OpenAI dévoilera au cours du second semestre 2026 son premier produit matériel mystérieux, très attendu, développé en collaboration avec le légendaire ancien directeur du design d'Apple, Jony Ive

Selon un nouveau rapport, OpenAI est officiellement « en bonne voie » pour dévoiler son premier produit matériel, dont on parle beaucoup, au cours du second semestre 2026. S'exprimant à l'Axios House Davos, Chris Lehane, responsable des politiques chez OpenAI, a confirmé que l'éditeur de ChatGPT vise une révélation fin 2026 de l'appareil « secret », qui est développé en collaboration avec le légendaire ancien directeur du design d'Apple, Jony Ive.
OpenAI, une entreprise américaine d'intelligence artificielle (IA), a déclenché un intérêt mondial pour les agents conversationnels et l'IA générative depuis son lancement de ChatGPT en novembre 2022. L'entreprise est connue pour ses grands modèles de langage tels que GPT-4o, la série de modèles de génération d'images DALL-E et le modèle de génération de vidéos Sora. Le 21 mai 2025, OpenAI, l'éditeur de ChatGPT, a indiqué avoir racheté la startup de Sir Jony Ive, io, dans le cadre d'une transaction de 6,5 milliards de dollars. De ce fait, Sir Jony Ive, le très influent designer britannique responsable de l'apparence des produits les plus emblématiques et les plus réussis d'Apple, a rejoint OpenAI. Sam Altman s'est dit enthousiaste à l'idée d' "essayer de créer une nouvelle génération d'ordinateurs alimentés par l'IA" ensemble.
Sir Jonathan Paul Ive, né le 27 février 1967, est un designer anglo-américain. Il est surtout connu pour son travail chez Apple Inc., où il était vice-président senior du design industriel et directeur du design. Travaillant en étroite collaboration avec Steve Jobs, Jony Ive a joué un rôle essentiel dans la conception de produits tels que l'Apple Watch, l'iMac, le Power Mac G4 Cube, l'iPod, l'iPhone, l'iPad, le MacBook et l'interface utilisateur du système d'exploitation mobile iOS d'Apple.
À la suite de cette annonce, des documents ont révélé qu'OpenAI souhaite transformer ChatGPT en un super-assistant "qui vous comprend profondément et qui est votre interface avec l'internet". OpenAI décrit un super assistant comme "une entité intelligente avec des compétences en forme de T" pour toutes sortes de tâches simples et complexes. Mais plutôt que de se précipiter sur le marché avec un vêtement ou un écouteur à la mode, io adopte une approche délibérée pour perfectionner un dispositif qui correspond à sa vision de l'intégration de l'IA. OpenAI et l'équipe io de Jony Ive confirment que l'appareil d'IA ne sera ni wearable ni intra-auriculaire.
« Nous envisageons une date vers la fin [de 2026] », a déclaré Lehane à Axios, précisant que même si ce calendrier est le plus probable, « nous verrons comment les choses évoluent ». Lehane s'est toutefois abstenu de s'engager sur une date de lancement et n'a même pas laissé filtrer d'informations sur la nature du produit.
À l'approche de la date butoir pour le matériel, l'équipe de conception, qui est une coentreprise entre OpenAI et la société de Jony Ive, LoveFrom, appelée en interne « équipe io », a renforcé ses rangs avec un autre vétéran très en vue d'Apple. L'ingénieur et concepteur d'interfaces Janum Trivedi a rejoint l'équipe pour travailler sur les « produits io ». Chez Apple, Trivedi a joué un rôle clé dans l'évolution d'iPadOS, notamment en développant Split View, iPad Pointer Gestures et Multitasking Drag & Drop. Il a travaillé chez AirBnb pendant deux ans sur le prototypage de concepts pour les équipes de conception et de direction.
Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a déjà laissé entendre que le prochain appareil représentera une rupture radicale avec la technologie mobile actuelle. Altman a décrit le matériel comme « paisible » et a laissé entendre que les utilisateurs seraient « choqués » par sa simplicité. Plusieurs rapports suggèrent que l'appareil IA devrait être de petite taille, peut-être portable, sans écran traditionnel, et qu'il pourra être contrôlé presque entièrement par la voix et le son. Les spéculations vont bon train quant à savoir s'il s'agira d'une broche, d'un écouteur ou d'une toute nouvelle catégorie d'appareils portables.
Sir Jony Ive a quitté Apple en 2019 pour lancer sa propre société de design, après des années de frictions internes concernant l'orientation de l'entreprise. Des rapports de l'époque ont en effet suggéré une distance croissante entre le designer et la direction, alors qu'Apple accordait la priorité aux opérations plutôt qu'au design des produits. Le PDG d'Apple, Tim Cook, avait alors rejeté ces affirmations, les jugeant « absurdes ».
Source : Chris Lehane, responsable des politiques chez OpenAI, s'exprimant à Axios House Davos
