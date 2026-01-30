Apple rachète la startup israélienne Q.AI pour près de 2 milliards $, dans la course à la création de nouveaux wearables pouvant communiquer avec l'IA grâce à une technologie d'analyse des expressions faciales

Apple a racheté la start-up israélienne d'intelligence artificielle (IA) Q.ai pour près de 2 milliards de dollars, selon des informations publiées par le Financial Times. Il s'agit de la plus importante acquisition de l'histoire de l'entreprise californienne. Spécialisée dans les technologies d'analyse des expressions faciales subtiles, la technologie de Q.ai permet une interaction mains libres avec des appareils tels que des écouteurs intelligents et des lunettes connectées. Cette acquisition souligne les efforts déployés par Apple pour accélérer le développement de ses capacités d'intelligence artificielle, après les récents retards pris dans le déploiement d'Apple Intelligence, alors que la concurrence s'intensifie avec des rivaux tels que Google et Samsung qui étendent leurs écosystèmes basés sur l'IA.
Apple Inc. est une multinationale américaine spécialisée dans les technologies, dont le siège social est situé à Cupertino, en Californie, dans la Silicon Valley. Elle est surtout connue pour ses produits électroniques grand public, ses logiciels et ses services en ligne. Fondée en 1976 sous le nom d'Apple Computer Company par Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne, la société a été constituée en société par Jobs et Wozniak sous le nom d'Apple Computer, Inc. l'année suivante. Elle a été rebaptisée sous son nom actuel en 2007, lorsque l'entreprise a élargi son champ d'activité, passant des ordinateurs à l'électronique grand public. Apple est considérée comme une entreprise de la « Big Tech ».
Apple a racheté la start-up israélienne spécialisée dans l'IA Q.ai pour un montant estimé à 1,6 milliard de dollars, ce qui en fait la plus importante acquisition de l'histoire d'Apple, selon des informations publiées le jeudi 29 janvier par le Financial Times.
Cette opération sinscrit dans un contexte de remise en question de la feuille de route dApple en matière dIA. Lentreprise a récemment été confrontée à des critiques liées aux retards de Siri et des fonctionnalités dApple Intelligence, qui devaient être les piliers de ses nouveaux produits. Selon des rapports internes, la division en charge de Siri a rencontré des difficultés pour respecter ses calendriers de livraison, un constat publiquement reconnu par son responsable, Robby Walker, qui a admis l'échec de son équipe à tenir les délais. Ces contretemps ont affecté la confiance des investisseurs et le moral des équipes, tout en accentuant lécart entre les promesses marketing dApple et les fonctionnalités réellement disponibles pour les utilisateurs.
Q.ai a été décrite par le Financial Times comme une « start-up israélienne secrète » qui a développé une technologie capable d'analyser le « langage silencieux » exprimé par les expressions faciales. Selon le rapport, des personnes proches du dossier ont déclaré que l'accord valoriserait la start-up israélienne à près de 2 milliards de dollars.
Avec cette opération, Apple vise à améliorer son accès à la technologie d'IA, qui a récemment connu des revers, notamment après plusieurs retards dans le déploiement de toutes les fonctionnalités annoncées d'Apple Intelligence.
« Q.ai est une entreprise remarquable qui explore des façons nouvelles et créatives d'utiliser l'imagerie et l'apprentissage automatique », a déclaré Johny Srouji, vice-président senior des technologies matérielles chez Apple, au Financial Times.
« Q.ai a opéré dans la discrétion depuis sa création, travaillant d'arrache-pied pour combler le fossé entre l'intention humaine et l'exécution numérique », a écrit Tom Hulme, l'un des dirigeants de GV (anciennement Google Ventures et l'un des investisseurs initiaux de Q.ai), dans un article de blog.
Selon Tom Hulme, le PDG de Q.ai, Aviad Maizels, a la particularité unique d'avoir vendu deux de ses entreprises à Apple : PrimeSense, la technologie derrière Kinect, a été acquise par Apple en novembre 2013.
La technologie actuelle développée par Q.ai est utilisée dans des écouteurs et des lunettes intelligents pour détecter les « micro-mouvements faciaux », permettant aux utilisateurs de contrôler les appareils sans effectuer d'actions excessives.
« Rejoindre Apple ouvre des possibilités extraordinaires pour repousser les limites et réaliser tout le potentiel de ce que nous avons créé, et nous sommes ravis d'offrir ces expériences à tous, partout dans le monde », a déclaré Aviad Maizels dans un communiqué.
Apple prend du retard dans la course à l'IA
Le 13 janvier dernier, Apple a annoncé un accord de collaboration avec Google visant lintégration des modèles Gemini et de linfrastructure cloud de Google au sein de la prochaine génération de modèles Apple Foundation. Selon un communiqué conjoint, ces modèles contribueront à alimenter les futures fonctionnalités d'Apple Intelligence, notamment une version plus personnalisée de Siri qui sera lancée cette année.
Cet accord pluriannuel permettra à Apple d'améliorer ses systèmes d'IA sur l'ensemble de ses appareils, tandis que Google continue d'étendre la portée de ses moteurs d'IA, qui sont déjà utilisés pour alimenter la plupart des « Galaxy AI » de Samsung.
« Après une évaluation minutieuse, Apple a déterminé que la technologie d'IA de Google constituait la base la plus performante pour les modèles Apple Foundation et se réjouit des nouvelles expériences innovantes qu'elle offrira aux utilisateurs Apple », a déclaré Google, ajoutant que ses modèles alimenteraient également d'autres fonctionnalités futures d'Apple Intelligence.
Apple, qui avait déjà conclu un accord similaire avec le système ChatGPT d'OpenAI, a déclaré que l'accord actuel ne remettrait pas en cause les précédentes implémentations d'IA ajoutées à ses logiciels.
En parallèle, OpenAI se prépare également à faire son entrée très attendue dans le secteur du hardware. Selon plusieurs sources, l'éditeur de ChatGPT prévoit de dévoiler son premier produit matériel au cours du second semestre 2026. Ce projet, développé en collaboration avec Jony Ive, lancien directeur du design dApple, est entouré dun grand secret. Chris Lehane, responsable des politiques publiques chez OpenAI, a confirmé que lentreprise était « en bonne voie » pour une présentation à la fin de lannée 2026, sans toutefois préciser la nature ni le calendrier exact du lancement de cet appareil.
Source : The Financial Times
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Trouvez-vous cette initiative d'Apple cohérente et pertinente ?
Voir aussi :
Le titre Apple bondit de 5 % après l'annonce d'un investissement de 100 milliards de $ dans la fabrication aux États-Unis, qui vise à aider l'entreprise à éviter les droits de douane de 100 % imposés par Trump
Voici ce qui s'est réellement passé avec Siri et Apple Intelligence, selon Apple : « le nouveau Siri alimenté par l'IA n'était pas un "logiciel de démo", il n'était tout simplement pas prêt à être lancé »
Après avoir échoué à rendre Siri intelligent avec son IA, Apple fait désormais appel à Google pour remanier Siri à l'aide d'une IA Gemini personnalisée, dans une démarche désespérée pour le rendre enfin utile
Vous avez lu gratuitement 852 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.