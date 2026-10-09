Au cours du mois de septembre 2026, des dirigeants de trois des plus grandes entreprises mondiales dintelligence artificielle (IA) avaient briefé le Conseil de sécurité de lONU, soulignant que des systèmes dIA de plus en plus puissants pourraient bientôt saméliorer deux-mêmes, échapper au contrôle humain et constituer une menace pour la sécurité internationale. « Si elle est mal gérée, je pense même que lIA pourrait constituer un risque pour lhumanité dans son ensemble », avait déclaré Dario Amodei, PDG dAnthropic. « Pour que lIA soit démocratique, les décisions les plus importantes ne peuvent pas être prises uniquement par des laboratoires de San Francisco. Elles doivent être élaborées dans le cadre de processus démocratiques et par des gouvernements responsables devant les citoyens quils servent », avait soutenu Sam Altman, PDG d'OpenAI. Pourtant, les USA et la Chine, les deux acteurs dominants dans le développement de lIA, restaient divisés sur la question.
Peu après, au début du mois doctobre 2026, une sortie de Sam Altman, PDG d'OpenAI, avait mis en lumière les désaccords entre les entreprises concernant la régulation de l'IA. Alors que certains concurrents préconisaient des mesures strictes pour éviter des scénarios catastrophes, Sam Altman soutenait qu'il fallait tolérer « certaines choses négatives » afin de maximiser les avantages globaux de la technologie. Cette déclaration intervenait peu après qu'il avait qualifié les inquiétudes concernant la consommation d'eau des centres de données d'IA de « mème sans fondement » et avait qualifié les humains « d'ordinateurs de viande inefficaces ». Il prêchait ainsi la régulation de l'IA, tout en la combattant en coulisses.
Quelques semaines plus tôt, Anthropic avait prévu davertir les investisseurs potentiels lors de son introduction en bourse que lIA avancée pouvait présenter des « risques catastrophiques ou existentiels pour lhumanité », un avertissement extraordinaire de la part dune entreprise cherchant à tirer profit de cette même technologie. Lentreprise, qui se positionnait comme un laboratoire dIA privilégiant la sécurité, avait consacré environ 80 pages du corps principal de 261 pages de son prospectus à la présentation des facteurs de risque, soit près du double des 48 pages consacrées à la description de son activité. Anthropic visait alors une valorisation de 2 000 milliards de dollars, bien qu'elle fît état de pertes croissantes, de coûts d'investissement élevés et de problèmes de sécurité.
Actuellement, les dirigeants dentreprises spécialisées dans lIA, notamment OpenAI et Anthropic, envisagent en privé différents scénarios visant à se préparer à une réaction négative de lopinion publique et des milieux politiques à la suite dun événement catastrophique lié à lIA. Comme le rapporte Axios, ces responsables anticipent des incidents de grande ampleur, très probablement une cyberattaque majeure susceptible de perturber des infrastructures critiques telles que les services financiers, lélectricité, la connectivité Internet et les réseaux dapprovisionnement en eau.
Ces exercices de gestion de crise mettent fortement laccent sur lanticipation dun tollé général, juridique et politique si un système dIA avancé venait à causer des dommages considérables dans le monde réel. Cette préparation aux scénarios fait suite à de récentes failles de sécurité, telles que lincident Hugging Face et lutilisation doutils dIA pour cibler des institutions financières sud-coréennes. Contrairement à la planification standard des risques en entreprise, de nombreux responsables du secteur de lIA estiment quun incident majeur, dans le monde réel, causé par lIA est inévitable dans les 6 à 12 prochains mois.
À la suite dun tel événement catastrophique, il est possible que lopinion publique se retourne contre ces grands dirigeants du secteur de lIA, tels que Sam Altman et Dario Amodei, suscitant ainsi de vives réactions. Ce type de planification de scénarios est une pratique courante lorsquil sagit de défis liés à la sécurité nationale. OpenAI confirme mener des exercices de préparation, mais précise : « Ces scénarios ne sont pas considérés comme inévitables, mais visent à nous aider à nous préparer à diverses circonstances. »
« OpenAI organise des exercices de préparation au cours desquels les équipes discutent et analysent toute une série de scénarios potentiels. » Anthropic na toutefois pas souhaité commenter cette information. Alors que la réglementation fédérale actuelle peine à simposer, les entreprises du secteur de lIA sattachent désormais à sensibiliser les membres du Congrès afin de pouvoir influencer lélaboration de la législation durgence et des politiques qui seraient mises en place à la suite dune crise.
Sam Altman, considéré par certains comme la plus grande star de lIA, est le cofondateur et PDG dOpenAI, entreprise à lorigine de ChatGPT. Cest lune des personnalités majeures de la montée en puissance de lIA observée au cours des dernières années. En juillet 2026, dans un entretien, il revenait sur la question en lien avec les avancées en matière dIA et affirmait que lIA était entrée dans la « singularité », cest-à-dire quelle avait franchi le point de non-retour à partir duquel elle dépassait lintelligence humaine et devenait difficile à contrôler.
En septembre 2026, certains experts et observateurs jugeaient les menaces de l'IA incontrôlables. Ils justifiaient leurs craintes par les progrès et les incidents récents impliquant l'IA : les modèles avaient acquis la capacité de s'améliorer de manière autonome, des agents IA s'étaient échappés de la surveillance humaine et avaient piraté des services tiers, puis une fausse information générée par l'IA utilisée par l'armée américaine avait failli déclencher une guerre avec la Chine. Il y avait également les menaces de cyberguerre et de bioterrorisme. Malgré des propositions législatives comme un « bouton d'arrêt d'urgence », les lanceurs d'alerte craignaient qu'il ne fût alors trop tard pour agir.
Source : Axios
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