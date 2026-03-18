OpenAI a signé un nouvel accord visant à vendre l'accès à ses modèles d'IA aux agences gouvernementales et de défense américaines via le cloud Amazon AWS, couvrant les opérations classifiées et non classifiées

OpenAI a signé un nouvel accord visant à vendre l'accès à ses modèles d'IA aux agences gouvernementales et de défense américaines par l'intermédiaire d'Amazon Web Services (AWS), couvrant à la fois les opérations classifiées et non classifiées. Il convient de noter qu'AWS est déjà profondément ancré dans les systèmes fédéraux américains, ce qui en fait un canal naturel permettant à OpenAI d'atteindre à grande échelle des clients dans les domaines de la défense et du renseignement. Cet accord marque une intensification des ambitions du créateur de ChatGPT dans le secteur public, alors même que son rival Anthropic a été déclaré comme présentant un risque pour la chaîne d'approvisionnement.
OpenAI est un organisme américain de recherche en intelligence artificielle (IA) comprenant à la fois une fondation à but non lucratif et une société d'intérêt public (PBC) à but lucratif, dont le siège social est situé à San Francisco. Il vise à développer une intelligence artificielle générale (AGI) « sûre et bénéfique », qu'il définit comme « des systèmes hautement autonomes qui surpassent les humains dans la plupart des tâches à forte valeur économique ».
Les évènements récents ont questionné sur l'orientation « sûre et bénéfique » de l'entreprise d'IA. Fin février 2026, l'industrie de l'IA a notamment vécu l'une de ses journées les plus révélatrices. D'un côté, Anthropic a refusé catégoriquement de lever ses garde-fous éthiques face aux exigences du département de la Guerre américain, au risque d'être blacklisté de tous les contrats fédéraux. De l'autre, Sam Altman, PDG d'OpenAI, s'est empressé de signer un accord avec le Pentagone, déclenchant une vague de désinscriptions massives à ChatGPT et relançant un débat fondamental : peut-on faire confiance à une IA qui se vend au complexe militaro-industriel ?
Malgré ce débat, le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a alors adressé un message sans détour à ses employés : en ce qui concerne les opérations militaires américaines, l'entreprise n'a tout simplement pas son mot à dire. « Vous pensez peut-être que la frappe contre l'Iran était une bonne chose et que l'invasion du Venezuela était une mauvaise chose », a déclaré Altman à son personnel lors d'une réunion générale, selon une transcription partielle examinée par CNBC. « Vous n'avez pas votre mot à dire à ce sujet. »
Dans ce contexte, OpenAI a signé un nouvel accord visant à vendre l'accès à ses modèles d'IA aux agences gouvernementales et de défense américaines par l'intermédiaire d'Amazon Web Services (AWS), couvrant à la fois les opérations classifiées et non classifiées. Cet accord marque une intensification des ambitions du créateur de ChatGPT dans le secteur public, alors même que son rival Anthropic a été déclaré comme présentant un risque pour la chaîne d'approvisionnement.
Amazon Web Services, Inc. (AWS) est une filiale d'Amazon qui fournit des plateformes de cloud computing à la demande et des API aux particuliers, aux entreprises et aux administrations publiques, selon un modèle de facturation à l'utilisation. Au premier trimestre 2023, AWS détenait 31 % de parts de marché pour l'infrastructure cloud, tandis que ses deux principaux concurrents, Microsoft Azure et Google Cloud, en détenaient respectivement 25 % et 11 %, selon Synergy Research Group.
Anthropic, dont les modèles Claude ont été utilisés à plusieurs reprises par le Pentagone, a collaboré avec Palantir et AWS pour déployer ses modèles dans des systèmes militaires et de renseignement classifiés. En juillet 2025, l'entreprise a remporté un contrat du Pentagone d'une valeur pouvant atteindre 200 millions de dollars. Mais cette relation s'est fissurée en février lorsque Anthropic a refusé d'autoriser une utilisation militaire sans restriction de son IA dans des cas impliquant la surveillance intérieure et les armes autonomes. Le Pentagone a qualifié Anthropic de « risque pour la chaîne d'approvisionnement », l'excluant de fait totalement des marchés publics.
Cela a laissé un vide. OpenAI s'est empressé de le combler. OpenAI avait auparavant limité ses activités gouvernementales à des cas d'utilisation non classifiés, mais aujourd'hui, l'entreprise a décroché un contrat avec le Pentagone qui étend sa portée aux opérations classifiées, et son nouveau partenariat avec AWS constitue l'infrastructure de base qui rend cela possible. Il convient de noter qu'AWS est déjà profondément ancré dans les systèmes fédéraux américains, ce qui en fait un canal naturel permettant à OpenAI d'atteindre à grande échelle des clients dans les domaines de la défense et du renseignement.
De plus, Amazon et OpenAI ont annoncé le mois dernier un partenariat dans le cadre duquel le fournisseur de cloud co-créera un environnement d'exécution avec état (Stateful Runtime Environment) alimenté par des modèles OpenAI, disponible sur Amazon Bedrock pour permettre aux clients AWS de développer des applications et des agents d'IA générative à l'échelle de la production.
Parmi les autres points forts de l'accord conclu le mois dernier, on peut citer : AWS sera le fournisseur tiers exclusif de distribution cloud pour OpenAI Frontier, qui permet aux organisations de créer, déployer et gérer des équipes d'agents IA. OpenAI consommera 2 gigawatts de capacité Trainium via l'infrastructure AWS pour répondre à la demande liée à l'environnement d'exécution avec état, à Frontier et à d'autres charges de travail avancées. OpenAI et Amazon développeront des modèles personnalisés destinés à alimenter les applications grand public d'Amazon.
Amazon investira 50 milliards de dollars dans OpenAI.
Pourtant les choix d'OpenAI de collaborer avec l'armée américaine ne fait pas l'unanimité. Récemment, Caitlin Kalinowski, responsable de la robotique et du matériel grand public chez OpenAI, a annoncé sa démission. Elle a invoqué ses inquiétudes concernant l'accord récemment conclu entre l'entreprise et le ministère américain de la Défense. Elle a déclaré : « L'IA joue un rôle important dans la sécurité nationale. Mais la surveillance des Américains sans contrôle judiciaire et l'autonomie létale sans autorisation humaine sont des questions qui méritaient davantage de réflexion qu'elles n'en ont reçu. Il s'agissait d'une question de principe, pas de personnes. »
Source : OpenAI
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