Anthropic, PBC, est une société américaine d'intérêt public spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA), dont le siège social est situé à San Francisco, en Californie. Son produit phare est Claude, une série de grands modèles de langage (LLM) propriétaires. Anthropic a été fondée en 2021 dans le but de promouvoir la sécurité de l'IA par d'anciens membres d'OpenAI, notamment les frère et sur Daniela Amodei et Dario Amodei, respectivement présidente et PDG de la société. L'entreprise est privée, mais envisagerait une introduction en bourse à l'automne 2026. Elle était évaluée à 965 milliards de dollars américains en mai 2026.
En août 2026, Anthropic s'apprêtait à déposer publiquement les documents nécessaires à son introduction en bourse. Cette introduction en bourse pourrait égaler, voire dépasser, le record de 75 milliards de dollars de levée de fonds établi en juin par SpaceX. Aucune introduction en bourse dans le secteur technologique n'avait jusqu'à présent levé autant de fonds. Le dépôt public du dossier permettrait aux observateurs extérieurs d'avoir pour la première fois un aperçu détaillé des finances de l'entreprise. En avançant la date de dépôt, Anthropic pourrait devancer OpenAI sur les marchés boursiers.
Cependant, un cabinet de recherche financière indépendant de Wall Street, baptisé « New Constructs », a récemment qualifié la prochaine introduction en bourse du géant de lIA Anthropic d« introduction en bourse la plus ridicule de 2026 », ajoutant que Wall Street sapprêtait à faire face à « un test sans précédent de la crédulité des investisseurs ». Anthropic vise une valorisation de 2 000 milliards de dollars le jour de son entrée en bourse à Wall Street. New Constructs la évaluée à seulement 150 milliards de dollars, soit 92 % de moins que lobjectif dAnthropic.
Selon New Constructs, Anthropic devra enregistrer un bénéfice sur lannée écoulée deux fois supérieur à celui de Nvidia, qui est lentreprise la plus valorisée au monde avec une capitalisation boursière avoisinant les 6 000 milliards de dollars, pour justifier la valorisation quelle souhaite. Au cours des quatre derniers trimestres, le bénéfice net de Nvidia sest élevé à près de 190 milliards de dollars, tandis quAnthropic a enregistré une perte dexploitation nette de plus de 8 milliards de dollars en 2025, ses pertes globales sélevant à 42 milliards de dollars.
« Nous ne pensons pas quAnthropic dispose dun modèle économique viable », a écrit New Constructs dans sa note, citant les pertes dexploitation croissantes de la société ainsi que la concurrence émergente dune multitude de modèles open source. « Depuis larrivée des modèles open source, il est clair que les modèles propriétaires auraient du mal à générer des bénéfices », ajoute la note.
David Trainer, fondateur et PDG de New Constructs, sest fait connaître à Wall Street comme lun des plus grands détracteurs des introductions en bourse, et il a déjà eu raison par le passé. À lépoque, New Constructs avait qualifié WeWork d« introduction en bourse la plus ridicule de 2019 ». Avant son introduction en bourse, WeWork était valorisée à 47 milliards de dollars sur le marché privé, mais lentreprise a renoncé à son introduction en bourse six semaines seulement après la publication du rapport de New Constructs, en raison dune faible demande et de critiques concernant ses résultats financiers. WeWork a fini par se placer sous la protection de la loi sur les faillites en 2023.
« Bien quAnthropic apporte davantage à la société que WeWork ne la jamais fait, une introduction en bourse avec une valorisation de 2 000 milliards de dollars représente des risques bien plus importants et sannonce comme une escroquerie bien plus grave pour les marchés financiers américains », a écrit New Constructs, ajoutant que lobjectif de cette introduction en bourse nest pas denrichir les investisseurs du marché public, mais plutôt dapporter des liquidités aux bailleurs de fonds de Wall Street de lentreprise.
New Constructs sétait également montré pessimiste concernant lintroduction en bourse dAllbirds en 2021. La marque de chaussures a fait son entrée à Wall Street avec une valorisation de 4,1 milliards de dollars, mais a ensuite vendu ses actifs à lAmerican Exchange Group en début dannée pour seulement 39 millions de dollars, se réorientant vers lIA par la même occasion. Elle avait qualifié DoorDash d« introduction en bourse la plus ridicule de 2020 », mais celle-ci a jusquà présent bien résisté, affichant une capitalisation boursière de 83 milliards de dollars contre 60 millions de dollars lors de son introduction.
Trainer avait reconnu en 2021 que New Constructs « ne voit pas toujours juste », mais ce fait ne devrait pas le déranger puisquil souhaite continuer à croire en ce quil estime être juste. Lavertissement dAnthropic selon lequel lIA pourrait savérer être un risque catastrophique pour lhumanité est une autre raison pour laquelle New Constructs souhaite que les investisseurs évitent cette introduction en bourse.
Ce rapport intervient alors que les dirigeants d'entreprises spécialisées dans l'IA, notamment OpenAI et Anthropic, ont envisagé en privé différents scénarios visant à se préparer à une réaction négative de l'opinion publique et des milieux politiques à la suite d'un événement catastrophique lié à l'IA. Ces responsables anticipent des incidents de grande ampleur, très probablement une cyberattaque majeure susceptible de perturber des infrastructures critiques. De nombreux responsables du secteur estiment qu'un incident majeur causé par l'IA est inévitable dans les 6 à 12 prochains mois. OpenAI confirme mener des exercices de préparation, mais précise que ces scénarios ne sont pas considérés comme inévitables.
Source : David Trainer, fondateur et PDG de New Constructs
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