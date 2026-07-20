Netflix reconnait avoir utilisé l'IA sur 300 films et séries en 2026, l'IA étant pleinement intégrée aux projets, de la conception à la prévisualisation, en passant par le tournage et la post-production

Netflix est un service américain de télévision en streaming « over-the-top » (OTT) proposant des vidéos à la demande par abonnement. Ce service diffuse principalement des films et des séries télévisées, quil produit lui-même ou quil acquiert, dans divers genres. Il est disponible à linternational en plusieurs langues. Lancé en 2007, près d'une décennie après que Netflix, Inc. eut lancé son service pionnier de location de films par courrier sur DVD, Netflix est aujourd'hui le service de streaming vidéo à la demande le plus populaire, avec 325 millions d'abonnements payants dans plus de 190 pays en 2026. En 2022, les productions « Netflix Original » représentaient la moitié de son catalogue aux États-Unis et la société éponyme s'était lancée dans d'autres domaines, tels que l'édition de jeux vidéo sur mobile via son service phare.
En mai 2024, le PDG de Netflix affirmait que l'IA ne remplacera pas les écrivains et ne "prendra pas votre travail". Lorsque Ted Sarandos a été interrogé sur les craintes de voir l'IA supplanter les créateurs, il avait déclaré : « J'ai plus confiance en l'homme que cela. J'ai vraiment confiance. Je ne crois pas qu'un programme d'IA va écrire un meilleur scénario qu'un grand scénariste, ou qu'il va remplacer une grande performance, ou que nous ne serons pas capables de faire la différence. L'IA ne va pas prendre votre travail. La personne qui utilise bien l'IA pourrait prendre votre travail. »
Pourtant, George Lucas, le créateur de Star Wars, s'est prononcé en faveur de l'IA. Il affirme aujourd'hui que l'IA facilite la réalisation des films et compare ceux qui s'y opposent à ceux qui, autrefois, préféraient les chevaux aux voitures. Pour Lucas, les outils numériques n'ont jamais représenté une rupture : ils constituaient l'évolution naturelle d'une forme d'art. Si Hollywood est divisé sur la question, Lucas est convaincu que l'IA peut se réguler elle-même. Pendant ce temps, Netflix mise beaucoup sur l'intelligence artificielle générative comme moteur clé de l'innovation sur sa plateforme de streaming.
Récemment, dans une lettre adressée à ses actionnaires, Netflix a indiqué que lutilisation de cette technologie sétendait à toutes les étapes du processus de production dun programme, depuis sa conception et sa prévisualisation jusquà la post-production et sa diffusion. La société a notamment cité des programmes tels que sa série thriller sportive indienne « Glory », sa mini-série brésilienne sur le football « Brasil 70 : A Saga do Tri » et sa série documentaire consacrée à la Révolution américaine « The American Experiment » pour leur utilisation de cette technologie.
Selon Netflix, l'IA a permis de créer des « séquences extrêmement complexes », notamment des scènes de foule plus imposantes et des séquences de combat. « Nous recourons de plus en plus à ces outils pour obtenir des résultats de meilleure qualité, plus rapidement et à moindre coût que les méthodes traditionnelles », a déclaré la société. « Dans certains cas, sans la technologie GenAI, les productions auraient dû se passer de plans et de séquences essentiels. »
Cette annonce intervient alors que le chiffre d'affaires de Netflix au deuxième trimestre a atteint 12,56 milliards de dollars, soit une hausse de 13,4 % par rapport à l'année précédente, avec un résultat net de 3,4 milliards de dollars (soit 80 centimes par action). Les analystes de Wall Street tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 12,59 milliards de dollars et un bénéfice par action de 79 centimes.
Le géant du streaming n'a pas caché son intention d'adopter l'IA dans divers secteurs de son activité, notamment pour aider les utilisateurs à découvrir de nouveaux titres, dynamiser son activité publicitaire et créer un studio d'animation basé sur l'IA. En mars, Netflix a également racheté InterPositive, la société fondée par Ben Affleck, qui, selon lui, contribuera à fournir aux cinéastes des outils d'IA à utiliser tout au long des productions cinématographiques et télévisuelles.
Ted Sarandos, co-PDG de Netflix, a déclaré que, bien que l'accord avec InterPositive n'en soit encore qu'à ses « débuts », la société avait déjà constaté son impact sur les productions, parallèlement à celui de certains de ses autres outils internes. Les outils dIA offrent « aux créatifs de meilleurs moyens de donner vie à leurs visions », a ajouté Sarandos, citant les 17 minutes dimages optimisées par lIA dans « The American Experiment » qui, selon lui, « ont élargi la portée de la série dune manière qui naurait tout simplement pas été envisageable auparavant » et qui ont été produites « deux fois plus vite et pour la moitié du coût des solutions précédentes ».
Sarandos a toutefois précisé que Netflix n'envisageait pas d'utiliser l'IA pour remplacer les professionnels de la création. « Nous pensons quil faut de grands artistes pour créer quelque chose dexceptionnel, et lIA ny change rien », a-t-il déclaré. « Les films sont réalisés par des cinéastes. LIA leur fournit de meilleurs outils pour quils puissent les rendre encore meilleurs. » Ces propos font écho à ceux tenus par Sarandos en mars, dans lesquels il affirmait que lIA « devrait être un outil au service des créateurs », à linstar dautres outils de production qui ont évolué au fil du temps, et quelle pourrait offrir aux créateurs la possibilité de réaliser des choses qui étaient impossibles avant lapparition de cette technologie.
Il a toutefois précisé que l'IA ne pouvait rendre les choses « plus rapides et moins chères » que si cela s'accompagnait d'un niveau de qualité élevé. « Je ne pense pas que la rapidité et le faible coût aient de l'importance si la qualité n'est pas au rendez-vous », a-t-il déclaré. « Je pense vraiment que lIA, et en particulier InterPositive, la société que nous avons rachetée à Ben Affleck, aidera les créateurs à améliorer leurs productions », a-t-il ajouté. « En utilisant leurs propres rushes, leurs propres éléments de production, pour améliorer le film quils sont en train de réaliser. Cela nécessite toujours des scénaristes, des acteurs, des techniciens lumière et tout ce dont on a besoin pour faire un film, mais cela permet de rendre la production plus efficace et plus performante. »
En novembre 2024, un rapport a révélé que Netflix pourrait centrer ses efforts en matière de développement de jeux sur l'IA au détriment des développeurs humains. Un cadre de Netflix a révélé que la division jeux vidéo de « l'entreprise investit dans l'IA générative pour accélérer la vitesse de développement et débloquer des expériences de jeu vraiment inédites qui surprendront, raviront et inspireront les joueurs ». L'annonce est intervenue quelques semaines après que Netflix a fermé un studio de jeux de prestige et licencié des développeurs de jeux. Elle avait relancé le débat sur les préoccupations éthiques liées à la suppression des emplois au profit de l'IA et l'impact de l'IA sur les standards créatifs de l'industrie du jeu.
Source : Rapport sur les résultats financiers de Netflix au deuxième trimestre
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