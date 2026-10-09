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Mais quand va-t-on en finir ? Va-t-on encore et encore longtemps laisser l'économie réelle être mise à mal par cette économie/finance délétère ? Pourquoi ne pas scinder cela en deux, avoir une économie du réel plus stable à moyen/long terme, et laisser ces gugusses jouer entre-eux sans polluer le reste ? Serait-ce impossible ? Ne serait-ce pas souhaitable ? Comment le système peut tenir avec d'un côté une économie réelle qui tire la langue, et d'un autre côté ces gouffres financiers qui accentuent le déclin de cette même économie réelle - sans compter les ressources bien réelles qui sont consommées pour cela, terres rares, eau, énergie. Il est temps de voir les choses en face, ces mirages, ces économies circulaires, reposant sur du vent, de fausses promesses, sont une calamité pour un grand nombre, et ne profitent qu'une une minorité de gros spéculateurs qui n'en ont rien a foutre du reste. Laissons-les de côté, on s'en portera mieux. Impossible ? Non, juste une question de volonté... Mais je n'y croit pas moi-même.