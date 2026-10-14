Bernie Sanders appelle à l'interdiction de l'IA après l'interview du PDG d'OpenAI : « Non, M. Altman. Nous n'accepterons pas une cyberattaque grave menée par l'IA en échange de la « liberté ». »

Une récente sortie de Sam Altman, PDG d'OpenAI, a mis en lumière les désaccords entre les entreprises concernant la régulation de l'IA. Alors que certains concurrents préconisent des mesures strictes pour éviter des scénarios catastrophes, Sam Altman soutient qu'il faut tolérer « certaines choses négatives » afin de maximiser les avantages globaux de la technologie. Cette déclaration intervient peu après qu'il a qualifié les inquiétudes concernant la consommation d'eau des centres de données d'IA de « mème sans fondement » et traite les humains « d'ordinateurs de viande inefficaces ».
Une déclaration qui rappelle son interview de 2024 où il espérait que les chercheurs trouveront un moyen d'empêcher l'IA de détruire l'humanité. Il avait ajouté que l'IA pourrait être suffisamment intelligente pour résoudre les conséquences des avancées rapides dans le paysage, y compris la destruction de l'humanité. En outre, après avoir revu à la baisse les attentes à l'égard de l'AGI, Sam Altman estimait que l'AGI pourrait voir le jour plus tôt que prévu, ajoutant que « les craintes exprimées en matière de sécurité ne se manifesteront pas à ce moment-là ». La situation montre que Sam Altman prêche la régulation de l'IA, tout en la combattant en coulisses.
Face aux récentes déclarations de Sam Altman, le sénateur Bernie Sanders a appelé à linterdiction définitive de l'intelligence artificielle (IA). Bernard Sanders, né le 8 septembre 1941, est un homme politique et militant américain, sénateur senior du Vermont, poste qu'il occupe depuis 2007. Il est le sénateur indépendant ayant exercé le plus longtemps dans lhistoire du Congrès américain, mais entretient des liens étroits avec le Parti démocrate, ayant siégé au sein du groupe parlementaire démocrate à la Chambre des représentants et au Sénat pendant la majeure partie de sa carrière au Congrès et sétant présenté aux primaires présidentielles du parti en 2016 et 2020. Idéologiquement socialiste démocratique, Sanders est considéré comme lun des principaux leaders du mouvement progressiste américain du XXIe siècle.
« Non, M. Altman. Nous naccepterons pas une cyberattaque grave liée à lIA en échange de la liberté », a écrit Sanders sur la plateforme sociale X. Sanders a écrit que les Américains « ne sont pas disposés à accepter une catastrophe en échange de la liberté de rendre les oligarques des géants de la tech encore plus riches et plus puissants », ajoutant que les développeurs travaillant sur lIA « ne sont pas au-dessus des lois ».
Dans une interview, Altman a déclaré que la société allait devoir faire face à une « vague déferlante de problèmes de cybersécurité » liés aux modèles dIA open source. Il a également ajouté que les gens « devront tout simplement accepter certains incidents de cybersécurité assez graves liés à ces modèles ouverts, en échange de la liberté que ceux-ci apportent ». Sanders a demandé dans sa publication : « M. Altman : quentendez-vous par là ? »
« Si vous et dautres oligarques des géants de la tech créez des produits qui commettent des crimes ou provoquent des catastrophes, nous vous tiendrons pour responsables davoir enfreint la loi quelle que soit votre richesse et votre pouvoir », a poursuivi Sanders. « Nous devons SUSPENDRE le développement de lIA avancée et INTERDIRE définitivement la superintelligence artificielle avant quil ne soit trop tard. »
Sanders et le député Greg Casar ont présenté le mois dernier le « Ban Artificial Superintelligence Act », qui instaurerait cette interdiction permanente tout en suspendant temporairement le « développement de lIA avancée » jusquà ce que les régulateurs fédéraux établissent des normes de sécurité. Ce projet de loi chargerait également les États-Unis de rechercher des accords diplomatiques visant à empêcher le développement de l'IA et de créer une agence fédérale de niveau ministériel chargée de se concentrer sur les règles de sécurité relatives à lIA.
Ce projet de loi est la dernière dune série de propositions avancées par les progressistes au Congrès pour ralentir le développement de lIA, dans un contexte marqué par de récents incidents de cybersécurité et des piratages impliquant des logiciels dIA incontrôlés, notamment une tentative infructueuse de piratage du site web du ministère de lÉducation et un piratage du ministère de la Santé australien.
Les inquiétudes se sont amplifiées après que Jacob Coxon, ancien chercheur chez OpenAI et Anthropic, a averti le mois dernier que lIA pourrait constituer une menace existentielle pour la vie humaine sur Terre. Sanders, qui sest rangé du côté des mises en garde du pape Léon XIV concernant limpact de lIA sur le monde de lart, a vivement critiqué le président Trump pour sa réaction face au développement de lIA. « Écoutez, cest vraiment embarrassant, au-delà de toute considération politique, de constater à quel point ce président ignore les dangers de lIA », a déclaré Sanders le mois dernier.
Trump a déclaré quil nommerait un « tsar de lIA » et a lancé une « Super Intelligence Force » en réponse au développement de cette technologie, mais il a vanté les possibilités de lIA malgré les appels bipartis en faveur dune réglementation. Le président a cherché à rebaptiser lIA « super intelligence », et il a récemment signé un engagement avec des dirigeants du secteur technologique qui officialise cette appellation au sein du pouvoir exécutif.
La déclaration de Sam Altman montre la polarité des acteurs de l'IA. En effet, en juillet, lui-même a déclaré que que lIA est entrée dans la « singularité », cest-à-dire quelle a franchi le point de non-retour à partir duquel elle dépasse lintelligence humaine et devient difficile à contrôler. Sam Altman estimait que nous entrons déjà dans cette phase, promettant une ère formidable pour résoudre les grands problèmes mondiaux. Néanmoins, le lot des prudents et des alarmistes rappelle qu'une machine supra-intelligente non alignée sur les valeurs humaines représente un risque existentiel majeur pour l'humanité.
No, Mr. Altman. We wont accept a severe AI cyberattack in exchange for liberty.— Sen. Bernie Sanders (@SenSanders) October 12, 2026
74% of the American people dont trust Big Tech Oligarchs. And for good reason.
Sam Altman, the co-founder of OpenAI, recently said: There is a coming tidal wave of cybersecurity problems that are going to come from these open source [AI] models We're going to, as a society, I think, have to just accept some fairly severe cyber incidents from open [AI] models, in exchange for the liberty that comes with that."
Mr. Altman: What do you mean by that?
Should we accept a global financial breakdown and massive economic pain if AI models hack into the international banking system?
Should we accept patients dying if hospitals are forced to shut down because AI models hack into the power grid causing massive blackouts?
Should we accept another Chernobyl if AI models hack into nuclear power plants?
No, Mr. Altman. The American people are not willing to accept disaster in exchange for the liberty of making Big Tech Oligarchs even richer and more powerful.
Let me be clear: The creators of any AI model open-source or not are not above the law.
If you and other Big Tech Oligarchs make products that commit crimes or disasters, we will hold you accountable for breaking the law no matter how much wealth and power you have.
We must PAUSE advanced AI and permanently BAN artificial superintelligence before it is too late.
Voici le message de Bernie Sanders :
Non, M. Altman. Nous naccepterons pas une cyberattaque grave liée à lIA en échange de la « liberté ».
74 % des Américains ne font pas confiance aux oligarques des géants de la tech. Et pour cause.
Sam Altman, cofondateur dOpenAI, a récemment déclaré : « Une vague déferlante de problèmes de cybersécurité va déferler, provenant de ces modèles [dIA] open source Je pense quen tant que société, nous allons devoir accepter certains incidents informatiques assez graves liés aux modèles [dIA] ouverts, en échange de la liberté qui en découle. »
Monsieur Altman : quentendez-vous par là ?
Devrions-nous « accepter » un effondrement financier mondial et des difficultés économiques massives si des modèles dIA pirataient le système bancaire international ?
Devrions-nous « accepter » que des patients meurent si les hôpitaux sont contraints de fermer parce que des modèles dIA piratent le réseau électrique, provoquant des pannes massives ?
Devrions-nous « accepter » un nouveau Tchernobyl si des modèles dIA pirataient des centrales nucléaires ?
Non, M. Altman. Le peuple américain nest pas disposé à accepter une catastrophe « en échange de la liberté » de rendre les oligarques des géants de la tech encore plus riches et plus puissants.
Que les choses soient claires : les créateurs de tout modèle dIA open source ou non ne sont pas au-dessus des lois.
Si vous et dautres oligarques des géants de la tech créez des produits qui commettent des crimes ou provoquent des catastrophes, nous vous tiendrons pour responsables davoir enfreint la loi quelle que soit votre richesse et votre pouvoir.
Nous devons SUSPENDRE le développement de lIA avancée et INTERDIRE définitivement la superintelligence artificielle avant quil ne soit trop tard.
Et vous ?
Pensez-vous que cette déclaration est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
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