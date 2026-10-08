Google annonce « Playground », une plateforme de jeux expérimentale qui permet de créer, de jouer et de partager des jeux entièrement personnalisés sur navigateur à l'aide d'instructions génératives d'IA

Google est une multinationale américaine spécialisée dans les technologies de l'information, la publicité en ligne, les moteurs de recherche, la messagerie électronique, le cloud computing, les logiciels, l'informatique quantique, le commerce électronique, l'électronique grand public et l'intelligence artificielle (IA). Après le succès de son service dorigine, Google Search (souvent appelé simplement « Google »), lentreprise sest rapidement développée pour proposer une multitude de produits et de services. Google Search et YouTube sont les deux sites web les plus visités au monde.
Récemment, Google a annoncé une « plateforme de jeux expérimentale » baptisée Playground qui permet de « créer, jouer et partager » des jeux sur navigateur. Lobjectif est de « rendre la création de jeux plus accessible et de stimuler la créativité au quotidien ». Cette expérience de Google Labs s'appuie sur les modèles Gemini, Nano Banana et Lyria, associés à un « framework sur mesure pour rendre la création de jeux plus accessible ».
Tout commence par une interface de chat qui vous permet de « diriger le jeu simplement en tapant ce que vous souhaitez créer ». Vous pouvez choisir entre un jeu en 2D ou en 3D et préciser sil sagit dun jeu solo ou multijoueur. Google propose des instructions génératives de départ que vous pouvez réutiliser à votre guise, ainsi quune expérience de développement guidée. Playground vous permet de « modifier la physique, réécrire les règles, personnaliser les personnages ou repenser lenvironnement ».
Google a également présenté un aperçu de lintégration de Unity Spark, qui offre « des mécanismes robustes de niveau professionnel, des capacités 3D haute fidélité et la flexibilité du runtime Unity ». Google affirme : « Laccessibilité de Playground et lexpertise de classe mondiale de Unity en matière de création de jeux constituent les fondements dun écosystème où les utilisateurs peuvent commencer par une simple invite textuelle pour finir par créer des expériences immersives avec Unity. »
Il sagit de jeux basés sur un navigateur, jouables sur téléphone ou ordinateur portable. Une fois créés, les jeux peuvent rester privés, être partagés via un lien ou publiés dans la galerie Playground Explore pour que tout le monde puisse y accéder. Les titres sont soumis à un contrôle de sécurité (conformément aux directives de la communauté) ainsi quaux signalements des utilisateurs. Les joueurs peuvent noter les jeux, et les classements en jeu sont pris en charge grâce à lintégration du profil Play Games. Google déploie Playground à partir des États-Unis. Les utilisateurs gratuits pourront créer des jeux, tandis quun accès étendu sera réservé aux abonnés Google One.
Cette annonce rappelle qu'en juillet, Roblox a lancé un outil d'IA permettant de créer des jeux à partir d'instructions générative sur mobile. Les utilisateurs peuvent créer des jeux simples à partir de consignes textuelles, sans avoir besoin de connaissances en programmation. L'outil combine des modèles open source et des modèles propriétaires de Roblox pour générer des mécanismes de jeu, des environnements, des personnages, des styles visuels et des effets sonores.
Cette annonce intervient dans un contexte où de plus en plus de développeurs utilisent l'IA. Par exemple, l'Association japonaise des fournisseurs de divertissement informatique a dévoilé que 85,8 % des développeurs japonais utilisent désormais l'IA générative dans leur travail. Parmi eux, 63 % des développeurs ont déclaré l'utiliser quotidiennement. Les avantages les plus fréquemment cités étaient « l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la productivité », suivis par « des cycles de développement plus courts » et « une réduction des coûts de développement et d'exploitation ». L'utilisation de l'IA générative a connu une forte hausse par rapport au rapport 2024, où elle était estimée à 51 %.
Voici l'annonce de Google :
Présentation de Playground : créez et jouez à des jeux personnalisés
Les jeux constituent lune des formes dexpression les plus créatives, et la communauté des joueurs ne cesse de sagrandir. Cependant, la création de jeux a longtemps été réservée à un groupe restreint de personnes disposant dune expertise technique et dune connaissance approfondie des moteurs de jeu complexes.
Aujourdhui, nous vous présentons Playground, une plateforme de jeux expérimentale qui vous permet de créer, de jouer et de partager des jeux personnalisés. Playground réduit les obstacles à la création : donner vie à vos idées de jeux est désormais aussi simple que de les décrire à laide de quelques invites aucune expérience en programmation nest requise.
Créez votre jeu personnalisé
Grâce à linterface conversationnelle de Playground, vous pouvez diriger la création du jeu simplement en tapant ce que vous souhaitez créer. Partez dune page blanche, réutilisez des suggestions de départ ou utilisez laide guidée pour donner forme à votre concept, puis testez-le immédiatement. Vous souhaitez ajuster la physique, réécrire les règles, personnaliser les personnages ou repenser lenvironnement ? Il suffit de le demander. Vous gardez le contrôle total de la direction créative, du concept initial au produit final.
Jouez, affrontez vos adversaires et partagez vos jeux sur tous vos appareils
Le plaisir ne sarrête pas à la création. Playground héberge un catalogue sans cesse croissant de jeux créés par la communauté. Et comme il sagit dune application par navigateur, vous pouvez jouer à ces jeux sur votre téléphone ou votre ordinateur portable.
Une fois votre jeu prêt, vous pouvez le garder privé, partager un lien pour défier vos amis et votre famille, ou le publier dans la galerie « Explore » de Playground à lintention de lensemble de la communauté Playground. Pour vous amuser avec vos amis, les jeux Playground prennent en charge les classements intégrés et le mode multijoueur dans certains genres. Avec un profil Play Games, vous pouvez choisir un pseudonyme personnalisé, indiquer vos jeux préférés, vous battre pour la première place et suivre des créateurs pour ne pas manquer leurs dernières sorties.
Notre galerie sappuie sur les notes des joueurs et lactivité de jeu pour mettre en avant des jeux originaux, créatifs et divertissants. Afin de garantir une expérience sûre et conviviale, chaque jeu publié fait lobjet de contrôles de sécurité conformes à nos Règles de la communauté, ainsi que de signalements par les utilisateurs.
Restez à lécoute pour Unity Spark
Pour les créateurs passionnés prêts à développer leurs concepts, Playground proposera bientôt une intégration avec Unity Spark. Unity Spark donne accès à des mécanismes robustes de niveau professionnel, à des capacités 3D haute fidélité et à la flexibilité du runtime Unity. Laccessibilité de Playground et lexpertise de classe mondiale de Unity en matière de création de jeux constituent les fondements dun écosystème où vous pouvez commencer par une simple invite textuelle pour finir par créer des expériences immersives avec Unity. Et ces jeux seront accessibles à tous les utilisateurs de Playground.
Unity Spark est actuellement en phase de test, et une bêta fermée sera bientôt disponible. Découvrez les jeux de démonstration sur playground.google et apprenez-en davantage sur unity.com/spark.
Commencez dès aujourdhui
Playground est une première expérience conçue pour rendre la création de jeux plus accessible et stimuler la créativité au quotidien. Playground continuera dévoluer aux côtés de notre communauté, et nous vous invitons à partager vos jeux et vos commentaires. Playground est lancé aujourdhui pour les utilisateurs américains (âgés de 18 ans et plus) sur playground.google, avec un accès à la création à plusieurs niveaux en fonction de votre abonnement Google One.
Sources : Annonce de Google, Google Labs
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