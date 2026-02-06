La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Un robot humanoïde est un robot dont la forme ressemble à celle du corps humain. Sa conception peut avoir des objectifs fonctionnels, tels que l'interaction avec des outils et des environnements humains et le travail aux côtés des humains, à des fins expérimentales, telles que l'étude de la locomotion bipède, ou à d'autres fins. En général, les robots humanoïdes se caractérisent par leur conception anthropomorphique, qui comprend un torse, une tête, deux bras et deux jambes. Cependant, certains robots humanoïdes peuvent avoir une gamme plus limitée de répliques corporelles, ne comprenant qu'un sous-ensemble des composants mentionnés ci-dessus. Les androïdes sont des robots humanoïdes conçus pour ressembler davantage au physique humain.Une start-up chinoise spécialisée dans la robotique a dévoilé le premier « robot biomimétique doté d'une intelligence artificielle » au monde, une machine humanoïde qui ne se contente pas de ressembler à un être humain, mais qui tente également de ressentir les mêmes émotions, avec une peau chaude, une démarche humaine, des caméras placées discrètement à la place des yeux, et tout semble presque humain.Elle s'appelle Moya, ce qui suggère qu'elle n'est pas seulement une pièce d'exposition, mais qu'il y a une véritable ingénierie derrière son apparence inquiétante. Elle ressemble toutefois à un robot en raison de la texture de sa peau, qui présente un léger éclat plastique. Ses mouvements sont un peu raides, ses yeux ne se posent pas tout à fait correctement, mais si l'on s'attarde un instant, quelque chose change. Des robots d'un réalisme troublant font leur apparition de plus en plus souvent en 2026. Moya est peut-être le signe le plus évident à ce jour que l'IA humanoïde sort des démonstrations pour entrer dans la vie publique.Le robot a été présenté lors de l'inauguration du nouveau siège social et du showroom de DroidUp à Zhangjiang Robotics Valley, à Shanghai. Moya est rapidement devenu le centre d'attention, tant lors de l'événement qu'en ligne. Mesurant 1,65 mètre et pesant environ 32 kilogrammes, l'humanoïde est construit avec des proportions proches de celles d'un adulte. DroidUp a souligné que la posture de marche du robot atteint une précision de 92 % par rapport aux mouvements humains.Un détail revient sans cesse : la peau de Moya est chaude, contrairement à celle des robots froids et métalliques. Droidup, la start-up basée à Shanghai à l'origine de sa création, affirme que le robot maintient une température corporelle comprise entre 32 °C et 36 °C. Li Qingdu, fondateur de Droidup, estime apparemment que les robots conçus pour servir les humains ne devraient pas donner l'impression d'être sans vie. L'idée est de créer un lien émotionnel et une familiarité. On peut se demander si cela fonctionne réellement. Un robot qui semble vivant mais ne l'est pas peut susciter une réaction étrange et inquiétante.Le genre de réaction que l'on ne sait pas vraiment expliquer. Néanmoins, Droidup semble prendre cette approche très au sérieux. Moya est présentée pour des rôles dans les domaines de la santé, de l'éducation et des relations publiques. Droidup affirme que sa précision de marche atteint 92 %, bien que la manière dont cela est mesuré ne soit pas tout à fait claire. Cela dit, son squelette interne, connu sous le nom de Walker 3, a fait ses preuves.Une version précédente aurait remporté la médaille de bronze lors du premier semi-marathon robotique au monde, organisé à Pékin en 2025. Il lui permet de suivre les visages, de lire les mouvements et de répondre par ce que Droidup appelle des « micro-expressions ». Il s'agit de minuscules réactions faciales conçues pour imiter les réactions humaines. Associé à l'IA embarquée, c'est pourquoi l'entreprise décrit Moya comme un « robot intelligent incarné entièrement biomimétique ».DroidUp décrit Moya comme un exemple d'IA incarnée : des systèmes qui ne se contentent pas de calculer, mais qui perçoivent, raisonnent et agissent dans le monde physique. Des images publiées par le South China Morning Post (SCMP) montrent le robot affichant des mouvements faciaux subtils, souvent décrits comme des micro-expressions, qui sont généralement absents des robots traditionnels. Ces petits signes  hochements de tête, sourires, mouvements et contact visuel, changements d'expression faciale, posture  sont au cur des efforts de DroidUp pour rendre les interactions à long terme entre les humains et les robots moins mécaniques.Moya devrait être lancée fin 2026. Son prix est exorbitant : environ 1,2 million de yens, soit environ 145 000 euros. L'entreprise envisagerait d'utiliser des robots comme Moya dans des services publics tels que les gares, les banques, les musées et les centres commerciaux. Les sections de commentaires regorgent déjà de blagues inquiétantes. Certains disent qu'elle ressemble à un dispositif anti-effraction. D'autres admettent qu'ils paniqueraient si elle marchait vers eux dans l'obscurité. Les concepteurs savent depuis longtemps que les robots quasi humains suscitent un sentiment de malaise.Les machines parfaites inspirent la sécurité. Les humains imparfaits inspirent la familiarité. L'espace entre les deux est délicat. Les robots humanoïdes ne sont plus seulement des expériences de laboratoire. Le CES 2026 l'a clairement démontré. Mais malgré le battage médiatique, les experts affirment que nous sommes encore loin des androïdes domestiques. Elle n'est pas là pour remplacer les humains à la maison. Elle est là pour tester notre niveau de confort à partager notre espace avec des machines qui semblent presque vivantes.La réaction du public, en particulier sur les réseaux sociaux chinois, est un exemple classique du phénomène de la vallée dérangeante. Les rapports indiquent que si certains sont fascinés, d'autres trouvent les expressions et les mouvements réalistes de Moya dérangeants. Voici quelques-unes de leurs réactions : «» «À l'échelle mondiale, la robotique humanoïde se divise en deux camps distincts. Certaines entreprises évitent complètement le réalisme, optant pour des designs de type cartoon. D'autres se tournent vers des formes visiblement mécaniques adaptées aux usines. DroidUp a choisi une voie plus risquée, en misant directement sur la ressemblance avec l'humain. Reste à voir si l'apparence quasi humaine de Moya sera un atout ou un obstacle. Pour l'instant, son lancement a déjà eu un impact significatif : il a fait évoluer le débat au-delà de ce que les robots peuvent faire, pour se concentrer sur le confort des humains lorsque les machines commencent à ressembler...