînés (GPT), tels que GPT-5, pour générer du texte, de la parole et des images en réponse aux prompts des utilisateurs. On lui attribue le mérite d'avoir accéléré le boom de l'IA, une période caractérisée par des investissements rapides et l'attention du public envers le domaine de l'IA. OpenAI exploite ce service selon un modèle freemium. Les utilisateurs peuvent interagir avec ChatGPT par le biais d'instructions génératives textuelles, audio et visuelles.
OpenAI déploie actuellement une fonctionnalité de prédiction de l'âge pour les abonnements ChatGPT grand public afin de mieux identifier les comptes susceptibles d'appartenir à des adolescents et d'appliquer des mesures de protection adaptées aux mineurs.
Cette initiative s'inscrit dans le prolongement d'une série de mesures engagées par OpenAI en faveur de la protection des jeunes utilisateurs. Suite à des rapports faisant état de risques pour la santé mentale chez des utilisateurs de ChatGPT, l'entreprise a annoncé en septembre le développement d'une version de ChatGPT destinée aux adolescents, capable d'identifier automatiquement les utilisateurs de moins de 18 ans et de leur proposer une expérience encadrée.
Le nouveau modèle de prédiction de l'âge utilise une combinaison de signaux comportementaux et liés au compte, tels que la durée d'existence du compte, les heures d'utilisation courantes, l'âge déclaré de l'utilisateur et les habitudes d'utilisation à long terme, afin d'estimer l'âge de l'utilisateur.
Pour les comptes soupçonnés d'être utilisés par des personnes âgées de moins de 18 ans, ChatGPT active automatiquement des protections renforcées. Ces mesures visent à réduire l'exposition à des contenus sensibles, notamment la violence graphique, les défis viraux, les contenus sexuellement explicites, les représentations encourageant l'automutilation, la promotion de normes corporelles extrêmes, les régimes alimentaires malsains ou la honte corporelle. Si les adolescents qui déclarent être âgés de moins de 18 ans lors de leur inscription bénéficient déjà d'un contrôle renforcé des contenus, la prédiction de l'âge étend les protections à un plus grand nombre d'utilisateurs qui pourraient ne pas s'identifier eux-mêmes.
S'appuyant sur ces mesures de protection, l'approche est guidée par les conseils d'experts et les recherches universitaires concernant les différences dans la perception des risques, le contrôle des impulsions et l'influence des pairs chez les adolescents. En plus des mesures automatisées, les parents peuvent personnaliser davantage l'expérience ChatGPT de leur adolescent grâce au contrôle parental.
Si un adulte est soumis à tort à ces restrictions, il peut rapidement rétablir l'accès complet grâce à une vérification d'âge par selfie via Persona, un service d'identité sécurisé. OpenAI utilise également les commentaires issus de ce système pour améliorer en permanence la précision du modèle.
La mise en place de la prédiction de lâge dans ChatGPT sinscrit dans un contexte où la responsabilité des plateformes dIA fait lobjet dun examen accru, notamment à la suite de plusieurs affaires judiciaires mettant en cause leurs dispositifs de sécurité. En Californie, des parents ont notamment porté plainte contre OpenAI après le suicide de leur fils de 16 ans, survenu en avril 2025 à Orange County, estimant que ChatGPT avait causé la mort de leur enfant.
Selon la plainte déposée en août 2025 auprès de la cour supérieure de San Francisco, l'adolescent aurait entretenu, sur plusieurs mois, des conversations prolongées avec le chatbot, lequel aurait validé ses idées suicidaires au lieu de les dissuader. Ces échanges, présentés comme ceux d'un confident ou d'un thérapeute, auraient contribué à une escalade menant à la planification du suicide. Selon les plaignants, ce cas illustre les failles des mesures de protection actuelles et souligne la nécessité de contrôles plus stricts pour les comptes de mineurs.
