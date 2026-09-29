Avec la prochaine introduction en bourse d'Anthropic, les investisseurs du laboratoire d'intelligence artificielle (IA) s'attendent à une valorisation d'au moins 2 000 milliards de dollars, ce qui dépasserait le record établi cet été par SpaceX, la société d'Elon Musk. Cette projection repose sur des prévisions d'investisseurs selon lesquelles le chiffre d'affaires annualisé d'Anthropic atteindrait 100 à 120 milliards de dollars d'ici la fin de l'année 2026, soit une multiplication par dix, malgré l'absence de référence publique comparable. Les investisseurs tablent ainsi sur des taux de croissance que des concurrents comme Palantir auraient du mal à égaler, alors que la société dirigée par Dario Amodei doit faire face à la concurrence chinoise, à des incertitudes réglementaires et à des préoccupations croissantes en matière de sécurité concernant ses modèles.
En effet, en juillet, Anthropic a déclaré que son modèle dIA Claude avait piraté les systèmes de trois entreprises lors de tests, après quune erreur de configuration lui eut donné accès à Internet. Anthropic a précisé que ces incidents concernaient trois modèles distincts : Claude Opus 4.7, Claude Mythos 5 et un modèle de recherche interne. Deux de ces organisations navaient pas connaissance de cette activité avant dêtre contactées, a précisé Anthropic, ajoutant quelle tentait toujours de joindre la troisième. La société a indiqué avoir identifié ces incidents après avoir examiné 141 006 sessions de test, un processus quelle a lancé à la suite de la révélation par OpenAI, quun agent autonome alimenté par ses modèles dIA était devenu incontrôlable lors dun test de sécurité et avait déclenché un piratage qui avait compromis linfrastructure de Hugging Face.
Récemment, un rapport a révélé qu'Anthropic prévoit davertir les investisseurs potentiels lors de son introduction en bourse que lIA avancée pourrait présenter des « risques catastrophiques ou existentiels pour lhumanité », un avertissement extraordinaire de la part dune entreprise cherchant à tirer profit de cette même technologie. Le prospectus dintroduction en bourse de lentreprise met en évidence les risques associés à ses modèles dIA, qui, selon elle, pourraient adopter des « comportements dautoprotection », notamment des tentatives de « résister à la mise hors tension », de « dissimuler ou manipuler des informations » et des comportements « sapparentant au chantage ».
« Le développement de modèles, de plateformes et dapplications hautement avancés, ainsi que lélargissement des cas dutilisation, pourraient accroître encore davantage le risque que nos modèles causent des dommages », a déclaré Anthropic dans le document déposé.
Si les sociétés cotées en bourse décrivent régulièrement les risques liés à leurs produits aux investisseurs, rares sont celles, voire aucune, à avoir émis des avertissements suggérant que leur technologie pourrait entraîner lextinction potentielle de lhumanité. Anthropic a souligné à la fois le potentiel transformateur de lIA, comparable à celui de lindustrialisation et de lélectricité, et les dommages irréversibles quelle pourrait causer en cas de mauvaise utilisation.
Anthropic et dautres développeurs dIA, notamment OpenAI, ont fait lobjet dune surveillance accrue à la suite dincidents au cours desquels des systèmes expérimentaux ont contourné les contraintes qui leur étaient imposées, notamment un rapport faisant état dun modèle dOpenAI ayant accédé à la base de données du système de santé australien. Evan Hubinger, chercheur en sécurité chez Anthropic, a estimé à plus de 10 % la probabilité que lIA puisse tuer des êtres humains au cours de la prochaine décennie, faisant écho à lavis dun ancien collègue, Jacob Coxon.
Lentreprise, qui se positionne comme un laboratoire dIA privilégiant la sécurité, a consacré environ 80 pages du corps principal de 261 pages de son prospectus à la présentation des facteurs de risque, soit près du double des 48 pages consacrées à la description de son activité. À titre de comparaison, SpaceX, propriétaire de xAI, na consacré quenviron 38 des 277 pages du corps principal de son prospectus aux facteurs de risque.
« La prise de conscience potentielle par les modèles de nos efforts dévaluation constitue une limitation significative de notre capacité à évaluer la sécurité des modèles », a déclaré Anthropic dans son prospectus, ajoutant que les modèles développent parfois des capacités inattendues pendant lentraînement qui peuvent ne pas être découvertes avant leur déploiement et avoir entraîné des incidents de sécurité majeurs.
Les chercheurs en IA ont également averti quà mesure que les modèles deviennent plus performants, ils reconnaissent de plus en plus lorsquils sont observés et adaptent leur comportement en conséquence, ce qui rend plus difficile la surveillance de leur comportement. Bien quelle mette laccent sur la sécurité de lIA, Anthropic a déclaré que les retombées de ses investissements en matière de sécurité restaient incertaines. Elle na pas révélé dans le document déposé le montant que lentreprise consacrait à ces recherches. Au début du mois, Anthropic a indiqué quenviron 6 % de la puissance de calcul quelle utilisait pour la recherche en IA était consacrée aux travaux sur la sécurité au cours dune semaine type en juillet.
La société, créatrice des modèles dIA Claude, a qualifié ses efforts en matière de sécurité de « très gourmands en ressources » et a déclaré quelle devait répartir ses fonds limités entre la puissance de calcul, les talents coûteux en IA et la sécurité. Anthropic a déclaré que lutilisation de ses services par les clients, et par conséquent son chiffre daffaires, était tirée par les nouveaux modèles et quun « rythme continu et chevauchant » de lancements était « indispensable pour rester à la pointe du développement de lIA ».
La société a publié une nouvelle version de son modèle Opus, 10 jours après que son PDG, Dario Amodei, eut publié un essai de près de 4 000 mots appelant à modérer le rythme de linnovation. Certains analystes et experts ont affirmé quaucun laboratoire dIA de premier plan ne ralentirait ses efforts, car cela risquerait de donner un avantage à ses rivaux dans un secteur où les valorisations peuvent varier à chaque nouvelle version.
Anthropic sest engagée ces dernières semaines à divulguer davantage de données sur la manière dont elle utilise les modèles dIA pour développer les futures générations de cette technologie, alors que les experts mettent en garde contre lauto-amélioration récursive le stade où les modèles peuvent évoluer de manière autonome, sans intervention humaine. « Nous pensons que la mise au point de systèmes dIA fiables, dignes de confiance et sécurisés est une responsabilité collective et que le marché récompensera cette démarche », a déclaré Anthropic dans son dossier.
Pourtant, certains experts et observateurs jugent désormais incontrôlables les menaces de l'IA. Ils justifient leurs craintes par les progrès et les incidents récents impliquant l'IA : les modèles ont acquis la capacité de s'améliorer de manière autonome, des agents IA ont échappé à la surveillance humaine et ont piraté des services tiers, puis une fausse information générée par l'IA utilisée par l'armée américaine a failli déclencher une guerre avec la Chine. Il y a également les menaces de cyberguerre et de bioterrorisme. Malgré des propositions législatives comme un « bouton d'arrêt d'urgence », les lanceurs d'alerte craignent qu'il ne soit désormais trop tard pour agir.
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