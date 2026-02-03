Firefox ajoute un bouton permettant de désactiver toutes les fonctionnalités basées sur l'IA dans Firefox ou de choisir celles que vous souhaitez continuer à utiliser, disponible à partir de Firefox 148

Mozilla lance les contrôles IA dans Firefox 148 permettant aux utilisateurs de bloquer toutes les fonctionnalités d'IA générative à l'aide d'un seul bouton. De nouveaux paramètres granulaires permettent aux utilisateurs de désactiver des outils IA spécifiques tels que les traductions, le regroupement d'onglets, le texte alternatif PDF et les chatbots de la barre latérale. Cette décision fait suite à la nomination en décembre du PDG Anthony Enzor-DeMeo, qui a promis que l'IA resterait facultative dans Firefox.
Mozilla Firefox est un navigateur web gratuit et open source développé par la Fondation Mozilla et sa filiale, la Mozilla Corporation. Il utilise le moteur de rendu Gecko pour afficher les pages web, qui met en uvre les normes web actuelles et prévues. Firefox a été créé en 2002 sous le nom de code « Phoenix » par des membres de la communauté Mozilla qui souhaitaient un navigateur autonome plutôt que le pack Mozilla Application Suite. Au cours de sa phase bêta, il s'est avéré populaire auprès de ses testeurs et a été salué pour sa vitesse, sa sécurité et ses modules complémentaires par rapport à Internet Explorer 6 de Microsoft, alors dominant. Historiquement, Firefox s'est positionné comme une alternative légère et respectueuse de la vie privée face à ses concurrents, en particulier Google Chrome.
Mozilla lançait, le 22 juillet 2025, la version Firefox 141, accompagnée dun barnum technologique : le regroupement donglets intelligent, activé via une IA locale. Chaque onglet est automatiquement classé, groupé thématiquement et rebaptisé de manière contextuelle, le tout directement sur lappareil afin de préserver la confidentialité des données. Cette annonce a mis Mozilla sous le feu des critiques pour ce que certains utilisateurs et experts appellent le « bloat » (ou l'encombrement) de son navigateur Firefox, notamment en raison de l'intégration de nouvelles fonctionnalités liées à l'IA. Ces ajouts sont accusés de provoquer une surutilisation du processeur (CPU) et une décharge accélérée de la batterie, affectant ainsi l'expérience utilisateur.
Face à cette réaction négative, Mozilla a révélé son plan pour apaiser les utilisateurs mécontents. Dans un article publié le 16 décembre 2025, le nouveau PDG de Mozilla, Anthony Enzor-DeMeo, a décrit un projet visant à faire évoluer Firefox vers un « navigateur IA moderne » qui « prendra en charge un ensemble de nouveaux logiciels fiables », ajoutant que l'entreprise « investirait dans une IA reflétant le manifeste de Mozilla ». Enzor-DeMeo a expliqué que les navigateurs web doivent plaire à un large éventail de personnes, avant d'ajouter : « Soyez assurés que Firefox restera toujours un navigateur conçu autour du contrôle de l'utilisateur. Cela inclut l'IA. Vous aurez la possibilité de désactiver clairement les fonctionnalités d'IA. Un véritable kill switch sera disponible au premier trimestre 2026. »
Récemment, Mozilla vient de redonner le contrôle aux utilisateurs dans la guerre de l'IA. La société a annoncé que Firefox 148, qui sera lancé le 24 février, inclura une nouvelle section de contrôle de l'IA qui permettra aux utilisateurs de supprimer toutes les fonctionnalités d'IA générative de leur navigateur, qu'elles soient actuelles ou futures. Il s'agit d'un revirement frappant dans un secteur qui a intégré l'IA dans ses produits, que les utilisateurs le souhaitent ou non. Alors que Google intègre Gemini dans Search et que Microsoft impose Copilot sur Windows, Mozilla parie que certaines personnes veulent simplement que leur navigateur leur permette de naviguer.
Les contrôles IA arrivent sur Firefox pour gérer vos préférences en matière d'IA
Mozilla déclare pour l'annonce : « L'IA est en train de changer le web, et les gens en attendent des choses très différentes. Nous avons entendu de nombreuses personnes dire qu'elles ne voulaient rien avoir à faire avec l'IA. D'autres nous ont fait part de leur souhait de disposer d'outils d'IA véritablement utiles. À l'écoute de notre communauté et fidèles à notre engagement constant d'offrir le choix, nous avons décidé de créer des contrôles IA.
À partir de Firefox 148, qui sera lancé le 24 février, vous trouverez une nouvelle section de contrôles IA dans les paramètres du navigateur de bureau. Elle permet de bloquer en un seul endroit les fonctionnalités d'IA générative actuelles et futures dans Firefox. Vous pouvez également consulter et gérer les fonctionnalités IA individuelles si vous choisissez de les utiliser. Cela vous permet d'utiliser Firefox sans IA pendant que nous continuons à développer des fonctionnalités IA pour ceux qui le souhaitent. »
Firefox propose des fonctionnalités d'IA pour améliorer la navigation quotidienne. Ces fonctionnalités sont facultatives et faciles à activer ou à désactiver. Au lancement, les contrôles IA vous permettent de gérer ces fonctionnalités individuellement :
- Les traductions, qui vous aident à naviguer sur le Web dans votre langue préférée.
- Texte alternatif dans les PDF, qui ajoute des descriptions d'accessibilité aux images des pages PDF.
- Regroupement des onglets amélioré par l'IA, qui suggère des onglets et des noms de groupes connexes.
- Aperçus des liens, qui affichent les points clés avant que vous n'ouvriez un lien.
- Chatbot IA dans la barre latérale, qui vous permet d'utiliser le chatbot de votre choix pendant que vous naviguez, avec des options telles que Anthropic Claude, ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Gemini et Le Chat Mistral.
Vous pouvez choisir d'utiliser certaines de ces fonctionnalités et pas d'autres. Si vous ne souhaitez pas du tout utiliser les fonctionnalités IA de Firefox, vous pouvez activer le bouton « Bloquer les améliorations IA ». Lorsqu'il est activé, vous ne verrez pas de fenêtres contextuelles ni de rappels vous invitant à utiliser les fonctionnalités IA existantes ou à venir. Une fois que vous avez défini vos préférences en matière d'IA dans Firefox, elles restent en place lors des mises à jour. Vous pouvez également les modifier quand vous le souhaitez.
Mozilla conclut son annonce en déclarant : « Les contrôles IA vous donnent plus de poids dans la façon dont vous naviguez sur le web. Nous pensons que le choix est plus important que jamais, car l'IA fait désormais partie intégrante de l'expérience de navigation des utilisateurs. Ce qui compte pour nous, c'est de donner le contrôle aux utilisateurs, quelle que soit leur opinion sur l'IA. » Cette déclaration rappelle que beaucoup dobservateurs et dutilisateurs historiques ont mal pris la décision de Mozilla de faire évoluer Firefox vers un « AI browser ».
Firefox na jamais été perçu comme un simple produit, mais comme un manifeste technique et politique en faveur dun web ouvert, respectueux de la vie privée et affranchi des logiques de plateformes dominantes. Or, lIA générative est aujourdhui précisément associée à linverse : centralisation, collecte massive de données, opacité des modèles et dépendance à des infrastructures lourdes contrôlées par quelques acteurs.
Dans un article au ton acerbe intitulé « No AI Here A Response to Mozilla's Next Chapter » (Pas d'IA ici Une réponse au prochain chapitre de Mozilla), Alex Kontos, responsable de Waterfox (un navigateur web gratuit et open source, dérivé de Firefox) affirme que les navigateurs doivent rester fidèles à leur mission principale, à savoir la vitesse, la confidentialité et le contrôle par l'utilisateur, plutôt que de devenir des passerelles médiatisées par l'IA. Alex Kontos a mis en garde contre le risque que l'intégration d'assistants LLM au cur de Firefox transforme un outil fiable en un service opaque que les utilisateurs ne peuvent pas contrôler, faisant écho à des préoccupations passées.
Source : Mozilla
Et vous ?
Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Mozilla déploie une réserve de guerre de 1,4 milliard $ pour créer une « alliance rebelle » de l'IA, l'éditeur de Firefox vise à contrer la domination d'OpenAI en investissant dans des start-ups
Les navigateurs IA créent d'énormes vulnérabilités en matière de cybersécurité : ChatGPT Atlas, Comet de Perplexity et Microsoft Copilot Mode exposent les utilisateurs à des risques de piratage
Neuf utilisateurs sur dix du moteur de recherche DuckDuckGo ne veulent pas que l'IA intervienne dans leurs recherches, poussant DuckDuckGo a proposé deux versions différentes, avec ou sans IA
Vous avez lu gratuitement 861 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.