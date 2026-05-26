Sundar Pichai, PDG de Google, a déclaré que les diplômés qui ont hué façonneront l'avenir de l'IA et devront en assumer les conséquences, après que l'ancien PDG de Google, Eric Schmidt, a été hué

Le PDG de Google, Sundar Pichai, a déclaré qu'il restait optimiste quant à l'avenir des jeunes, malgré les inquiétudes croissantes des étudiants concernant l'IA et son impact sur l'emploi. L'animateur du podcast a demandé à Sundar Pichai quelle serait sa « stratégie face aux huées » lorsqu'il s'adressera aux diplômés le mois prochain. Sundar Pichai a reconnu l'anxiété suscitée par l'évolution rapide des technologies, affirmant que les gens s'inquiétaient « à juste titre » de ce que l'IA pourrait signifier pour l'avenir. Il a également déclaré : « Ces diplômés vont à la fois jouer un rôle majeur dans la conduite de ce progrès et gérer limpact de cette technologie »
Pichai Sundararajan, né le 10 juin 1972, plus connu sous le nom de Sundar Pichai, est un dirigeant d'entreprise indo-américain qui occupe le poste de PDG de Google depuis 2015 et celui de PDG de sa société mère, Alphabet Inc., depuis 2019. Pichai a débuté sa carrière en tant qu'ingénieur en matériaux. Après un bref passage au sein du cabinet de conseil en gestion McKinsey & Co., Pichai a rejoint Google en 2004, où il a dirigé la gestion des produits et les efforts d'innovation pour une suite de logiciels clients de Google, notamment Google Chrome et ChromeOS, tout en étant en grande partie responsable de Google Drive. Il a par ailleurs supervisé le développement d'autres applications telles que Gmail et Google Maps.
Le 8 mai, une conférencière invitée à l'Université de Floride centrale a suscité une vive hostilité lors d'une cérémonie de remise de diplômes. Lors de son discours, Gloria Caulfield a déclaré que « l'IA est la nouvelle révolution industrielle », mais sa position a provoqué les huées massives des étudiants en sciences humaines. Face à cette réaction épidermique, la vice-présidente a dû interrompre son discours pour demander le calme, mais une personne dans le public a résumé la pensée générale en hurlant que l'IA était nulle (« AI SUCKS! »).
Quelques jours plus tard, l'ancien PDG de Google, Eric Schmidt, a également été hué lors d'un discours prononcé à l'occasion de la remise des diplômes de l'université d'Arizona, après avoir évoqué l'intelligence artificielle (IA) et les craintes que cette technologie ne transforme voire ne remplace une partie de la main-d'uvre. Les huées de la foule se sont intensifiées après que Schmidt eut comparé l'IA aux révolutions technologiques précédentes. Ces incidents illustrent l'anxiété croissante et le rejet de l'IA par la prochaine génération de travailleurs. Il souligne la tension majeure entre les leaders économiques et les jeunes diplômés concernant l'avenir du travail.
C'est dans ce contexte que le PDG de Google, Sundar Pichai, a déclaré qu'il restait optimiste quant à l'avenir des jeunes, malgré les inquiétudes croissantes des étudiants concernant l'IA et son impact sur l'emploi. S'exprimant dans le podcast « Hard Fork » avant son prochain discours de remise des diplômes à l'université de Stanford, Sundar Pichai a répondu à des questions sur la possibilité que les diplômés réagissent négativement à des commentaires liés à l'IA lors de la cérémonie.
L'animateur du podcast a demandé à Sundar Pichai quelle serait sa « stratégie face aux huées » lorsqu'il s'adressera aux diplômés le mois prochain. En réponse, Sundar Pichai a déclaré que la prochaine génération « relèverait le défi ». Le PDG de Google a ajouté que les progrès technologiques ont toujours contribué à faire avancer le monde et que les diplômés daujourdhui façonneront le développement de lIA tout en gérant ses effets.
« Ces diplômés vont à la fois jouer un rôle majeur dans la conduite de ce progrès et gérer limpact de cette technologie », a déclaré Sundar Pichai. Il a ajouté : « Jai toujours été extrêmement optimiste quant à la prochaine génération. Je pense que la prochaine génération relèvera le défi et construira un monde meilleur. »
Les propos de Sundar Pichai font suite aux huées dont a fait lobjet lancien PDG de Google, Eric Schmidt, à luniversité dArizona, tandis que le PDG de Big Machine Records, Scott Borchetta, a également essuyé des critiques après avoir évoqué limpact de lIA sur la musique et les médias lors dun discours à la Middle Tennessee State University. Les inquiétudes liées à l'IA sur le plan de l'emploi se sont également accrues cette année, plusieurs grandes entreprises invoquant les gains d'efficacité liés à l'IA pour justifier des licenciements. Selon un rapport, le chômage chez les jeunes diplômés avait atteint son plus haut niveau en quatre ans au début de l'année 2026.
Sundar Pichai a reconnu l'anxiété suscitée par l'évolution rapide des technologies, affirmant que les gens s'inquiétaient « à juste titre » de ce que l'IA pourrait signifier pour l'avenir. « Les êtres humains ne sont pas évolués pour gérer autant de changements », a-t-il déclaré.
Au cours du podcast, l'animateur a cité un sondage du New York Times qui « a révélé que seulement environ 16 % des personnes interrogées estiment que l'IA est globalement positive, tandis qu'environ 35 % la jugent globalement négative ». « Que pensez-vous de la réaction négative envers l'IA que nous observons actuellement, et dans quelle mesure pensez-vous que Google a les moyens de changer cette perception ? », a demandé l'intervieweur à Pichai.
À cela, Pichai a répondu : « LIA est toujours considérée comme la technologie la plus profonde sur laquelle lhumanité aura jamais travaillé. Elle progresse à un rythme extraordinaire. Les humains ne sont pas évolués pour gérer autant de changements. Et certaines personnes sinquiètent à juste titre de lavenir que cette technologie va apporter. Nous avons connu des transitions technologiques bien plus simples qui ont suscité de lanxiété. Celle-ci est dune ampleur sans précédent. Je pense que notre secteur doit faire beaucoup plus pour continuer à promouvoir et à montrer les avantages que cette technologie peut apporter. Nous avons encore du travail à faire pour nous assurer que, lorsque nous augmentons les investissements dans les infrastructures, etc., nous prenons les mesures nécessaires pour que tout cela fonctionne mieux ».
Ces déclarations s'inscrivent dans un contexte marqué par une hostilité croissante de la part de la génération Z envers I'IA. Début mai 2026, une étude de Gallup a révélé que l'enthousiasme de la génération Z pour l'IA s'est effondré. La génération censée adopter l'IA se rebelle contre celle-ci : 80 % d'entre eux estiment en effet que les outils d'IA érodent leurs capacités cognitives en réduisant leur esprit critique et en affaiblissant leur aptitude à détecter les fausses informations. L'étude révèle également que le mécontentement envers l'IA est passé de 22 % à 31 % en seulement 12 mois, les utilisateurs quotidiens affichant la baisse de confiance la plus marquée.
Ce mouvement de rejet se serait étendu au monde du travail, où près de la moitié de cette génération estime désormais que les risques liés à l'IA l'emportent sur ses avantages dans le milieu professionnel. Les organisations qui accélèrent l'adoption de l'IA se heurtent désormais au scepticisme, à la résistance, voire à une opposition active de la part de ces jeunes utilisateurs.
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