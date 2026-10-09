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Meta et Microsoft limitent l'utilisation par leurs employés de l'IA « Claude » d'Anthropic tout en promouvant leurs propres assistants de programmation
Afin de maîtriser les coûts liés à l'IA

Le , par Alex
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Un rapport a révélé que Meta et Microsoft limitent lutilisation par leurs employés de lIA « Claude » dAnthropic tout en promouvant leurs propres outils de programmation. Ces changements portent principalement sur les dépenses internes et les flux de travail du personnel, plutôt que sur la suppression de laccès des clients à Claude via les produits Microsoft. Cette évolution met en évidence la pression croissante exercée pour maîtriser les coûts liés à lIA, à mesure que les assistants de codage sintègrent dans le travail quotidien de développement logiciel. Ce recul reflète des budgets plus serrés et une concurrence accrue, et non une rupture totale avec Claude.

Un rapport de mai 2026 a révélé que Microsoft aurait résilié la plupart des licences internes de loutil de codage IA « Claude Code » dAnthropic, alors quil commençait à orienter ses développeurs vers sa propre plateforme CLI GitHub Copilot. Cette décision intervenait près de cinq mois après que Microsoft eut étendu pour la première fois laccès à Claude Code à des milliers demployés, notamment des ingénieurs, des chefs de projet et des concepteurs. Cette décision serait en partie stratégique et en partie financière.

Puis en juillet, Microsoft a commencé à réorienter le travail au sein de ses propres produits, en délaissant OpenAI et Anthropic au profit de modèles quelle a développés en interne. Satya Nadella a annoncé un système dans lequel les modèles MAI développés en interne par Microsoft prennent le relais des tâches autrefois gérées par les modèles de pointe de ses partenaires. GitHub Copilot, Excel et Outlook affichent déjà ce quil a qualifié de « premiers résultats prometteurs ». Copilot Chat et PowerPoint sont les prochains sur la liste. Selon Nadella, la logique repose sur les coûts, les modèles MAI surpassant déjà les modèles de pointe à usage général dans de nombreux cas dutilisation, tout en consommant une fraction des jetons.

Dans la continuité de ces efforts, un rapport a révélé que Meta et Microsoft limitent lutilisation par leurs employés de lIA « Claude » dAnthropic tout en promouvant leurs propres outils de programmation. Ces changements portent principalement sur les dépenses internes et les flux de travail du personnel, plutôt que sur la suppression de laccès des clients à Claude via les produits Microsoft.

Cette évolution met en évidence la pression croissante exercée pour maîtriser les coûts liés à lIA, à mesure que les assistants de codage sintègrent dans le travail quotidien de développement logiciel. Les deux entreprises restent des clients majeurs dAnthropic, mais elles sont également en concurrence avec cette dernière. Leurs décisions montrent à quel point les dépenses en IA, la stratégie produit et le contrôle des outils de développement sont désormais étroitement liés.


Microsoft prévoyait auparavant que les dépenses internes consacrées à la technologie dAnthropic atteindraient au moins 1 milliard de dollars par an. Cette prévision aurait chuté de plus dun tiers après que les dirigeants ont demandé aux employés de réduire leur utilisation de Claude et de sappuyer davantage sur les outils Microsoft, notamment GitHub Copilot et les modèles OpenAI. Au sein de la division cloud et IA de Microsoft, les plafonds mensuels de dépenses en IA seraient passés de 100 000 dollars par employé à environ 10 000 dollars dans la plupart des cas.

Ces chiffres correspondent à des plafonds de dépenses, et non aux montants réellement dépensés par chaque employé. Ces limites plus basses ont frustré certains ingénieurs qui disposaient auparavant dune plus grande liberté pour tester des modèles. Cette distinction est importante : la réduction des budgets internes ne signifie pas que Microsoft a retiré Claude de ses produits destinés aux clients. Selon certaines informations, les dépenses des clients consacrées aux modèles dAnthropic via les plateformes dentreprise de Microsoft continuent daugmenter, alors même que lentreprise restreint lutilisation de ces outils par ses propres employés.

Chez Meta, le nombre dutilisateurs de Claude Code serait passé denviron 60 000 en début dannée à environ 30 000. Les licenciements ont contribué à cette baisse, mais le rapport identifie la promotion par Meta de ses propres outils dIA comme le facteur principal. Il sagit notamment de MetaCode et de Muse Code, qui utilisent les modèles de Meta. MetaCode comptait apparemment plus de 30 000 utilisateurs en interne, tandis que Muse Code en comptait plus de 6 000 parmi les employés. Meta a commencé à tester Muse Code auprès de clients externes en août.

Malgré cette réorientation, Meta aurait dépensé plus de 105 millions de dollars pour Claude Code au cours dune période de 28 jours, ce qui montre quune baisse du nombre dutilisateurs nimplique pas nécessairement une baisse des dépenses. Pour les équipes de sécurité, le fait de changer dassistant de codage nélimine pas les risques liés à laccès automatisé aux fichiers, aux commandes et aux identifiants. Un rapport fait état de vulnérabilités de Claude Code liées aux paramètres des dépôts, susceptibles de permettre une exécution non autorisée et le vol de clés API. Anthropic a corrigé ces problèmes avant leur divulgation.

En février, un rapport avait déjà révélé qu'Amazon a imposé des restrictions sur l'utilisation de Claude Code d'Anthropic pour les tâches de codage, exigeant une autorisation formelle. Les directives internes d'Amazon enjoignent aux employés d'utiliser Kiro, son outil d'intelligence artificielle (IA) interne, plutôt que des solutions tierces comme Claude Code. Cette décision a suscité des critiques en interne, les employés se demandant pourquoi un outil non officiellement approuvé pour un usage interne est promu auprès des clients. Malgré ce mécontentement, Amazon a souligné qu'il n'y a pas d'interdiction explicite, mais qu'il s'engage à appliquer des normes internes plus strictes pour les outils de production.

Les outils de Microsoft ont fait lobjet de préoccupations similaires. La vulnérabilité RoguePilot, désormais corrigée, a montré comment des instructions malveillantes contenues dans un ticket GitHub pouvaient conduire à la prise de contrôle dun dépôt. Ces découvertes soulignent la nécessité de permissions limitées, de paramètres de projet fiables et dun examen minutieux des actions de lIA. Le rythme de chiffre daffaires annualisé de 65 milliards de dollars annoncé par Anthropic illustre une demande persistante. Ce recul reflète des budgets plus serrés et une concurrence accrue, et non une rupture totale avec Claude.

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Voir aussi :

Microsoft encourage désormais une partie significative de ses équipes internes à utiliser Claude Code, l'outil de programmation IA développé par Anthropic

Amazon renonce à l'exclusivité Kiro, cédant aux demandes de plus en plus pressantes de ses employés qui souhaitent avoir accès à Codex d'OpenAI et à Claude d'Anthropic

Meta utilise GPT-4 d'OpenAI dans son outil de codage interne tout en vantant les mérites de son propre modèle Llama, ce qui met en lumière les limites potentielles de Llama dans les tâches de codage
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