YouTube commence à étiqueter automatiquement les vidéos générées par l'IA sans intervention des créateurs, mais certaines vidéos pourraient continuer à dissimuler leur origine

Depuis 2025, une nouvelle vague de contenus inonde les réseaux sociaux : les vidéos générées par intelligence artificielle (IA), étranges, absurdes, parfois dérangeantes, mais irrésistiblement virales. Ce phénomène a été baptisé "AI slop", littéralement la « bouillie numérique produite par IA ». Le terme nest pas anodin : il reflète une perception de contenu industriel, bâclé, produit à la chaîne, qui na pas de valeur artistique intrinsèque mais qui exploite les failles des algorithmes de recommandation pour générer du clic et de largent.
Selon un rapport de Kapwing , plus de 20 % des vidéos sur YouTube sont des « AI Slop ». La société de montage vidéo Kapwing a étudié 15 000 des chaînes YouTube les plus populaires, les 100 premières de chaque pays, et a découvert que 278 d'entre elles utilisaient exclusivement du contenu généré par l'IA. Ces chaînes ont recueilli plus de 63 milliards de vues et 221 millions d'abonnés, générant environ 117 millions $ par an de revenus chaque année, selon les estimations de l'étude. Les chercheurs ont également créé un nouveau compte YouTube et ont constaté que 104 des 500 premières vidéos qui lui ont été présentées étaient des « contenus médiocres générés par l'IA ».
Dans ce contexte, YouTube a récemment annoncé qu'il appliquerait automatiquement des étiquettes « IA » aux vidéos lorsque ses systèmes internes détecteront une utilisation significative de l'IA photoréaliste, même si le créateur n'a pas indiqué que l'IA avait été utilisée pour créer le contenu. Les règles existantes obligeant les créateurs à signaler les contenus réalistes générés par l'IA n'ont pas été supprimées, la détection automatisée venant s'ajouter comme une couche supplémentaire de contrôle. Lorsqu'un créateur omet complètement l'étape de divulgation, les systèmes de détection de YouTube peuvent intervenir et ajouter une étiquette à sa place.
Tout créateur estimant que le système s'est trompé peut soumettre une correction via YouTube Studio en ajustant les paramètres de divulgation de la vidéo. Dans certains cas, cependant, les étiquettes seront permanentes. Il existe toutefois des exceptions permanentes : les contenus produits à l'aide d'outils natifs de YouTube tels que Veo et Dream Screen conserveront leur étiquette quoi qu'il arrive, tout comme toute vidéo comportant des métadonnées C2PA qui l'identifient comme étant entièrement générée par l'IA.
YouTube modifie également l'emplacement des étiquettes IA. Sur les vidéos longues, l'étiquette sera repositionnée de manière à se situer entre le lecteur vidéo et le texte de description. Dans le cas des YouTube Shorts, l'étiquette sera intégrée directement sur le contenu vidéo. Auparavant, les étiquettes apparaissaient dans la description détaillée pour la plupart des contenus. Les vidéos relevant de catégories moins réalistes telles que les contenus animés ou très peu modifiés verront leurs mentions intégrées dans la description détaillée, comme auparavant.
Rene Ritchie, responsable de la liaison éditoriale et avec les créateurs chez YouTube, a abordé ces mises à jour dans une vidéo dédiée, soulignant que ces mentions n'ont aucune conséquence algorithmique ou financière pour les créateurs : « elles n'affectent pas la façon dont nos vidéos sont recommandées ni leur capacité à générer des...
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