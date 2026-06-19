Yann Le Cun, le « parrain » de l'IA, fustige xAI, la société d'Elon Musk, qu'il qualifie d'« échec », et affirme que les laboratoires d'IA risquent de voir « éclater une énorme bulle »

Yann Le Cun, fondateur d'AMI Labs et ancien directeur de l'intelligence artificielle (IA) chez Meta, a critiqué xAI, la société d'Elon Musk, la qualifiant d'« échec » peu susceptible de rivaliser avec OpenAI et Anthropic. Dans un contexte d'inquiétudes croissantes concernant les coûts de l'IA, il a averti que les grands laboratoires d'IA risquaient de voir « éclater une énorme bulle » s'ils ne réduisaient pas leurs dépenses et n'augmentaient pas leurs tarifs. Ces remarques font suite à la levée de fonds d'un milliard de dollars réalisée par AMI Labs pour développer des « modèles du monde », une approche alternative aux grands modèles de langage (LLM) pour les systèmes d'IA avancés.
Cette mise en garde de Yann Le Cun intervient alors que lintroduction en bourse de SpaceX, désormais propriétaire de xAI, soulève de nombreuses interrogations concernant sa valorisation colossale de près de 2 000 milliards de dollars. Selon plusieurs analystes, SpaceX doit dominer le marché de l'IA et générer près de 1 100 milliards de dollars de revenus annuels d'ici 2035 pour justifier cette valorisation, ce qui impliquerait une croissance soutenue de 50 % par an et une multiplication de son chiffre d'affaires par 60 en dix ans. Des objectifs jugés irréalisables par les analystes.
Ces préoccupations s'étendent également aux risques liés à la stratégie d'expansion d'Elon Musk. Les analystes soulignent que les risques financiers qui entourent l'introduction en bourse de SpaceX pourraient provoquer l'effondrement de l'entreprise. Selon eux, l'accent mis sur des infrastructures d'IA, notamment des centres de données spatiaux encore non éprouvés, pourrait détourner l'entreprise de sa mission historique et fragiliser son équilibre économique. Ils estiment que le succès boursier repose davantage sur le mythe créé par Elon Musk que sur des profits réels.
Yann André Le Cun (généralement orthographié LeCun) est un informaticien franco-américain spécialisé dans les domaines de l'IA, de l'apprentissage automatique, de la vision par ordinateur, de la robotique et de la compression d'images. Il occupe la chaire Jacob T. Schwartz d'informatique à l'Institut Courant des sciences mathématiques de l'Université de New York. Il a occupé le poste de directeur scientifique en IA chez Meta Platforms avant de cofonder Advanced Machine Intelligence (AMI) Labs en décembre 2025.
Yann Le Cun est particulièrement connu pour ses travaux sur la reconnaissance optique de caractères et la vision par ordinateur à laide de réseaux neuronaux convolutifs (CNN). En 2018, Yann Le Cun, Yoshua Bengio et Geoffrey Hinton ont reçu le prix Turing décerné par l'Association for Computing Machinery (ACM) pour leurs travaux sur l'apprentissage profond. Le Cun, Bengio et Hinton, ainsi que, parfois, Jürgen Schmidhuber, sont souvent qualifiés de « parrains de l'IA » et de « parrains de l'apprentissage profond ».
xAI, la société dElon Musk, est un « échec » qui ne sera pas en mesure de rivaliser à la pointe de lintelligence artificielle, a déclaré Yann LeCun, fondateur dAMI Labs, en exposant son point de vue sur les facteurs susceptibles de provoquer un « éclatement dune énorme bulle » dans ce secteur.
Les propos de Yann Le Cun ravivent une querelle de longue date avec Elon Musk et jettent le doute sur les valorisations de certaines des plus grandes entreprises mondiales spécialisées dans l'IA.
Yann Le Cun, souvent surnommé le « parrain de l'IA » en raison de ses travaux pionniers dans ce domaine, occupait auparavant le poste de directeur scientifique en IA chez Meta. Ces dernières années, il s'est opposé à Elon Musk sur des sujets allant de l'IA à ce qu'il a qualifié de « théories du complot » du PDG de Tesla sur les réseaux sociaux. Musk, quant à lui, a accusé Le Cun d'être « déconnecté de l'IA depuis longtemps ».
« XAI est en quelque sorte un échec, pour être franc, car l'équipe fondatrice a » quitté l'entreprise, a déclaré Yann Le Cun. « Elon se trouve désormais dans une situation où il lui est très, très difficile de recruter les meilleurs talents dans le domaine de l'IA, car il ne s'est pas vraiment comporté de manière très correcte envers l'ancienne équipe. »
Au cours de lannée écoulée, plusieurs cofondateurs de xAI ont quitté lentreprise. En février 2026, Elon Musk a fusionné SpaceX et xAI dans le cadre dune opération colossale qui a valorisé la société à 1 250 milliards de dollars.
Au cours du trimestre clos le 31 mars dernier, le pôle IA de SpaceX, qui inclut xAI, a enregistré une perte d'exploitation de 2,5 milliards de dollars. Parallèlement, AMI Labs a levé 1 milliard de dollars lors d'un tour de table en mars afin de se consacrer au développement de modèles du monde, ce qui correspond à une valorisation pré-financement de 3,5 milliards de dollars.
Yann Le Cun a déclaré que xAI disposait dune « infrastructure gigantesque » quelle louait à dautres entreprises, « car cest la seule façon pour lui [Musk] de rentabiliser ses investissements ». Ces propos de Le Cun font référence aux centres de données Colossus 1 et Colossus 2 de xAI, situés à Memphis, dans le Tennessee. Aussi bien Google quAnthropic ont loué de la capacité de calcul dans les centres de données de xAI.
« Je ne suis pas très optimiste quant à lavenir de xAI », a déclaré le fondateur dAMI Labs, ajoutant quil ne sattendait pas à ce que xAI soit en mesure de rivaliser avec les géants OpenAI et Anthropic.
Yann Le Cun, cofondateur d'AMI Labs
« Explosion d'une énorme bulle »
Les dépenses des entreprises en matière d'IA font l'objet d'une attention particulière depuis quelques mois, cette technologie s'avérant plus coûteuse que prévu. Sam Altman, PDG d'OpenAI, aurait déclaré ce mois de juin lors d'un live diffusé par l'entreprise que les sociétés discutent désormais du montant de leurs dépenses en matière d'IA. Selon Altman, les coûts liés à l'IA constituent un « énorme problème ».
« Les prix de ces services d'IA augmentent, tandis que leur coût d'exploitation diminue, mais pas assez rapidement. C'est pourquoi toutes ces entreprises perdent de l'argent, et en gros, lutilisation de ces services par la plupart des gens est financée par les investisseurs. Ça ne peut pas durer très longtemps, nest-ce pas ? », a déclaré Yann Le Cun.
Le fondateur dAMI Labs a ajouté que des laboratoires comme OpenAI et Anthropic « vont devoir augmenter leurs prix, réduire leurs coûts, sinon on assistera à léclatement dune énorme bulle ».
Yann Le Cun a par ailleurs critiqué ouvertement les limites des grands modèles de langage, qui constituent le fondement de la génération actuelle de produits dIA de pointe. Il prône plutôt les « modèles du monde ».
Les grands modèles de langage (LLM) apprennent les schémas linguistiques afin de prédire ce qui va suivre, ce qui les rend particulièrement adaptés au raisonnement et à la programmation. Les modèles du monde adoptent une approche différente en cherchant à comprendre le fonctionnement du monde réel ou simulé. Cela implique des objets, des relations de cause à effet et des actions.
« Personnellement, je ne pense pas que nous disposerons de systèmes agents [IA] fiables et généralisés tant quils ne sappuieront pas sur des modèles du monde », a déclaré Yann Le Cun.
Les entreprises spécialisées dans lintelligence artificielle, dAnthropic à OpenAI, se concentrent sur les agents IA, cest-à-dire des systèmes capables deffectuer de manière autonome des tâches plus complexes.
Yann Le Cun a déclaré que les LLM étaient utiles dans des domaines tels que la programmation ou les mathématiques. Il a toutefois souligné que « le coût d'exploitation de ces systèmes, qui offrent ce niveau de performances, est très élevé par rapport au montant que les utilisateurs sont prêts à payer. ».
Les récentes déclarations de Yann Le Cun prolongent des positions qu'il défend depuis plusieurs années concernant les limites technologiques des modèles dIA actuels et les conditions nécessaires à lémergence dune intelligence artificielle générale (AGI).
En 2024, le lauréat du prix Turing avait affirmé que l'AGI était inévitable, mais qu'elle n'arriverait pas dans un avenir proche. Selon lui, les LLM actuels ne suffisent pas à atteindre cet objectif, car ils ont encore du mal à maîtriser des capacités essentielles telles que le raisonnement, la planification, la mémoire persistante et la compréhension du monde physique. Il estime toutefois que les LLM pourraient constituer lun des composants des futurs systèmes capables datteindre un niveau dintelligence comparable à celui des êtres humains, et propose une piste pour créer de tels systèmes.
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Trouvez-vous les déclarations de Yann Le Cun crédibles ou pertinentes ?
Voir aussi :
Yann Le Cun, ancien directeur scientifique en IA chez Meta, qualifie la panique suscitée par la version préliminaire de « Claude Mythos » d'Anthropic de mise en scène exagérée « issues d'une illusion »
L'ancien directeur de l'IA chez Meta, Yann LeCun, lève 1 milliard $ pour développer une IA avec la start-up française AMI qui comprend le monde physique « comme le font les animaux et les humains »
Yann LeCun, l'un des meilleurs chercheurs en IA de Meta et l'un des plus grands scientifiques mondiaux dans ce domaine, quitte l'entreprise, estimant que les grands modèles de langage (LLM) sont une impasse
Vous avez lu gratuitement 1 144 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.