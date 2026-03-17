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Bill Gurley, associé général chez Benchmark, s'inquiète de la frénésie de dépenses observée chez les entreprises spécialisées dans l'IA : il prévoit un « effondrement » de la bulle de l'IA

Le , par Alex
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Bill Gurley, associé général chez Benchmark, s'inquiète de la frénésie de dépenses observée chez les entreprises spécialisées dans l'IA : il prévoit un « effondrement » de la bulle de l'IA

Dans une interview, Bill Gurley a déclaré que les dépenses massives en infrastructures dIA leffrayaient. Et ce qui leffraie davantage, ce sont les dépenses dinvestissement (CE) colossales engagées par des entreprises dIA comme Anthropic et OpenAI qui nont pas encore commencé à dégager des bénéfices. « Cest une façon effrayante de diriger une entreprise », a-t-il ajouté. Gurley partage lavis général concernant la bulle de lintelligence artificielle (IA). Il a déclaré quil voyait une bulle de lIA, mais quen même temps, une « remise à zéro » de lIA sannonçait également. « Quand des gens senrichissent rapidement, tout un tas de gens se précipitent pour senrichir eux aussi, et cest pourquoi on se retrouve avec des bulles », a déclaré Gurley.

Selon une enquête de Bank of America, une proportion record de gestionnaires de fonds estime que les entreprises américaines investissent trop d'argent dans les dépenses d'investissement liées à l'intelligence artificielle (IA), malgré des rendements incertains. Un répondant sur quatre considère d'ailleurs la bulle spéculative de l'IA comme le plus grand risque pour les marchés. L'enquête, menée auprès de 162 gestionnaires de fonds, révèle toutefois un optimisme persistant, avec des prévisions d'absence de « ralentissement » pour l'économie mondiale et une reprise à deux chiffres des perspectives de croissance économique.

Cependant, le rapport indique également que, même si le moral des investisseurs est à son plus haut niveau depuis cinq ans, l'augmentation des niveaux de liquidités suggère une prudence persistante derrière les projections optimistes. Récemment, Bill Gurley, associé général chez Benchmark, a exprimé ses inquiétudes concernant la frénésie de dépenses observée chez les entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle (IA).

John William Gurley est un investisseur en capital-risque américain. Il est associé général chez Benchmark, une société de capital-risque de la Silicon Valley basée à San Francisco, en Californie. Chez Benchmark, Gurley a dirigé des investissements et occupe (ou a occupé) des sièges au conseil d'administration de Brighter, DogVacay, Good Eggs, GrubHub, HackerOne,[8] Linden Lab, LiveOps, Nextdoor, OpenTable, Sailthru, Scale Computing, Stitch Fix, Vessel, et Zillow. Parmi ses autres investissements, on peut citer : Avamar Technologies, Business.com, Clicker.com, Demandforce, Employease, JAMDAT Mobile, Nordstrom.com, Shopping.com, The Knot, Uber et Vudu.

Investisseur de la première heure chez Uber, Gurley a joué un rôle clé dans le départ de Travis Kalanick, alors PDG d'Uber, en 2017. Gurley a déclaré que le rythme de consommation annuel de 2 milliards de dollars d'Uber pendant son mandat était « très inquiétant », soulignant les chiffres bien plus élevés affichés par les entreprises technologiques d'aujourd'hui. Gurley est considéré comme un acteur de poids dans la Silicon Valley après avoir, pendant des décennies, pris des paris audacieux sur des entreprises technologiques émergentes. Il est connu pour avoir observé suffisamment de cycles technologiques au cours de sa carrière dans le capital-risque pour comprendre clairement et affirmer que rien ne monte indéfiniment.


Dans une interview, Gurley a déclaré que les dépenses massives en infrastructures dIA leffrayaient. Et ce qui leffraie davantage, ce sont les dépenses dinvestissement (CE) colossales engagées par des entreprises qui nont pas encore commencé à dégager des bénéfices. « Que Dieu les bénisse », a déclaré Gurley à propos des entreprises dIA comme Anthropic et OpenAI qui brûlent leurs liquidités. « Cest une façon effrayante de diriger une entreprise », a-t-il ajouté.

Il a fait ces commentaires lorsquon lui a posé des questions sur les dépenses colossales prévues par les entreprises technologiques en matière dinfrastructures dIA. Les entreprises technologiques dépensent à un rythme record, en raison dinvestissements massifs dans lIA et de la flambée des coûts de la mémoire. Les dépenses en IA dAmazon, de Meta (la société mère de Facebook), de Google et de Microsoft devraient sélever à environ 700 milliards de dollars cette année, un chiffre qui a enthousiasmé les analystes et les investisseurs.

Ce nest pas la première fois que Gurley évoque la consommation de trésorerie. « Je pense quil y aura tôt ou tard une correction », a déclaré Gurley le mois dernier. « Et lune des raisons pour lesquelles jen suis convaincu, cest que tant dacteurs, tant de concurrents, en particulier ceux [soutenus par] des sociétés de capital-risque aux moyens considérables, ceux qui ont levé des sommes colossales de capital-risque, perdent des sommes colossales. »

« Plus quUber nen a jamais perdu, ce qui était déjà beaucoup, et plus quAmazon nen a jamais perdu », a-t-il ajouté. « Les taux de consommation de trésorerie sont donc plus élevés quils ne lont jamais été dans lhistoire du capital-risque. Et tôt ou tard, ils vont vouloir les ramener à un niveau raisonnable », a-t-il ajouté. Gurley a poursuivi : « Ces entreprises devront alors faire ce quUber a fait, cest-à-dire passer dune situation déficitaire à une situation de trésorerie positive. Et à mesure quelles le feront, les prix de ces produits vont évoluer. Et jai simplement le sentiment que ce sera un moment de correction. »

Gurley partage lavis général concernant la bulle de lintelligence artificielle (IA). Il a déclaré quil voyait une bulle de lIA, mais quen même temps, une « remise à zéro » de lIA sannonçait également. « Quand des gens senrichissent rapidement, tout un tas de gens se précipitent pour senrichir eux aussi, et cest pourquoi on se retrouve avec des bulles », a déclaré Gurley. Le capital-risqueur a également donné des conseils aux investisseurs sur ce quils doivent faire pour ne pas être pris au dépourvu lorsque la réinitialisation de la bulle IA se produira.

Il a déclaré que lorsque la réinitialisation se produira, les investisseurs devraient avoir en tête un prix pour les actions de logiciels en tant que service (SaaS) en baisse, « et commencer à les acheter en masse ». Gurley a fait référence à l'économiste Carolta Perez, auteure de « Révolutions technologiques et capital financier : la dynamique des bulles et des âges d'or », et a noté que « les bulles n'existent que lorsque la vague elle-même est réelle ».


Depuis plusieurs mois, un même mot revient avec insistance dans les cercles financiers, technologiques et politiques : bulle. La bulle de lintelligence artificielle (IA), nourrie par des investissements colossaux, des promesses parfois floues et une course mondiale à la puissance de calcul, semble se rapprocher dun point de rupture. Entre signaux boursiers inquiétants, doutes croissants sur la rentabilité réelle des projets et comparaisons de plus en plus assumées avec lexplosion de la bulle Internet, le secteur de lIA entre dans une phase critique où leuphorie laisse place à lexamen.

En janvier, la chute de 400 milliards de dollars de Microsoft malgré de bons résultats ressemblait à un avant-goût du krach à venir de la bulle IA. Ce qui inquiète particulièrement les observateurs, cest la dissociation croissante entre valorisations financières et réalités industrielles. Des milliards sont injectés dans des modèles et des infrastructures dont la monétisation repose souvent sur des hypothèses optimistes, voire spéculatives. Largument de la « révolution inévitable » sert parfois de paravent à des paris risqués, rappelant les investissements « bidons » qui ont précédé léclatement de la bulle Internet.

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444 commentaires
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Ryu2000
Avatar de Ryu2000
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 17/03/2026 à 12:42
Citation Envoyé par Alex Voir le message
En janvier, la chute de 400 milliards de dollars de Microsoft malgré de bons résultats ressemblait à un avant-goût du krach à venir de la bulle IA. Ce qui inquiète particulièrement les observateurs, cest la dissociation croissante entre valorisations financières et réalités industrielles. Des milliards sont injectés dans des modèles et des infrastructures dont la monétisation repose souvent sur des hypothèses optimistes, voire spéculatives. Largument de la « révolution inévitable » sert parfois de paravent à des paris risqués, rappelant les investissements « bidons » qui ont précédé léclatement de la bulle Internet.
Si une entreprise réussie à proposer une IA réellement révolutionnaire, alors ce sera rentable, beaucoup d'entreprises et de particuliers paieront pour avoir accès à ce service. (d'après les entreprises de l'IA, l'IA pourra peut-être remplacer des humains dans le futur)

Rien ne garantit qu'une entreprise réussira l'exploit de proposer un chatbot IA capable de faire du bon travail.
Des entreprises vont essayer jusqu'à ce qu'elles n'aient plus du tout de trésorerie.

Plus tôt l'explosion de la bulle aura lieu mieux ce sera.
Il y aurait moins de commandes de composants informatique pour les centre de données et les prix pourront baisser.
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