Bernie Sanders appelle à l'interdiction de l'IA après l'interview du PDG d'OpenAI : « Non, M. Altman. Nous n'accepterons pas une cyberattaque grave menée par l'IA en échange de la « liberté ». »

No, Mr. Altman. We wont accept a severe AI cyberattack in exchange for liberty.



74% of the American people dont trust Big Tech Oligarchs. And for good reason.



Sam Altman, the co-founder of OpenAI, recently said: There is a coming tidal wave of cybersecurity problems that are going to come from these open source [AI] models We're going to, as a society, I think, have to just accept some fairly severe cyber incidents from open [AI] models, in exchange for the liberty that comes with that."



Mr. Altman: What do you mean by that?



Should we accept a global financial breakdown and massive economic pain if AI models hack into the international banking system?



Should we accept patients dying if hospitals are forced to shut down because AI models hack into the power grid causing massive blackouts?



Should we accept another Chernobyl if AI models hack into nuclear power plants?



No, Mr. Altman. The American people are not willing to accept disaster in exchange for the liberty of making Big Tech Oligarchs even richer and more powerful.



Let me be clear: The creators of any AI model  open-source or not  are not above the law.



If you and other Big Tech Oligarchs make products that commit crimes or disasters, we will hold you accountable for breaking the law  no matter how much wealth and power you have.



We must PAUSE advanced AI and permanently BAN artificial superintelligence before it is too late.