Google estime que les pubs dans un assistant d'IA ne cadrent pas avec son rôle
OpenAI passe à l'action et entame avec les tests des publicités dans ChatGPT pour les utilisateurs américains bénéficiant de l'abonnement gratuit et de son nouvel abonnement moins cher à 8 dollars, ChatGPT Go. Lobjectif annoncé : favoriser un accès plus large à des fonctionnalités ChatGPT plus puissantes, tout en préservant la confiance que les utilisateurs accordent à ChatGPT pour des tâches importantes et personnelles. Google qui se finance de façon extensive via la publicité diffusée au travers de ses services a formulé un avis contradictoire sur la question de lintroduction des publicités dans un assistant dintelligence artificielle.
L'intégration de publicités dans ChatGPT marque un tournant pour OpenAI. Pour rappel, au début du mois de décembre 2025, une fuite a confirmé que la société d'IA était en train de tester en interne des publicités dans son chatbot, avec des références de code à « search ad » et « search ad carousels » découvertes dans la version bêta de l'application Android.
Parallèlement, OpenAI a intensifié sa quête de rentabilité en recrutant un ingénieur chargé de développer des outils internes de gestion des campagnes publicitaires, d'automatisation des dépenses et de mesure des performances. Cette démarche témoigne de la volonté d'OpenAI de renforcer son modèle économique tout en s'affranchissant des intermédiaires traditionnels, comme les agences publicitaires.
Les publicités vont apparaître sous forme de produits ou services sponsorisés clairement identifiés sous les conversations, et OpenAI affirme qu'elles n'auront aucune incidence sur les réponses du chatbot. La société affirme que les publicités n'apparaîtront pas lorsque les utilisateurs discuteront de sujets sensibles tels que la santé, l'état mental ou la politique actuelle, et qu'elles ne seront pas montrées aux personnes de moins de 18 ans. Les utilisateurs pourront désactiver la personnalisation des publicités, effacer les données utilisées pour le contenu sponsorisé et rejeter les publicités, tandis que les niveaux Plus et supérieurs resteront sans publicité.
Google n'a pas l'intention d'ajouter des publicités dans l'IA Gemini et le justifie par lincompatibilité de lactivité publicitaire avec le rôle dun assistant dintelligence artificielle
Une semaine après le lancement des publicités par OpenAI sur ChatGPT, Google a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de faire de même pour l'application Gemini. Dan Taylor, vice-président des publicités mondiales de l'entreprise, a déclaré qu'il n'y aurait pas de publicités sur Gemini dans un avenir proche, car elles ne cadraient pas avec le rôle de l'outil.
Dan Taylor a souligné que Gemini et Search sont « des outils complémentaires ayant des rôles différents ». Selon lui, Search aide les utilisateurs à découvrir de nouvelles informations qui « peuvent inclure des intérêts commerciaux tels que de nouveaux produits ou services », tandis que « Gemini est votre assistant IA » qui se concentre sur l'aide aux utilisateurs pour « créer, analyser et accomplir » des tâches.
Les deux concurrents se livrent une bataille acharnée depuis plusieurs mois, multipliant les lancements de nouveaux produits. OpenAI vise désormais à monétiser ses 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires de ChatGPT grâce à des publicités ciblées. Google, quant à lui, parie que le fait de ne pas diffuser de publicités sur son assistant IA lui permettra de conserver la confiance des utilisateurs.
Dan Taylor a déclaré que plus de 80 % des annonceurs de Google utilisent déjà une forme ou une autre de fonctionnalité de recherche basée sur l'IA, ce qui suggère que l'entreprise a trouvé un moyen de monétiser l'IA sans avoir à modifier son assistant.
Google souhaite orienter ses efforts publicitaires vers les produits de recherche basés sur l'IA. La société a testé des publicités dans les aperçus IA, qui comptent désormais plus de 2 milliards d'utilisateurs mensuels, et dans le mode IA, qui a dépassé les 75 millions d'utilisateurs quotidiens. Ce mois-ci, Google a lancé un nouveau format publicitaire appelé « Direct Offers », qui propose des remises personnalisées aux acheteurs sur le point d'effectuer des achats dans le mode IA.
Si Google peut se permettre cette initiative, c'est grâce à la réserve financière que lui procure son activité de recherche, dont OpenAI ne dispose pas. OpenAI a vu ses dépenses annuelles augmenter, avec des pertes estimées à environ 5 milliards de dollars en 2024 et des dépenses de trésorerie qui devraient atteindre 17 milliards de dollars en 2026. L'entreprise a généré 13 milliards de dollars de revenus l'année dernière.
