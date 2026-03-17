Bill Gurley, associé général chez Benchmark, s'inquiète de la frénésie de dépenses observée chez les entreprises spécialisées dans l'IA : il prévoit un « effondrement » de la bulle de l'IA

Dans une interview, Bill Gurley a déclaré que les dépenses massives en infrastructures dIA leffrayaient. Et ce qui leffraie davantage, ce sont les dépenses dinvestissement (CE) colossales engagées par des entreprises dIA comme Anthropic et OpenAI qui nont pas encore commencé à dégager des bénéfices. « Cest une façon effrayante de diriger une entreprise », a-t-il ajouté. Gurley partage lavis général concernant la bulle de lintelligence artificielle (IA). Il a déclaré quil voyait une bulle de lIA, mais quen même temps, une « remise à zéro » de lIA sannonçait également. « Quand des gens senrichissent rapidement, tout un tas de gens se précipitent pour senrichir eux aussi, et cest pourquoi on se retrouve avec des bulles », a déclaré Gurley.
Selon une enquête de Bank of America, une proportion record de gestionnaires de fonds estime que les entreprises américaines investissent trop d'argent dans les dépenses d'investissement liées à l'intelligence artificielle (IA), malgré des rendements incertains. Un répondant sur quatre considère d'ailleurs la bulle spéculative de l'IA comme le plus grand risque pour les marchés. L'enquête, menée auprès de 162 gestionnaires de fonds, révèle toutefois un optimisme persistant, avec des prévisions d'absence de « ralentissement » pour l'économie mondiale et une reprise à deux chiffres des perspectives de croissance économique.
Cependant, le rapport indique également que, même si le moral des investisseurs est à son plus haut niveau depuis cinq ans, l'augmentation des niveaux de liquidités suggère une prudence persistante derrière les projections optimistes. Récemment, Bill Gurley, associé général chez Benchmark, a exprimé ses inquiétudes concernant la frénésie de dépenses observée chez les entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle (IA).
John William Gurley est un investisseur en capital-risque américain. Il est associé général chez Benchmark, une société de capital-risque de la Silicon Valley basée à San Francisco, en Californie. Chez Benchmark, Gurley a dirigé des investissements et occupe (ou a occupé) des sièges au conseil d'administration de Brighter, DogVacay, Good Eggs, GrubHub, HackerOne,[8] Linden Lab, LiveOps, Nextdoor, OpenTable, Sailthru, Scale Computing, Stitch Fix, Vessel, et Zillow. Parmi ses autres investissements, on peut citer : Avamar Technologies, Business.com, Clicker.com, Demandforce, Employease, JAMDAT Mobile, Nordstrom.com, Shopping.com, The Knot, Uber et Vudu.
Investisseur de la première heure chez Uber, Gurley a joué un rôle clé dans le départ de Travis Kalanick, alors PDG d'Uber, en 2017. Gurley a déclaré que le rythme de consommation annuel de 2 milliards de dollars d'Uber pendant son mandat était « très inquiétant », soulignant les chiffres bien plus élevés affichés par les entreprises technologiques d'aujourd'hui. Gurley est considéré comme un acteur de poids dans la Silicon Valley après avoir, pendant des décennies, pris des paris audacieux sur des entreprises technologiques émergentes. Il est connu pour avoir observé suffisamment de cycles technologiques au cours de sa carrière dans le capital-risque pour comprendre clairement et affirmer que rien ne monte indéfiniment.
Dans une interview, Gurley a déclaré que les dépenses massives en infrastructures dIA leffrayaient. Et ce qui leffraie davantage, ce sont les dépenses dinvestissement (CE) colossales engagées par des entreprises qui nont pas encore commencé à dégager des bénéfices. « Que Dieu les bénisse », a déclaré Gurley à propos des entreprises dIA comme Anthropic et OpenAI qui brûlent leurs liquidités. « Cest une façon effrayante de diriger une entreprise », a-t-il ajouté.
Il a fait ces commentaires lorsquon lui a posé des questions sur les dépenses colossales prévues par les entreprises technologiques en matière dinfrastructures dIA. Les entreprises technologiques dépensent à un rythme record, en raison dinvestissements massifs dans lIA et de la flambée des coûts de la mémoire. Les dépenses en IA dAmazon, de Meta (la société mère de Facebook), de Google et de Microsoft devraient sélever à environ 700 milliards de dollars cette année, un chiffre qui a enthousiasmé les analystes et les investisseurs.
Ce nest pas la première fois que Gurley évoque la consommation de trésorerie. « Je pense quil y aura tôt ou tard une correction », a déclaré Gurley le mois dernier. « Et lune des raisons pour lesquelles jen suis convaincu, cest que tant dacteurs, tant de concurrents, en particulier ceux [soutenus par] des sociétés de capital-risque aux moyens considérables, ceux qui ont levé des sommes colossales de capital-risque, perdent des sommes colossales. »
« Plus quUber nen a jamais perdu, ce qui était déjà beaucoup, et plus quAmazon nen a jamais perdu », a-t-il ajouté. « Les taux de consommation de trésorerie sont donc plus élevés quils ne lont jamais été dans lhistoire du capital-risque. Et tôt ou tard, ils vont vouloir les ramener à un niveau raisonnable », a-t-il ajouté. Gurley a poursuivi : « Ces entreprises devront alors faire ce quUber a fait, cest-à-dire passer dune situation déficitaire à une situation de trésorerie positive. Et à mesure quelles le feront, les prix de ces produits vont évoluer. Et jai simplement le sentiment que ce sera un moment de correction. »
Gurley partage lavis général concernant la bulle de lintelligence artificielle (IA). Il a déclaré quil voyait une bulle de lIA, mais quen même temps, une « remise à zéro » de lIA sannonçait également. « Quand des gens senrichissent rapidement, tout un tas de gens se précipitent pour senrichir eux aussi, et cest pourquoi on se retrouve avec des bulles », a déclaré Gurley. Le capital-risqueur a également donné des conseils aux investisseurs sur ce quils doivent faire pour ne pas être pris au dépourvu lorsque la réinitialisation de la bulle IA se produira.
Il a déclaré que lorsque la réinitialisation se produira, les investisseurs devraient avoir en tête un prix pour les actions de logiciels en tant que service (SaaS) en baisse, « et commencer à les acheter en masse ». Gurley a fait référence à l'économiste Carolta Perez, auteure de « Révolutions technologiques et capital financier : la dynamique des bulles et des âges d'or », et a noté que « les bulles n'existent que lorsque la vague elle-même est réelle ».
Depuis plusieurs mois, un même mot revient avec insistance dans les cercles financiers, technologiques et politiques : bulle. La bulle de lintelligence artificielle (IA), nourrie par des investissements colossaux, des promesses parfois floues et une course mondiale à la puissance de calcul, semble se rapprocher dun point de rupture. Entre signaux boursiers inquiétants, doutes croissants sur la rentabilité réelle des projets et comparaisons de plus en plus assumées avec lexplosion de la bulle Internet, le secteur de lIA entre dans une phase critique où leuphorie laisse place à lexamen.
En janvier, la chute de 400 milliards de dollars de Microsoft malgré de bons résultats ressemblait à un avant-goût du krach à venir de la bulle IA. Ce qui inquiète particulièrement les observateurs, cest la dissociation croissante entre valorisations financières et réalités industrielles. Des milliards sont injectés dans des modèles et des infrastructures dont la monétisation repose souvent sur des hypothèses optimistes, voire spéculatives. Largument de la « révolution inévitable » sert parfois de paravent à des paris risqués, rappelant les investissements « bidons » qui ont précédé léclatement de la bulle Internet.
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