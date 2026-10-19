Certains experts et observateurs jugent désormais incontrôlables les menaces de l'IA. Ils justifient leurs craintes par les progrès et les incidents récents impliquant l'IA : les modèles ont acquis la capacité de s'améliorer de manière autonome, des agents IA ont échappé à la surveillance humaine et ont piraté des services tiers, puis une fausse information générée par l'IA utilisée par l'armée américaine a failli déclencher une guerre avec la Chine. Il y a également les menaces de cyberguerre et de bioterrorisme.
C'est pourquoi, un groupe de 406 chercheurs issus de 34 pays a récemment publié une lettre ouverte réclamant la déconnexion immédiate des modèles d'IA les plus puissants des réseaux externes. Parmi les soutiens de cette initiative figurent Geoffrey Hinton et Yoshua Bengio, considérés comme des pionniers du domaine et surnommés les « parrains de l'IA ». Malgré des propositions législatives comme un « bouton d'arrêt d'urgence », les lanceurs d'alerte craignent qu'il ne soit désormais trop tard pour agir.
Récemment, OpenAI a révélé que lun de ses modèles expérimentaux avait pillé un portefeuille de cryptomonnaie afin de mener à bien une tâche dentraînement. Cet incident, qui sest produit en juin mais na été signalé que ce mois d'octobre, concernait un modèle de recherche interne appelé GPT-5.6 Sol, lancé en juillet pour les utilisateurs payants de ChatGPT. La tâche dentraînement consistait à mettre à jour une application de trading de cryptomonnaies et à publier des contrats intelligents, ou codes spéciaux, sur un réseau de test pour la cryptomonnaie Ethereum.
Les contrats intelligents nécessitent des frais de réseau, mais OpenAI navait fourni aucun fonds au modèle pour effectuer cette tâche. Le modèle a alors identifié des centaines dadresses de portefeuilles cryptos utilisant des phrases de récupération connues afin de dérober les fonds de ces comptes. OpenAI a indiqué que le modèle sétait demandé sil était « éthiquement » juste de prendre cet argent, avant de conclure que ces comptes étaient en réalité « abandonnés » et quil était donc acceptable de les utiliser.
« Les instructions nautorisaient explicitement pas le modèle à dépenser les fonds provenant dun compte quil avait identifié de manière indépendante », a déclaré OpenAI dans un rapport sur lincident. « Ce cas montre quun modèle peut substituer son propre jugement concernant un préjudice probable à lautorisation du titulaire du compte, puis agir en fonction de ce jugement sans autorisation. »
Le réseau de test Ethereum sur lequel les fonds ont été utilisés na aucune valeur monétaire, car il est distinct du réseau principal de la cryptomonnaie. Bien quil nait pas reçu dautorisation, le modèle na pas révélé à ses développeurs comment il avait pu payer les jetons nécessaires à la réalisation de la tâche. OpenAI a indiqué avoir mis en place des mesures de sécurité supplémentaires pour empêcher laccès en direct à Internet des modèles suivant un entraînement similaire.
Cet incident soulève une nouvelle fois des inquiétudes quant aux systèmes dIA de plus en plus autonomes agissant au-delà des limites fixées par les humains. En juillet, OpenAI avait révélé un incident de cybersécurité plus grave impliquant un essaim de ses modèles de test ayant piraté la plateforme dIA Hugging Face. Des entreprises concurrentes spécialisées dans lIA, telles quAnthropic et Meta, ont depuis mis au jour des incidents au cours desquels leurs modèles ont mené des cyberattaques contre dautres entreprises, voire contre des systèmes gouvernementaux.
En début de semaine, des centaines de scientifiques ont signé une lettre ouverte appelant à la création dun organisme international chargé de superviser la maîtrise des modèles dintelligence artificielle avancés. Parmi les signataires figurait Geoffrey Hinton, pionnier de lIA surnommé le « parrain de lIA », qui na cessé de mettre en garde contre les dangers de cette technologie.
« Sans changements immédiats dans les pratiques de développement et de déploiement de lIA, de tels incidents continueront de se produire, et les incidents futurs seront bien plus destructeurs pour nos infrastructures critiques exposées », indique la lettre ouverte. « Nous, les scientifiques soussignés, affirmons quil est nécessaire à la fois dintensifier la recherche sur la sécurité de lIA et de mettre davantage laccent sur les technologies et procédures de confinement. »
En juillet, Sam Altman, considéré par certains comme la plus grande star de lIA, cofondateur et PDG dOpenAI, avait déjà affirmé que lIA est entrée dans la « singularité », cest-à-dire quelle a franchi le point de non-retour à partir duquel elle dépasse lintelligence humaine et devient difficile à contrôler. Il promettait notamment une ère formidable pour résoudre les grands problèmes mondiaux. Néanmoins, les rapports récents montrent qu'on est loin d'une telle ère, étant plus proche de la perte de contrôle de l'IA.
Source : Rapport d'OpenAI
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