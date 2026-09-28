Des dirigeants de trois des plus grandes entreprises mondiales dintelligence artificielle (IA) ont récemment briefé le Conseil de sécurité de lONU, soulignant que des systèmes dIA de plus en plus puissants pourraient bientôt saméliorer deux-mêmes, échapper au contrôle humain et constituer une menace pour la sécurité internationale. Parmi les intervenants devant le Conseil, composé de 15 membres, lors de la session annuelle de lAssemblée générale, figuraient Sam Altman, PDG dOpenAI, Dario Amodei, PDG dAnthropic, et Clément Delangue, cofondateur de Hugging Face, trois des dirigeants les plus en vue du secteur.
« Si elle est mal gérée, je pense même que lIA pourrait constituer un risque pour lhumanité dans son ensemble », a déclaré Dario Amodei, PDG dAnthropic. « Pour que lIA soit démocratique, les décisions les plus importantes ne peuvent pas être prises uniquement par des laboratoires de San Francisco. Elles doivent être élaborées dans le cadre de processus démocratiques et par des gouvernements responsables devant les citoyens quils servent », a déclaré Sam Altman, PDG d'OpenAI. Pourtant, les États-Unis et la Chine, les deux acteurs dominants dans le développement de lIA, restent divisés sur la question.
Récemment, Bill Gates, le cofondateur de Microsoft, a déclaré à l'émission « Meet the Press » que les forces de l'ordre et les responsables politiques devaient être impliqués dans la mise en place de mesures de protection et que cela devait être rendu obligatoire. La Commission dispose depuis le 2 août du pouvoir d'infliger à un fournisseur de modèles une amende équivalente à 3 % de son chiffre d'affaires mondial, mais elle ne l'a pas encore exercé
Bill Gates a déclaré que lIA est suffisamment puissante pour déclencher des événements pouvant causer un milliard de morts. Il ny a jamais eu darme aussi puissante que des personnes mal intentionnées utilisant les derniers outils dIA, a déclaré le cofondateur de Microsoft. Cest la seconde partie qui importe le plus. Lautorégulation ne suffit pas, a déclaré Gates, et les forces de lordre ainsi que les responsables politiques doivent participer à la discussion sur la forme que doivent prendre les mesures de protection et de surveillance. Cela doit être une obligation, a-t-il ajouté. Cest sa position politique, plutôt que le chiffre, qui est nouvelle de sa part.
LEurope la exigé lannée dernière. Larticle 55 de la loi sur lIA oblige les fournisseurs de modèles à usage général présentant un risque systémique à effectuer des tests adversariaux, à évaluer les risques au niveau de lUnion et à signaler les incidents graves sans retard injustifié à compter daoût 2025. Le code de bonnes pratiques qui laccompagne prévoit un délai de cinq jours pour signaler une faille de cybersécurité et de quinze jours pour un préjudice grave.
Les sanctions sont entrées en vigueur en août. Depuis le 2 août, la Commission peut infliger à un fournisseur une amende pouvant atteindre 3 % de son chiffre daffaires annuel mondial ou 15 millions deuros, le montant le plus élevé étant retenu. Elle peut exiger laccès à un modèle, ordonner des évaluations et obliger un fournisseur à restreindre sa mise à disposition publique. Les pratiques interdites sont passibles dune amende pouvant aller jusquà 7 %.
Aucune mesure coercitive à lencontre dun fournisseur de modèles na été signalée au cours des sept semaines qui ont suivi lentrée en vigueur de ces pouvoirs. La seule chose qui sest produite est le dépôt par OpenAI dun rapport dincident concernant ses propres agents occupant un wiki allemand. Une entreprise sest dénoncée elle-même. Anthropic a proposé en juin un cadre donnant aux gouvernements le pouvoir de bloquer les déploiements dangereux, avec des sanctions proportionnelles au chiffre daffaires mondial et des seuils fixés en fonction de la puissance de calcul utilisée pour lentraînement et des dépenses en IA. Ce document ne faisait aucune mention de lUnion européenne. Larchitecture quil préconisait figurait déjà dans la législation européenne depuis 2024.
Un cofondateur de Microsoft appelant à une surveillance obligatoire et à la présence de la police dans la salle décrit un régime qui existe sur un continent et dont on débat sur un autre. Microsoft est le principal partenaire dOpenAI. La question qui reste en suspens nest pas de savoir si une telle loi peut être rédigée, mais si quelquun utilisera celle qui existe déjà.
Certains experts et observateurs jugent désormais incontrôlables les menaces de l'IA. Ils justifient leurs craintes par les progrès et les incidents récents impliquant l'IA : les modèles ont acquis la capacité de s'améliorer de manière autonome, des agents IA ont échappé à la surveillance humaine et ont piraté des services tiers, puis une fausse information générée par l'IA utilisée par l'armée américaine a failli déclencher une guerre avec la Chine. Il y a également les menaces de cyberguerre et de bioterrorisme. Malgré des propositions législatives comme un « bouton d'arrêt d'urgence », les lanceurs d'alerte craignent qu'il ne soit désormais trop tard pour agir.
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