En août, Clément Delangue, PDG de Hugging Face, a déclaré que la Chine dominait le domaine des modèles dIA à poids ouvert et pourrait dépasser les laboratoires américains de pointe avant la fin de lannée. « Ils dominent clairement le domaine des modèles ouverts à lheure actuelle, et je ne serais pas surpris quils commencent à dominer également dans le domaine de pointe dici la fin de cette année ou lannée prochaine, au vu du rythme des progrès », a déclaré Delangue. Delangue a souligné que la culture chinoise douverture et de partage des connaissances était le moteur de ces progrès, avertissant que les développeurs américains risquaient de perdre du terrain car ils opéraient de manière isolée. Les créateurs de modèles américains, en revanche, « travaillent en silos » et risquent de prendre du retard, a-t-il ajouté.
Pourtant un nouveau rapport a révélé que la Chine exige désormais que les familles de certains cadres supérieurs du secteur de lIA et des semi-conducteurs obtiennent lautorisation de Pékin avant de voyager à létranger. Cette règle sapplique aux conjoints et aux enfants, même pour de courts séjours. Les agences gouvernementales ont commencé à informer les personnes concernées de ces restrictions élargies. Parmi les personnes visées figurent des fondateurs de start-ups de premier plan et des dirigeants dentreprises dIA dimportance stratégique dont le travail est considéré par Pékin comme vital pour la sécurité de lÉtat. Plusieurs personnes ont déjà été informées quelles devaient obtenir lautorisation pour les voyages de leur famille.
On ignore si les familles de toutes les personnes déjà soumises à ces restrictions doivent se conformer à cette nouvelle règle. Pékin prévoit dajouter progressivement dautres personnes à la liste. Cette mesure étend les restrictions de déplacement que la Chine impose depuis le début de lannée aux principaux collaborateurs spécialisés en IA dentreprises privées telles quAlibaba et DeepSeek. Ces règles visent à empêcher que des savoir-faire et des informations clés ne soient transférés vers les États-Unis. Il ne sagit pas dune interdiction totale de voyager.
Pékin restreint depuis longtemps les déplacements des chercheurs, des scientifiques du nucléaire et des dirigeants dentreprises dÉtat, ainsi que de leurs familles. La nouvelle cible est le secteur privé, où une grande partie des meilleurs talents chinois en IA a émergé depuis le lancement de ChatGPT. Par ailleurs, des règles relatives à lapplication des interdictions de sortie du territoire sont entrées en vigueur le 15 septembre. Elles couvrent des cas allant des enquêtes criminelles aux éventuelles atteintes à la sécurité industrielle et technologique de la Chine.
Les craintes des responsables quant à la perte de technologies et de talents se sont accrues après lacquisition de Manus par Meta pour 2 milliards de dollars. Pékin a ordonné lannulation de cette transaction et a pris des mesures pour limiter les investissements américains dans les entreprises technologiques sensibles. Cette mesure relative aux déplacements nest pas nécessairement liée à Manus. Selon une étude, il y a désormais plus de chercheurs délite en IA travaillant en Chine quaux États-Unis.
Pourtant, les modèles d'intelligence artificielle (IA) open source chinois ont considérablement étendu leur présence à l'échelle mondiale, leur taux d'adoption passant de 13 % à près de 30 % de l'utilisation totale en 2025, principalement grâce à Qwen et DeepSeek. Cette tendance a été documentée dans le rapport "State of AI" d'OpenRouter, qui a analysé plus de 100 000 milliards de jetons sur plus de 300 modèles, révélant ainsi le passage d'une domination propriétaire à une concurrence pluraliste et open source à l'échelle mondiale.
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