Envoyé par _toma_ Envoyé par Pour ce qui est du Groenland, petite recherche vite fait :

L'entreprise américaine Greenland Energy, créée en 2025 et liée à des proches de l'entourage de Donald Trump, a débarqué sans autorisation du matériel de forage exploratoire sur la côte est du Groenland (dans la région de Jameson Land / Nunap Qeqqa) fin juillet 2026. Du matériel (remorqueur, barge, 12 conteneurs, engins de chantier) a été acheminé et débarqué illégalement sur une plage de Jameson Land, puis entreposé près de l'aérodrome de Nerlerit Inaat (Ittoqqortoormiit) L'entreprise américaine Greenland Energy, créée en 2025 et liée à des proches de l'entourage de Donald Trump, a débarqué sans autorisation du matériel de forage exploratoire sur la côte est du Groenland (dans la région de Jameson Land / Nunap Qeqqa) fin juillet 2026. Du matériel (remorqueur, barge, 12 conteneurs, engins de chantier) a été acheminé et débarqué illégalement sur une plage de Jameson Land, puis entreposé près de l'aérodrome de Nerlerit Inaat (Ittoqqortoormiit)

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Eh bien, vous n'auriez pas dû vous limiter à une "petite recherche"... Vous êtes tombé dans le nuage de fumée du bon Trump!1. Les USA n'avaient besoin d'aucun accord pour créer de nouvelles bases. Les USA ont déjà eu jusqu'à 50 bases américaines (y compris radars) sur le sol du Groenland. A la fin de la guerre froide, ce sont les USA qui ont décidé de n'en garder une seule, celle de Pituffik. Rien n'empêchaient les USA de les ré-ouvrir sans demander une quelconque autorisation ni du gouvernement local groenlandais, ni du Danemark!L'accord de défense conclu en 1951 dans le cadre de l'OTAN avait déjà accordé des droits militaires exceptionnels et presque illimités aux États-Unis sur le sol du Groenland.---2. L'accord signé en septembre 2026 interdit l'accès a TOUTE puissance y compris les pays européens de mener des activités minières SANS l'autorisation des USA!!!L'accord signé en septembre 2026 donne un droit de veto aux USA: Les États-Unis, le Danemark et le Groenlandtout investissement étranger dans les infrastructures clés ou le secteur des minéraux critiques. Ce qui veut dire par exemple que si une entreprise française voulait s'installer au Groenland pour y développer une mine, elle ne pourra le faire que si les USA sont d'accord!!!!!!!!!!!!!!---3. L'accord signé en septembre 2026 n'attribue aucun droit d'exploitation minière ou de forage exclusif aux Américains et préserve la souveraineté locale. Les USA ignorent platement cet état de fait: Trump a affirmé de manière unilatérale que des explorations pétrolières et minières « massives » allaient débuter immédiatement au Groenland par les USA.Mieux, une entreprise américaine a déjà débarqué ses équipements pour démarrer des activités de minage sur le sol du Groenland sans même en avertir ni les autorités locales du Groenland, ni celle du Danemark...Quelles ont été les réactions? Les gouvernements groenlandais et danois ont dit que les USA n'avaient pas le droit de le faire, le peuple groenlandais a manifesté et l'Union Européenne y compris la France??? RIEN! L'UE n'a pas osé ouvrir la bouche, l'UE n'a pas pris la défense du Danemark qui est un de ses membres!---Dans ces conditions, qui a pris le contrôle du Groenland??????