Bill Gates avertit que toutes les entreprises qui surfent sur la vague de l'IA ne réussiront pas, qu'elles pourraient avoir du mal à justifier leurs valorisations élevées et voir leurs actions chuter

Bill Gates a averti les investisseurs que toutes les entreprises qui surfent sur la vague de l'intelligence artificielle (IA) ne réussiront pas. S'exprimant lors du Forum économique mondial de Davos, le cofondateur de Microsoft a déclaré que certaines entreprises axées sur l'IA pourraient avoir du mal à justifier leurs valorisations élevées et voir le cours de leurs actions chuter. Ses commentaires interviennent à un moment où les investisseurs mondiaux injectent des milliards de dollars dans les infrastructures d'IA et les entreprises connexes, poussant plusieurs sociétés à atteindre des valeurs boursières record.
Bill Gates, informaticien et homme d'affaires américain, est connu pour être le cofondateur de Microsoft en 1975 et son principal actionnaire jusquen 2014. Grâce au succès commercial de l'empire Microsoft, il est lun des hommes les plus riches du monde depuis 1992. En 2021, malgré sa mise en retrait de la plupart de ses fonctions, Bill Gates reste la 4e fortune de la planète, avec 124 milliards de dollars. Depuis octobre 2007, Bill Gates se consacre à sa fondation Bill-et-Melinda-Gates, qui a pour mission daméliorer la santé à léchelle mondiale, entre-autres avec la planification familiale, le développement de lagriculture et la vaccination.
De par son expérience, Bill Gates s'exprime souvent sur l'actualité technologique. En octobre 2025, Bill Gates a affirmé que nous sommes bien en pleine bulle IA. Le philanthrope milliardaire pense que la bulle actuelle s'apparente à la bulle Internet de la fin des années 1990 et du début des années 2000, lorsque plusieurs entreprises basées sur Internet se sont avérées surévaluées, ce qui a entraîné un effondrement important. « Au final, quelque chose de très profond s'est produit. Le monde était très différent », a déclaré Gates. « Certaines entreprises ont réussi, mais beaucoup d'autres étaient en quelque sorte des suiveuses, ont pris du retard et ont brûlé leur capital. » « Il est certain qu'une grande partie de ces investissements seront sans issue », a ajouté Gates.
Gates a également déclaré que l'IA était « la plus grande avancée technique de ma vie ». « Sa valeur est extrêmement élevée, tout comme la création d'Internet s'est avérée, au final, très précieuse », a déclaré Gates. « Mais il y a une frénésie. Et certaines de ces entreprises seront heureuses d'avoir dépensé tout cet argent. Certaines d'entre elles s'engageront dans des centres de données dont l'électricité est trop chère. »
Gates a également averti que les effets de l'IA sur l'emploi se feront sentir plus tôt que ne le prévoient de nombreux gouvernements, ce qui accentuera la pression économique et sociale. Il a déclaré que l'IA aura un impact visible sur les emplois de cols blancs et de cols bleus au cours des quatre à cinq prochaines années. Il a averti que les gouvernements ne sont pas tout à fait prêts à faire face à l'ampleur et à la rapidité de ces changements et qu'ils devront prendre des mesures pour lutter contre l'augmentation des inégalités.
Bill Gates a fait des commentaires similaires précédemment, où il a déclaré qu'un « pourcentage raisonnable » des valorisations actuelles des actions liées à l'IA pourrait ne pas tenir. Il a souligné que le secteur devenait très concurrentiel et que certaines entreprises perdraient du terrain à mesure que la concurrence s'intensifierait. Ses remarques interviennent alors que les grandes entreprises technologiques, notamment Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta Platforms et Oracle, ont dépensé environ 400 milliards de dollars en infrastructures liées à l'IA en 2025.
L'IA a été l'un des principaux moteurs de la hausse des marchés boursiers au cours des trois dernières années, mais les inquiétudes se sont accrues concernant les valorisations élevées et les dépenses importantes des grandes entreprises technologiques. Certaines actions liées à l'IA se négocient à des ratios cours/bénéfices élevés, tandis que plusieurs start-ups privées sans bénéfices à court terme sont évaluées à des dizaines ou des centaines de milliards de dollars.
Dans le même temps, les entreprises qui affichent une forte croissance de leurs revenus grâce à l'IA, telles que Nvidia, Microsoft, Alphabet et Amazon, continuent d'enregistrer des bénéfices réguliers, ce qui contribue à soutenir leurs valorisations. Malgré les risques, Gates se dit toujours confiant quant au rôle à long terme de l'IA dans des domaines tels que la santé, l'éducation et l'agriculture. À Davos, il a annoncé un partenariat de 50 millions de dollars entre la Fondation Gates et OpenAI pour déployer des outils de santé basés sur l'IA dans 1 000 cliniques en Afrique d'ici 2028.
Dans sa dernière lettre annuelle, « The Year Ahead », Bill Gates avait déjà prévenu que l'IA transformera la société et les emplois plus rapidement que la plupart des gens ne le pensent. Dans sa lettre, le cofondateur de Microsoft souligne les avantages de cette technologie, maiil met également en garde contre l'apparition de nouveaux risques qui obligeront les gouvernements, les entreprises et les travailleurs à repenser leurs pratiques. Le milliardaire estime que sans politiques claires, le développement rapide de l'IA pourrait perturber les modes de travail et creuser les écarts économiques existants.
Il y a un an, le milliardaire de la Tech imaginait un monde où les progrès de l'IA rendront l'intervention humaine inutile dans certains domaines, prévoyant un futur où l'IA deviendra aussi omniprésente que l'informatique elle-même et transformant des secteurs allant de l'éducation aux soins de santé. Lors de cette déclaration, il a déclaré que l'IA atteindra alors le même stade que l'informatique, c'est-à-dire qu'elle deviendra gratuite. Le milliardaire donne comme exemple le tutorat et les conseils, déjà adoptés par les étudiants et de nombreuses entreprises. Il a également déclaré qu'il pensait que cela résoudrait des problèmes tels que le manque de « médecins » ou de « professionnels de la santé mentale ».
