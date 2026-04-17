Le climat chez OpenAI est plutôt morose : l'entreprise fait face à une instabilité interne marquée par des polémiques publiques, des contrats militaires controversés et des démissions en série au sommet

OpenAI se trouve actuellement dans une posture paradoxale, caractérisée par une puissance financière colossale contrebalancée par une instabilité interne croissante. L'entreprise a récemment conclu une levée de fonds de 122 milliards de dollars, portant sa valorisation à 852 milliards, tout en préparant une éventuelle introduction en bourse (IPO) pour la fin de l'année. Toutefois, elle est confrontée à de nombreux défis internes qui créent l'incertitude.
L'avance de longue date de ChatGPT sur le marché de l'IA grand public lui a valu un statut de marque générique, à l'instar de « Kleenex » pour les mouchoirs en papier. Mais au cours des derniers mois, une série de remaniements au sein de la direction, l'abandon de certains projets et d'autres actualités ont soulevé des questions quant à la stabilité réelle de l'entreprise, et à la durée pendant laquelle elle pourra rester au sommet dans la course.
À la suite de la dernière levée de fonds, la pression sexerce désormais sur les dirigeants pour qu'ils assurent une croissance durable et justifient la valorisation de l'entreprise. OpenAI traverse une crise d'innovation avec une vitesse de consommation de sa trésorerie qui inquiète les investisseurs.
Controverses éthiques et réorientation brutale des produits
L'année 2026 a débuté par une série de polémiques liées à la signature d'un contrat avec le Pentagone, soulevant des inquiétudes sur l'usage de l'IA pour la surveillance de masse ou les armes autonomes, un contrat que certains concurrents avaient refusé de signer. (Anthropic avait refusé de signer.) Cette décision a suscité la polémique tant en interne quen externe, et même le PDG Sam Altman a reconnu quOpenAI a été « opportuniste et négligent ».
Sam Altman a reconnu avoir précipité les choses, modifié l'accord et interdit au Pentagone d'espionner les Américains via ChatGPT. Dans un message sur X (ex-Twitter), il a déclaré qu'OpenAI maintenait le contrôle de ses technologies : « à l'heure actuelle, nous contrôlons les modèles que nous déployons ».
Par la suite, OpenAI a brusquement modifié sa feuille de route en abandonnant l'outil de génération vidéo Sora. L'abandon de Sora a mis fin à son partenariat avec Disney si précipitamment que « les deux entreprises auraient encore travaillé ensemble 30 minutes avant » que Disney napprenne la nouvelle. OpenAI a également ajouté le mois dernier quil mettait en veilleuse des projets mûris de longue date visant à permettre lenvoi de sextos via ChatGPT.
Cette réorientation marque un pivot stratégique vers les outils destinés aux entreprises et au codage informatique, la direction d'OpenAI souhaitant éviter de se laisser distraire par des projets secondaires alors que des infrastructures majeures, comme le projet de centre de données Stargate, semblent stagner.
Sam Altman : un dirigeant très controversé dans l'industrie
Samuel Altman, 40 ans, est un homme d'affaires et entrepreneur américain qui occupe depuis 2019 le poste de PDG du laboratoire de recherche en IA OpenAI. Sam Altman a étudié à Stanford pendant deux ans avant d'abandonner ses études et de cofonder Loopt, un service de réseau géosocial pour smartphones. En 2011, il a rejoint Y Combinator, un accélérateur de startups et une société de capital-risque, dont il a été le président de 2014 à 2019.
Mais Sam Altman est un personnage très controversé. Il a transformé OpenAI, fondée à l'origine comme organisation à but non lucratif, en une entreprise à but lucratif valorisée à des centaines de milliards de dollars, ce que beaucoup voient comme une trahison des idéaux fondateurs.
Il est également une personne clivante. Sam Altman prêche la prudence sur les dangers de l'IA tout en étant celui qui accélère le plus son développement à des fins commerciales. Il est accusé de chercher à contrôler la réglementation sur l'IA. Il fait l'objet d'enquêtes remettant en cause son intégrité, d'accusations d'abus au sein de sa famille et incarne les inquiétudes profondes de la société face aux changements radicaux apportés par la technologie.
Par exemple, dans sa récente enquête, le New Yorker a documenté la gouvernance d'OpenAI et du caractère de son PDG. La juxtaposition était saisissante au point d'en être comique : d'un côté, l'homme qui se pose en architecte du futur de l'humanité ; de l'autre, le portrait que dressent de lui des dizaines d'ex-collaborateurs, partenaires et membres de son conseil d'administration, celui d'un dirigeant pathologiquement incapable de dire la vérité.
Des détails du rapport révèlent que certains des collègues de Sam Altman estimaient quil manquait dune expertise technique approfondie en programmation et en apprentissage automatique, bien quil dirige lune des entreprises dIA les plus influentes au monde. Selon l'article du New Yorker, plusieurs ingénieurs et initiés ayant travaillé avec le PDG ont déclaré quil ne disposait pas dune grande expérience en codage ou en apprentissage automatique.
Instabilité de la direction et des défis juridiques croissants[...
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