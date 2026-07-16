L'action SpaceX passe sous son prix d'introduction en bourse, perdant environ 34 % par rapport à son plus haut niveau, les investisseurs s'inquiétant du niveau élevé d'endettement utilisé pour financer l'IA

Ce recul du titre SpaceX survient moins d'un mois après une entrée en bourse qui avait suscité un enthousiasme sans précédent. Le 12 juin 2026, l'entreprise d'Elon Musk avait fixé le prix de son introduction en bourse à 135 dollars par action, signant ainsi la plus importante IPO de l'histoire. SpaceX réalisait alors ses débuts sur le Nasdaq sous le symbole « SPCX », avec une valorisation d'environ 1 770 milliards de dollars, bien supérieure à celle de Meta et de Tesla. Elle se classait ainsi directement parmi les plus grandes entreprises américaines. Cette entrée en bourse avait également suscité un intérêt massif de la part des investisseurs particuliers, qui avaient soumis plus de 100 milliards de dollars d'ordres d'achat.
Toutefois, les inquiétudes se sont rapidement renforcées après les premiers jours de cotation. Le 22 juin, l'action SpaceX avait déjà chuté de plus de 16 % en une seule séance, annulant une grande partie des gains enregistrés depuis l'introduction en bourse. Ce recul est survenu alors que l'entreprise annonçait une importante émission obligataire destinée à refinancer les dettes liées à l'acquisition de la start-up xAI d'Elon Musk. Cette opération a ravivé les inquiétudes des investisseurs concernant le niveau d'endettement de la société et le coût futur des intérêts. Parallèlement, la capitalisation boursière de SpaceX est tombée à environ 2 000 milliards de dollars, ce qui a alimenté les craintes d'une correction plus marquée.
Cette tendance à la baisse s'est poursuivie le 15 juillet, lorsque l'action SpaceX est passée sous son prix d'introduction en bourse de 135 dollars pour la première fois depuis son entrée en bourse le mois dernier, enregistrant ainsi une quatrième séance de baisse consécutive, alors que l'engouement initial suscité par cette entreprise spécialisée dans les fusées continue de s'estomper.
Evolution du cours de l'action SpaceX sur un mois
Le titre a reculé à 134 dollars, soit une baisse d'environ 1,5 %. Cette baisse ramène la capitalisation boursière de l'entreprise à environ 1 750 milliards de dollars, bien en deçà du pic de 2 600 milliards atteint le mois de juin lors de la hausse qui a suivi son introduction en bourse. Les investisseurs qui ont acheté au prix d'offre enregistrent désormais, pour la première fois, des pertes comptables.
Daniela Hathorn, analyste de marché senior chez Capital.com, a expliqué que cette vague de ventes semblait résulter de la volonté des investisseurs de réaliser leurs gains, dune réévaluation de la valorisation élevée de lentreprise et du dénouement des positions fortement haussières constituées autour de lune des introductions en bourse les plus attendues de ces dernières années.
Justus Parmar, PDG de Fortuna Investments, un investisseur de SpaceX, a souligné la pression à la vente exercée par les premiers détenteurs. « Je pense que le problème évident, cest quil y a beaucoup de gens qui détiennent cette action et que certains dentre eux, voire un bon nombre dentre eux, souhaitent se dégager de liquidités, ce qui exerce essentiellement une forte pression sur le titre », a déclaré le PDG de Fortuna Investments.
Selon plusieurs analystes, les inquiétudes liées à l'endettement massif utilisé pour financer le développement de l'IA, ainsi que l'impact potentiel des hausses de taux de la Réserve fédérale sur les valeurs technologiques dont les cours sont déjà élevés, ont également joué un rôle dans cette vague de ventes. Le mois de juin dernier, SpaceX a levé 25 milliards de dollars sur le marché obligataire afin de financer le développement de ses infrastructures technologiques.
L'action SpaceX avait grimpé de plus de 40 % lors de ses deux premières séances de cotation, portant à un moment donné la capitalisation boursière de l'entreprise au-dessus de celles d'Amazon et de Microsoft, avant qu'un brusque revirement ne la fasse chuter de 16 % en une seule séance. L'intégration de SpaceX dans l'indice Nasdaq-100 la semaine du 6 juillet a canalisé la demande vers le titre via les fonds passifs qui répliquent l'indice, un résultat rendu possible par une règle récemment adoptée réduisant à seulement 15 jours de bourse la période d'attente pour les sociétés nouvellement cotées. Dès la première séance suivant son entrée dans le Nasdaq-100, le titre avait déjà cédé le seuil des 150 dollars auquel il avait été négocié pour la première fois.
Compte tenu de la baisse enregistrée mercredi, l'action SpaceX se situe désormais à environ 34 % de son plus haut historique. SpaceX, qui prévoit le treizième vol d'essai du Starship cette semaine, a enregistré une perte nette de 4,9 milliards de dollars en 2025, puis a perdu 4,28 milliards de dollars supplémentaires au cours du premier trimestre 2026.
La correction du titre de SpaceX intervient dans un contexte où ses investissements massifs dans l'IA sont de plus en plus remis en question par plusieurs personnalités du secteur. Yann Le Cun, souvent présenté comme le « parrain » de l'IA, a récemment qualifié xAI d'« échec » peu susceptible de rivaliser avec OpenAI ou Anthropic. Dans un contexte marqué par l'explosion des coûts liés à l'IA, le fondateur d'AMI Labs et ancien directeur de l'IA chez Meta a également averti que les principaux laboratoires d'intelligence artificielle pourraient voir « éclater une énorme bulle » s'ils ne parvenaient pas à réduire leurs dépenses et à augmenter leurs revenus.
Ces préoccupations font écho à d'autres analyses suggérant que les risques financiers liés à l'introduction en bourse de SpaceX pourraient entraîner l'effondrement brutal de l'entreprise. Avant même la récente baisse du cours de son action, plusieurs analystes avaient déjà mis en garde contre une valorisation jugée excessive et des ambitions qualifiées d'« irréalistes ». Ils ont également critiqué la décision d'Elon Musk de fusionner SpaceX avec xAI, estimant que ce rapprochement et les investissements dans des centres de données spatiaux détourneraient l'entreprise de sa mission initiale de colonisation de Mars, tout en accroissant ses risques financiers. Selon eux, la réussite boursière de SpaceX repose davantage sur le mythe créé par Elon Musk que sur des bénéfices démontrés.
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