Les travailleurs s'inquiètent de la dépendance croissante de leurs patrons aux outils d'IA pour la gestion de leurs entreprises. Ces employeurs utilisent des outils comme ChatGPT pour dicter des stratégies incohérentes, surveiller leurs équipes et même prendre des décisions cruciales concernant les licenciements. Face à ce qu'ils décrivent comme une perte de contact avec la réalité, de nombreux salariés expriment une frustration profonde et choisissent de démissionner. Ce phénomène illustre comment l'obsession technologique peut transformer un environnement de travail en un espace toxique et improductif, qui compromet la santé mentale du personnel.
Malgré cette situation, le milliardaire Mark Cuban a fait part dune prédiction audacieuse concernant lavenir de lemploi : à mesure que lintelligence artificielle (IA) transformera les processus de travail traditionnels au bureau, les entreprises formeront leurs nouvelles recrues à laide de « simulateurs de poste » immersifs. Mark Cuban, né le 31 juillet 1958, est un homme d'affaires, entrepreneur et personnalité de la télévision américain. Il est l'ancien actionnaire majoritaire et l'actuel actionnaire minoritaire des Dallas Mavericks de la National Basketball Association (NBA) et copropriétaire de 2929 Entertainment. De 2012 à 2025, il a fait partie des « requins » de l'émission de téléréalité Shark Tank diffusée sur ABC.
Les investissements de Cuban couvrent divers secteurs, allant de la technologie et des médias au sport et au divertissement. Il est une figure de proue de la NBA, connu pour son implication auprès des Mavericks (notamment lors du championnat NBA 2011) et pour ses différends avec la direction de la ligue. Parallèlement à ses activités principales, Cuban sest engagé dans des actions philanthropiques, a tenu des chroniques politiques et a participé à des émissions de téléréalité.
Mark Cuban prévoit que les entreprises formeront leurs nouvelles recrues à laide de « simulateurs de poste » immersifs
Dans un message publié jeudi sur X, lancien investisseur de lémission « Shark Tank » a affirmé que lintégration traditionnelle en milieu professionnel, où les jeunes employés acquièrent un esprit critique et des connaissances spécifiques en travaillant avec leurs collègues et en acquérant une expérience pratique, appartiendra bientôt au passé. Pour combler le fossé grandissant entre les recrues débutantes et lexpérience du monde réel, Mark Cuban sattend à ce que la « prochaine grande application de lIA » soit un logiciel de simulation de milieu de travail de haute technologie.
Il a déclaré : « La prochaine grande application de lIA, reposant sur lopen source ou les poids ouverts, sera un simulateur de poste de travail. La manière dont les employés acquerront de lexpérience dans un futur monde dominé par lIA sera très différente de celle daujourdhui. Les employés nauront plus autant de points de contact au sein de lentreprise pour acquérir des connaissances et de lexpérience. Cest pourtant de là que provient traditionnellement le jugement. »
Il a comparé la transformation à venir de la formation en entreprise aux pratiques établies de longue date dans laviation et le sport automobile. Les pilotes de ligne passent régulièrement des centaines dheures dans des simulateurs de vol pour apprendre les protocoles durgence et les principes de pilotage en toute sécurité au sol. De même, les pilotes de course sappuient sur des simulateurs de conduite ultra-réalistes pour maîtriser le tracé des circuits, les conditions météorologiques et la mécanique automobile sans avoir besoin daccéder physiquement à un circuit.
Mark Cuban affirme : « Tout comme les pilotes de course et les aviateurs disposent de logiciels continuellement mis à jour pour leur permettre de vivre autant de scénarios que possible, en essayant de reproduire ce qui pourrait se passer dans la réalité, les entreprises avisées demanderont à leurs employés et parties prenantes possédant la plus grande expertise dans leur domaine de créer un simulateur qui les fera passer par toutes les situations possibles auxquelles ils pourraient être confrontés et les aidera à sy préparer. »
Cuban a souligné que les organisations avant-gardistes feront bientôt appel à leurs meilleurs experts pour mettre en place ces environnements simulés, ajoutant : « Lintégration prendra une toute autre dimension. » Il affirme notamment : « Les entreprises avisées se rendront compte que le temps nest pas seulement invincible dans le sport, mais aussi dans les affaires. Si vous ne parvenez pas à saisir lessence même de votre activité auprès de TOUS vos collaborateurs, vous serez confrontés à des difficultés. »
Voici le message de Mark Cuban :
La prochaine grande application de lIA, reposant sur lopen source ou les « poids ouverts », sera un simulateur de poste.
La manière dont les employés acquerront de lexpérience dans un monde futur dominé par lIA sera très différente de ce quelle est aujourdhui. Les employés nauront plus autant doccasions au sein de lentreprise dacquérir des connaissances et de lexpérience. Cest pourtant de là que provient traditionnellement le sens du jugement.
Tout comme les pilotes de course automobile et les pilotes davion disposent de logiciels continuellement mis à jour pour leur permettre de vivre autant de scénarios que possible, en essayant de reproduire ce qui pourrait se passer dans la réalité, les entreprises avisées demanderont à leurs employés et parties prenantes possédant la plus grande expertise dans leur domaine de créer un simulateur qui les fera passer par toutes les situations possibles auxquelles ils pourraient être confrontés et les aidera à sy préparer.
Lintégration des nouveaux collaborateurs prendra un sens totalement différent
Les entreprises avisées se rendront compte que le temps nest pas seulement invincible dans le sport, mais aussi dans les affaires. Si vous ne parvenez pas à saisir lessence même de votre activité auprès de TOUS vos collaborateurs, vous serez confrontés à des difficultés.
En juin 2026, Mark Cuban avait déjà lancé un avertissement étonnant. Il a averti que même les personnes les plus riches du monde, comme Elon Musk, pourraient voir leur fortune s'effondrer si le marché boursier venait à subir un nouveau krach majeur. Il a évoqué le fait que la concentration excessive des richesses était un problème, soulignant que si 10 à 15 entreprises avaient atteint une valorisation de 1 000 milliards de dollars, des milliers d'autres restaient à la traîne. Le milliardaire a également partagé son point de vue sur la responsabilité financière et a réaffirmé son intérêt pour les start-ups et l'innovation, même après son départ de l'émission Shark Tank.
The next great AI application, driven by open source, or open weights, will be a job simulator.— Mark Cuban (@mcuban) July 24, 2026
How employees gain experience in a future AI world is going to be far different from today. Employees wont have as many touch points in the company to gain knowledge and
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