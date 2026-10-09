Un rapport de mai 2026 a révélé que Microsoft aurait résilié la plupart des licences internes de loutil de codage IA « Claude Code » dAnthropic, alors quil commençait à orienter ses développeurs vers sa propre plateforme CLI GitHub Copilot. Cette décision intervenait près de cinq mois après que Microsoft eut étendu pour la première fois laccès à Claude Code à des milliers demployés, notamment des ingénieurs, des chefs de projet et des concepteurs. Cette décision serait en partie stratégique et en partie financière.
Puis en juillet, Microsoft a commencé à réorienter le travail au sein de ses propres produits, en délaissant OpenAI et Anthropic au profit de modèles quelle a développés en interne. Satya Nadella a annoncé un système dans lequel les modèles MAI développés en interne par Microsoft prennent le relais des tâches autrefois gérées par les modèles de pointe de ses partenaires. GitHub Copilot, Excel et Outlook affichent déjà ce quil a qualifié de « premiers résultats prometteurs ». Copilot Chat et PowerPoint sont les prochains sur la liste. Selon Nadella, la logique repose sur les coûts, les modèles MAI surpassant déjà les modèles de pointe à usage général dans de nombreux cas dutilisation, tout en consommant une fraction des jetons.
Dans la continuité de ces efforts, un rapport a révélé que Meta et Microsoft limitent lutilisation par leurs employés de lIA « Claude » dAnthropic tout en promouvant leurs propres outils de programmation. Ces changements portent principalement sur les dépenses internes et les flux de travail du personnel, plutôt que sur la suppression de laccès des clients à Claude via les produits Microsoft.
Cette évolution met en évidence la pression croissante exercée pour maîtriser les coûts liés à lIA, à mesure que les assistants de codage sintègrent dans le travail quotidien de développement logiciel. Les deux entreprises restent des clients majeurs dAnthropic, mais elles sont également en concurrence avec cette dernière. Leurs décisions montrent à quel point les dépenses en IA, la stratégie produit et le contrôle des outils de développement sont désormais étroitement liés.
Microsoft prévoyait auparavant que les dépenses internes consacrées à la technologie dAnthropic atteindraient au moins 1 milliard de dollars par an. Cette prévision aurait chuté de plus dun tiers après que les dirigeants ont demandé aux employés de réduire leur utilisation de Claude et de sappuyer davantage sur les outils Microsoft, notamment GitHub Copilot et les modèles OpenAI. Au sein de la division cloud et IA de Microsoft, les plafonds mensuels de dépenses en IA seraient passés de 100 000 dollars par employé à environ 10 000 dollars dans la plupart des cas.
Ces chiffres correspondent à des plafonds de dépenses, et non aux montants réellement dépensés par chaque employé. Ces limites plus basses ont frustré certains ingénieurs qui disposaient auparavant dune plus grande liberté pour tester des modèles. Cette distinction est importante : la réduction des budgets internes ne signifie pas que Microsoft a retiré Claude de ses produits destinés aux clients. Selon certaines informations, les dépenses des clients consacrées aux modèles dAnthropic via les plateformes dentreprise de Microsoft continuent daugmenter, alors même que lentreprise restreint lutilisation de ces outils par ses propres employés.
Chez Meta, le nombre dutilisateurs de Claude Code serait passé denviron 60 000 en début dannée à environ 30 000. Les licenciements ont contribué à cette baisse, mais le rapport identifie la promotion par Meta de ses propres outils dIA comme le facteur principal. Il sagit notamment de MetaCode et de Muse Code, qui utilisent les modèles de Meta. MetaCode comptait apparemment plus de 30 000 utilisateurs en interne, tandis que Muse Code en comptait plus de 6 000 parmi les employés. Meta a commencé à tester Muse Code auprès de clients externes en août.
Malgré cette réorientation, Meta aurait dépensé plus de 105 millions de dollars pour Claude Code au cours dune période de 28 jours, ce qui montre quune baisse du nombre dutilisateurs nimplique pas nécessairement une baisse des dépenses. Pour les équipes de sécurité, le fait de changer dassistant de codage nélimine pas les risques liés à laccès automatisé aux fichiers, aux commandes et aux identifiants. Un rapport fait état de vulnérabilités de Claude Code liées aux paramètres des dépôts, susceptibles de permettre une exécution non autorisée et le vol de clés API. Anthropic a corrigé ces problèmes avant leur divulgation.
En février, un rapport avait déjà révélé qu'Amazon a imposé des restrictions sur l'utilisation de Claude Code d'Anthropic pour les tâches de codage, exigeant une autorisation formelle. Les directives internes d'Amazon enjoignent aux employés d'utiliser Kiro, son outil d'intelligence artificielle (IA) interne, plutôt que des solutions tierces comme Claude Code. Cette décision a suscité des critiques en interne, les employés se demandant pourquoi un outil non officiellement approuvé pour un usage interne est promu auprès des clients. Malgré ce mécontentement, Amazon a souligné qu'il n'y a pas d'interdiction explicite, mais qu'il s'engage à appliquer des normes internes plus strictes pour les outils de production.
Les outils de Microsoft ont fait lobjet de préoccupations similaires. La vulnérabilité RoguePilot, désormais corrigée, a montré comment des instructions malveillantes contenues dans un ticket GitHub pouvaient conduire à la prise de contrôle dun dépôt. Ces découvertes soulignent la nécessité de permissions limitées, de paramètres de projet fiables et dun examen minutieux des actions de lIA. Le rythme de chiffre daffaires annualisé de 65 milliards de dollars annoncé par Anthropic illustre une demande persistante. Ce recul reflète des budgets plus serrés et une concurrence accrue, et non une rupture totale avec Claude.
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