Space Exploration Technologies Corp., opérant sous le nom de SpaceX, est un constructeur aérospatial américain et un prestataire de services dans les domaines du transport spatial, des télécommunications et de l'intelligence artificielle (IA), dont le siège social est situé sur le site de développement de Starbase, à Starbase, au Texas. La société opère dans trois segments principaux : « Space », qui développe et exploite les lanceurs Falcon 9, Falcon Heavy et Starship, ainsi que le vaisseau spatial Dragon ; « Connectivity », qui exploite la constellation de satellites Starlink et un service Internet haut débit par satellite ; et « AI », géré par sa filiale à 100 % SpaceXAI, qui développe la famille Grok de grands modèles de langage (LLM) et les produits associés, exploite le réseau social X (anciennement Twitter), et construit et gère des centres de données à grande échelle.
En juillet 2026, l'action SpaceX était passée sous son prix d'introduction en bourse de 135 dollars pour la première fois depuis son entrée sur le marché le mois précédent, glissant à 134 dollars lors de sa quatrième séance de baisse consécutive. Cette chute ramenait la capitalisation boursière de l'entreprise à environ 1 750 milliards de dollars, après avoir atteint un pic de 2 600 milliards. L'action SpaceX se situait alors à environ 34 % de son plus haut historique. Les analystes attribuaient cette baisse aux prises de bénéfices des premiers actionnaires, à une réévaluation de la valorisation de l'entreprise et à l'inquiétude croissante des investisseurs face à l'endettement que SpaceX accumulait pour financer le déploiement de son infrastructure d'IA, alors que Grok semblait être un échec.
Le mois suivant, en août 2026, Nvidia avait révélé que sa participation dans SpaceX, la société dElon Musk, valait environ 21 milliards de dollars à la fin du deuxième trimestre. SpaceX était entrée en bourse en juin lors dune opération record, et le cours de laction avait connu une forte volatilité au cours des deux mois qui avaient suivi. Le constructeur de fusées dElon Musk avait par ailleurs annoncé quil utiliserait exclusivement les puces dIA de Nvidia dans ses centres de données et pour faire fonctionner ses modèles dIA de pointe.
Suite à des informations selon lesquelles SpaceX serait en pourparlers avec des banques et des investisseurs afin de lever 40 milliards de dollars pour l'achat de puces Nvidia, les inquiétudes des investisseurs concernant l'endettement massif de l'entreprise se sont intensifiées. Récemment, l'indicateur de risque de crédit de l'entreprise a atteint son plus haut niveau depuis le début des cotations, et ses obligations ont également nettement perdu de la valeur sur le marché secondaire.
Selon les données de marché, le prix du swap de défaut de crédit (CDS) à cinq ans de SpaceX a grimpé de 14,5 points de base au cours de cette séance pour atteindre environ 195,4 points de base par an, marquant ainsi un record intrajournalier depuis que ce CDS a commencé à être négocié activement en juin dernier. Les prix des CDS augmentent généralement lorsque les inquiétudes des investisseurs concernant le risque de non-remboursement de la dette dune entreprise sintensifient ; cette évolution reflète donc un coût croissant pour le marché lorsquil sagit doffrir une protection contre le défaut de paiement sur la dette de SpaceX.
Cette pression sest également répercutée sur le marché secondaire des obligations américaines notées « investment grade ». En début de séance aux USA ce jour-là, lécart de crédit sur les obligations de SpaceX à coupon de 6,65 % arrivant à échéance en 2056 sest élargi de 12 points de base pour atteindre 238 points de base, soit un niveau bien supérieur aux 175 points de base observés lors de lémission de ces obligations en juin de cette année. À lépoque, ces obligations sinscrivaient dans le cadre du financement par emprunt de 25 milliards de dollars de SpaceX.
La volatilité du marché s'explique par l'annonce selon laquelle SpaceX serait à la recherche d'un nouveau tour de table massif. Selon certaines informations, l'entreprise envisagerait de lever environ 40 milliards de dollars pour acheter des puces Nvidia et soutenir la construction d'infrastructures d'IA. Si cette opération aboutissait, elle constituerait l'une des plus importantes opérations de financement par emprunt dans le cadre de l'essor actuel des investissements dans les infrastructures d'IA.
Citant des sources proches du dossier, les médias indiquent que SpaceX prévoit de mener à bien ce financement grâce à environ 10 milliards de dollars de prêts bancaires et 30 milliards de dollars dobligations notées « investment grade ». Apollo Global Management dirige les opérations de financement associées, et la transaction ne devrait pas être finalisée avant 2027. Toutefois, les négociations de financement en sont encore à un stade précoce et pourraient finalement ne pas aboutir. SpaceX na pas encore réagi à ces informations.
Ce projet de financement de SpaceX intervient alors que les entreprises technologiques et les développeurs de modèles dIA recourent massivement à lemprunt pour construire des infrastructures dIA. Pour construire et louer de grands centres de données équipés dun nombre considérable de puces haute performance, les entreprises concernées investissent et lèvent des centaines de milliards de dollars. Lexpansion rapide des infrastructures informatiques mondiales a également fait grimper les coûts des terrains, des puces dIA, de lélectricité et des équipements de production dénergie, donnant lieu à une série dopérations de financement de très grande envergure.
Sal Naro, directeur des investissements chez Coherence Credit Strategies, a déclaré que le marché était actuellement confronté à une « offre de dette sans précédent », sans quune fin ne soit clairement en vue. Il estime que lampleur de la construction dinfrastructures dIA en cours à léchelle mondiale est sans précédent, et que sa particularité réside dans le fait quun grand nombre de projets sont menés presque simultanément à travers le monde. SpaceX nest pas la seule entreprise à avoir récemment sollicité un financement massif lié à lIA. Selon certaines informations, léquipe de souscription de Broadcom à Wall Street aurait également commencé à planifier un nouveau tour de table denviron 60 milliards de dollars destiné au financement de puces dIA, afin de répondre à la demande dentreprises telles quAnthropic.
À mesure que lampleur des investissements dans les infrastructures dIA continue de croître, lattention du marché se porte de plus en plus sur les besoins de financement et le niveau dendettement des entreprises technologiques. Pour SpaceX, si ce financement potentiel de 40 milliards de dollars se concrétise, il alourdira encore davantage son endettement, tandis que les prix record des CDS et lélargissement des spreads obligataires montrent que les investisseurs ont déjà commencé à exiger une compensation de risque plus élevée.
En juillet 2026, l'entreprise SpaceX d'Elon Musk subissait un repli boursier significatif. Le cours de l'action s'était effondré de près de 50 % depuis son pic historique atteint le 16 juin 2026, plongeant les investisseurs individuels dans le désespoir face à l'ampleur de leurs pertes. Cette crise était alimentée par des échecs techniques répétés et des doutes croissants sur la valorisation réelle de l'entreprise d'Elon Musk. Les actionnaires critiquaient alors le manque de transparence concernant les retards de lancement du Starship. L'avenir financier de la société de fusées semblait incertain face à la pression des vendeurs à découvert et à la concurrence internationale.
Quelques semaines plus tard, à la fin du mois d'août 2026, les économistes avertissaient que la bulle de l'IA pouvait heurter un mur. Les entreprises d'IA avaient souscrit des contrats massifs de puissance de calcul dont les paiements, différés pendant la construction des centres de données, s'apprêtaient à exploser entre 2027 et 2028. Cette échéance contractuelle, surnommée « le mur de réinitialisation », obligerait des laboratoires souvent non rentables à honorer des factures de centaines de milliards de dollars. La survie du secteur reposait sur l'espoir que les revenus augmenteraient plus vite que ces dettes fixes, une hypothèse jugée précaire. Cette situation créait un risque systémique majeur qui rappelait la crise des subprimes.
Source : Financial Times
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