Zoë Hitzig, chercheuse d'OpenAI, démissionne à cause des publicités ChatGPT et met en garde : « OpenAI commet les mêmes erreurs que Facebook », le jour même où OpenAI a commencé à tester les publicités

Zoe Hitzig est visiblement mécontente que ChatGPT affiche des publicités à ses utilisateurs gratuits. Elle affirme que, même si elle estime que les publicités ne sont ni immorales ni contraires à l'éthique, car l'IA est coûteuse à exploiter, elle émet de sérieuses réserves quant à la stratégie d'OpenAI.



Selon elle, la raison en est la suivante : « Depuis plusieurs années, les utilisateurs de ChatGPT ont généré une archive de franchise humaine sans précédent, en partie parce que les gens pensaient parler à quelque chose qui n'avait pas d'arrière-pensée. Les utilisateurs interagissent avec une voix adaptative et conversationnelle à laquelle ils ont révélé leurs pensées les plus intimes. Les gens confient aux chatbots leurs craintes médicales, leurs problèmes relationnels, leurs croyances sur Dieu et l'au-delà. La publicité basée sur ces archives crée un potentiel de manipulation des utilisateurs d'une manière que nous ne sommes pas en mesure de comprendre, et encore moins d'empêcher. »



Elle affirme que même si OpenAI prétend respecter les principes régissant la diffusion de publicités sur ChatGPT, elle « craint que les itérations suivantes ne le fassent pas, car l'entreprise est en train de mettre en place un moteur économique qui crée de fortes incitations à passer outre ses propres règles ». Elle ajoute que l'érosion des principes d'OpenAI visant à maximiser l'engagement pourrait déjà être en cours.