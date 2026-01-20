OpenAI n'est plus seulement un laboratoire de recherche doté d'un chatbot, la directrice financière d'OpenAI a déclaré que le chiffre d'affaires annualisé dépasserait les 20 milliards $ en 2025

OpenAI est une entreprise américaine d'intelligence artificielle (IA) fondée en 2015 à San Francisco en Californie. L'entreprise est connue pour ses grands modèles de langage tels que GPT-4o, la série de modèles de génération d'images DALL-E et le modèle de génération de vidéos Sora. Son lancement de ChatGPT en novembre 2022 a déclenché un intérêt mondial pour les agents conversationnels et l'IA générative.
Si OpenAI est notamment connue pour ces recherches en IA, son partenariat avec Microsoft est au cur de la stratégie des deux acteurs. Depuis un premier investissement dun milliard de dollars en 2019, Microsoft a injecté des montants successifs pour soutenir OpenAI, culminant avec un engagement total denviron 13 milliards de dollars. Au 30 septembre 2025, Microsoft avait déjà financé 11,6 milliards $ de cet engagement, ce qui lui confère désormais environ 27 % du capital dOpenAI (après la conversion dOpenAI en société à but lucratif). En échange, Microsoft bénéficie dun accès privilégié aux technologies dOpenAI et de leur intégration dans ses produits. Laccord conclu en 2023 a fait de Microsoft Azure le fournisseur cloud exclusif dOpenAI, hébergeant toutes les charges de travail de léditeur de ChatGPT.
Cependant, les comptes de Microsoft ont levé le voile sur une réalité stupéfiante : en trois mois, OpenAI aurait perdu environ 11,5 à 12 milliards de dollars. Sur le trimestre clos le 30 septembre 2025, Microsoft indique que sa part dans OpenAI a réduit son résultat net de 3,1 milliards de dollars. Si cela représente 27 % des pertes (proportion de capital détenu), le calcul suggère bien un total avoisinant 11,5 milliards $ de pertes pour OpenAI sur le trimestre. Qui plus est, certaines données suggèrent un chiffre encore plus élevé : avant la restructuration capitalistique dOpenAI, Microsoft en détenait possiblement jusquà 32,5 %. Sur cette base, le déficit trimestriel dOpenAI dépasserait alors 12 milliards de dollars.
À la suite de ces rapports, des doutes ont commencé à émerger concernant la situation financière d'OpenAI. Mais un nouveau rapport vient répondre à ces doutes. En effet, OpenAI positionne de plus en plus son modèle économique autour du principe selon lequel les investissements et les revenus doivent croître en fonction de la valeur générée par l'intelligence artificielle. Dans un article de blog, la directrice financière Sarah Friar décrit comment l'IA au sein d'OpenAI est passée d'un outil expérimental à une forme d'infrastructure. Les coûts et les revenus sont directement liés à l'utilisation réelle et à la productivité ajoutée.
Selon OpenAI, ChatGPT est rapidement devenu partie intégrante des flux de travail personnels et professionnels. Ce qui était au départ un outil destiné à faciliter les études, la rédaction et la planification est désormais utilisé de manière structurelle par les utilisateurs dans le développement de logiciels, le marketing, l'analyse financière et la prise de décision en matière de gestion. Selon l'entreprise, cette utilisation plus large constitue la base d'un modèle économique qui diffère des licences logicielles traditionnelles.
Au lieu de prix fixes par utilisateur, OpenAI a opté pour une combinaison d'abonnements et de tarifs basés sur l'utilisation. Des modèles ChatGPT payants sont disponibles pour les consommateurs et les équipes. Les développeurs et les entreprises, quant à eux, paient via des API en fonction de la puissance de calcul utilisée par les modèles. Selon OpenAI, cela signifie que les coûts sont alignés sur la valeur que les organisations tirent réellement de l'intelligence, à l'instar de l'infrastructure cloud.
La publicité comme soutien
L'entreprise considère également de plus en plus ChatGPT comme une plateforme qui aide les utilisateurs à prendre des décisions, et pas seulement à obtenir des informations. Cela ouvre des possibilités pour de nouvelles formes de commerce et de publicité, à condition qu'elles soient pertinentes pour des moments de décision spécifiques et qu'elles aient une pertinence démontrable. Et récemment, OpenAI a introduit officiellement des publicités dans ChatGPT pour les utilisateurs américains bénéficiant de l'abonnement gratuit et de son nouvel abonnement moins cher à 8 dollars, ChatGPT Go. ChatGPT Go devrait étendre la mémoire et la fenêtre contextuelle de ChatGPT au-delà du forfait gratuit, mais OpenAI n'a pas divulgué les limites exactes. Les publicités devraient apparaître sous forme de produits ou services sponsorisés clairement identifiés sous les conversations, et OpenAI affirme qu'elles n'auront aucune incidence sur les réponses du chatbot.
Les publicités sont présentées comme un élément de soutien dans le processus décisionnel, et non comme une source générique de revenus. Un rapport apporte des informations supplémentaires à ce sujet, indiquant qu'OpenAI soutient cette stratégie grâce à une croissance solide de ses revenus et de ses capacités. Les revenus d'OpenAI auraient triplé l'année dernière, atteignant plus de 20 milliards de dollars de revenus annuels récurrents. Cette croissance serait parallèle à une forte expansion de la puissance de calcul disponible depuis l'introduction de ChatGPT.
Sur une période de trois ans, la capacité informatique totale serait passée d'environ 0,2 gigawatt en 2023 à environ 1,9 gigawatt en 2025, soit une augmentation d'environ 9,5 fois. Friar soutient que la disponibilité plus rapide de la puissance de calcul au cours des années précédentes aurait pu accélérer davantage l'adoption et la monétisation, positionnant l'infrastructure comme un moteur direct de croissance plutôt que comme un centre de coûts.
Le même rapport décrit également un changement stratégique dans les choix d'infrastructure d'OpenAI. Alors qu'en 2023 et 2024, l'entreprise dépendait entièrement de Microsoft, elle travaille désormais avec plusieurs partenaires d'infrastructure. Cette diversification devrait faciliter la planification, le financement et l'augmentation de la capacité à mesure que la demande de services d'IA continue de croître.
Une infrastructure plus rentable
En outre, OpenAI différencie son utilisation du matériel en fonction des performances et de l'efficacité. La formation des nouveaux modèles de pointe s'effectue sur les systèmes les plus avancés, tandis que les charges de travail d'inférence à grande échelle sont transférées vers une infrastructure plus rentable. Cette approche s'inscrit dans l'objectif plus large d'utiliser la puissance de calcul de la manière la plus ciblée possible.
Ensemble, le blog OpenAI et les chiffres supplémentaires brossent le portrait d'une entreprise qui a consciemment opté pour une stratégie à forte intensité capitalistique, dans laquelle les investissements dans le calcul, le développement de modèles, l'adoption de produits et les revenus se renforcent mutuellement. OpenAI veut montrer que la mise à l'échelle n'entraîne pas de dépenses inconsidérées, mais vise à positionner l'intelligence artificielle comme une couche d'infrastructure structurelle pour l'économie mondiale.
Précédemment, de plus en plus d'analyste ont pointé du doigt la situation délicate d'OpenAI. Un économiste reconnue a par exemple affirmé qu'OpenAI est loin dêtre « trop grande pour échouer ». Au contraire, elle concentrerait plusieurs vulnérabilités structurelles qui rappellent que, même dans lIA, les lois économiques restent implacables. En effet, les entreprises utilisent OpenAI parce quelle est performante, accessible et largement adoptée, non parce quelle est irremplaçable. Dautres modèles, dautres laboratoires et dautres approches existent déjà ou émergent rapidement. En cas de choc majeur, le marché ne seffondrerait pas ; il se reconfigurerait autour dalternatives, quitte à accepter une phase transitoire de dégradation des performances.
Voici les déclarations de la directrice financière d'OpenAI, Sarah Friar :
Une entreprise qui évolue au rythme de la valeur de l'intelligence
Nous avons lancé ChatGPT en tant qu'aperçu de recherche afin de comprendre ce qui se passerait si nous mettions l'intelligence de pointe directement entre les mains des gens.
Il s'en est suivi une adoption généralisée et une utilisation intensive à une échelle que personne n'avait prévue.
Plus qu'une simple expérience avec l'IA, les gens ont intégré ChatGPT dans leur vie. Les étudiants ont commencé à l'utiliser pour résoudre leurs devoirs qui les bloquaient tard le soir. Les parents ont commencé à l'utiliser pour planifier leurs voyages et gérer leur budget. Les écrivains l'ont utilisé pour surmonter le syndrome de la page blanche. De plus en plus, les gens l'ont utilisé pour comprendre leur vie. Ils ont utilisé ChatGPT pour aider à comprendre leurs symptômes de santé, préparer leurs visites chez le médecin et prendre des décisions complexes. Ils l'ont utilisé pour réfléchir plus clairement lorsqu'ils étaient fatigués, stressés ou incertains.
Puis ils ont appliqué cet effet de levier à leur travail.
Au début, cela s'est manifesté de manière modeste. Un brouillon peaufiné avant une réunion. Une feuille de calcul vérifiée une fois de plus. Un e-mail client réécrit pour trouver le ton juste. Très rapidement, il est devenu partie intégrante des flux de travail quotidiens. Les ingénieurs ont raisonné plus rapidement à travers le code. Les spécialistes du marketing ont façonné des campagnes avec une vision plus précise. Les équipes financières ont modélisé des scénarios avec plus de clarté. Les managers se sont préparés à des conversations difficiles avec un meilleur contexte.
Ce qui a commencé comme un outil pour satisfaire la curiosité est devenu une infrastructure qui aide les gens à créer davantage, à prendre des décisions plus rapidement et à fonctionner à un niveau supérieur.
Cette transition est au cur de la manière dont nous construisons OpenAI. Nous sommes une entreprise de recherche et de déploiement. Notre travail consiste à réduire la distance entre les progrès de l'intelligence et la manière dont les individus, les entreprises et les pays l'adoptent et l'utilisent réellement.
Alors que ChatGPT est devenu un outil sur lequel les gens comptent chaque jour pour accomplir leur travail, nous avons suivi un principe simple et durable : notre modèle commercial doit évoluer en fonction de la valeur apportée par l'intelligence.
Nous avons appliqué ce principe de manière délibérée. Les gens exigeant davantage de capacités et de fiabilité, nous avons introduit des abonnements pour les consommateurs. À mesure que l'IA s'est intégrée dans les équipes et les flux de travail, nous avons créé des abonnements pour les entreprises et ajouté une tarification basée sur l'utilisation afin que les coûts évoluent en fonction du travail réellement accompli. Nous avons également mis en place une plateforme commerciale permettant aux développeurs et aux entreprises d'intégrer l'intelligence artificielle via nos API, où les dépenses augmentent proportionnellement aux résultats obtenus.
Plus récemment, nous avons appliqué le même principe au commerce. Les gens viennent sur ChatGPT non seulement pour poser des questions, mais aussi pour décider de la marche à suivre. Qu'acheter. Où aller. Quelle option choisir. Aider les gens à passer de l'exploration à l'action crée de la valeur pour les utilisateurs et pour les partenaires qui les servent. La publicité suit la même courbe. Lorsque les gens sont sur le point de prendre une décision, les options pertinentes ont une valeur réelle, à condition qu'elles soient clairement identifiées et véritablement utiles.
Nous appliquons la même norme à tous les niveaux. La monétisation doit s'intégrer naturellement à l'expérience. Si elle n'apporte pas de valeur ajoutée, elle n'a pas sa place.
Nos chiffres d'utilisateurs actifs hebdomadaires (WAU) et quotidiens (DAU) continuent d'atteindre des sommets historiques. Cette croissance est alimentée par un effet boule de neige entre le calcul, la recherche de pointe, les produits et la monétisation. Les investissements dans le calcul alimentent la recherche de pointe et permettent des progrès spectaculaires dans les capacités des modèles. Des modèles plus puissants permettent de créer de meilleurs produits et d'élargir l'adoption de la plateforme OpenAI. L'adoption génère des revenus, et les revenus financent la prochaine vague de calcul et d'innovation. Le cycle se renforce.
Si l'on examine les trois dernières années, notre capacité à servir nos clients, mesurée en termes de revenus, suit directement les capacités informatiques disponibles : celles-ci ont été multipliées par trois d'une année sur l'autre, soit par 9,5 entre 2023 et 2025 : 0,2 GW en 2023, 0,6 GW en 2024 et environ 1,9 GW en 2025. Le chiffre d'affaires a suivi la même courbe, multipliant par trois d'une année sur l'autre, soit par dix entre 2023 et 2025 : 2 milliards de dollars de revenus annuels récurrents en 2023, 6 milliards en 2024 et plus de 20...
