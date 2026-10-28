Lintelligence artificielle (IA) désigne la capacité des systèmes informatiques à effectuer des tâches généralement associées à lintelligence humaine, telles que lapprentissage, le raisonnement, la résolution de problèmes, la perception et la prise de décision. Il sagit dun domaine de recherche en ingénierie, en mathématiques et en informatique qui développe et étudie des méthodes et des logiciels permettant aux machines de percevoir leur environnement et dutiliser lapprentissage et lintelligence pour entreprendre des actions qui maximisent leurs chances datteindre des objectifs définis. Parmi les applications très médiatisées de lIA, on peut citer les moteurs de recherche Web avancés, les chatbots, les assistants virtuels, les véhicules autonomes, le jeu et lanalyse dans les jeux de stratégie (par exemple, les échecs et le Go), ainsi que la génération de contenu (par exemple, textes, images, fichiers audio et vidéos).
Début octobre, Donald Trump, qui a déclaré vouloir que le terme « super-intelligence » remplace celui d'« intelligence artificielle », a déclaré que quiconque ne se plierait pas à ses souhaits serait traité comme « L'ENNEMI », sans préciser quelles en seraient les conséquences. « La Maison Blanche considère que toute personne utilisant le terme intelligence artificielle plutôt que le nouveau terme super-intelligence, largement accepté et plus précis, est LENNEMI ! », a déclaré Trump dans un message publié sur son réseau social Truth Social.
Récemment, le président des USA Donald Trump a montré qu'il nappréciait pas le terme « intelligence artificielle » qui a été inventé il y a plus de 70 ans et est largement utilisé par les informaticiens et le secteur technologique et affirme vouloir interdire lusage de « IA » au profit de « super-intelligence ». Dans un message publié sur Truth Social, à une semaine des élections de mi-mandat aux États-Unis, le président a, pour une raison inconnue, pointé du doigt le Wall Street Journal pour son utilisation du terme « IA ».
« Quand le Wall Street Journal commencera-t-il à appeler lintelligence artificielle (IA), un nom très mauvais et inexact, SI (super-intelligence), le nom que pratiquement tout le monde utilise déjà ou utilisera bientôt ? », a écrit Trump. « Dici peu, nous INTERDIRONS officiellement le terme IA/Intelligence artificielle dans tous les documents pertinents, ainsi que partout ailleurs, en raison de son imprécision. Je vous remercie de lattention que vous porterez à cette question. Le président DONALD J. TRUMP »
Fin septembre, à lissue dun sommet réunissant des leaders du secteur de lIA à Washington, D.C., Trump a publié un décret exigeant que les documents gouvernementaux fassent désormais référence à la « super-intelligence » ou « SI » plutôt quà l« intelligence artificielle » ou « IA ». « Le terme super-intelligence rend mieux compte des promesses, du potentiel et des capacités en pleine évolution de ces technologies », indiquait le décret présidentiel du 29 septembre. « Il est donc de la politique de mon administration que, dans toute la mesure permise par la loi, le pouvoir exécutif utilise les termes « super-intelligence » et « SI » à la place de « intelligence artificielle » et « IA », et ne reconnaisse pas lutilisation des termes « intelligence artificielle » et « IA » dans aucun contexte applicable. »
La plupart des entreprises spécialisées dans lIA, notamment Anthropic et OpenAI, ont continué à utiliser les termes « intelligence artificielle » et « IA » pour se décrire. Mais le milliardaire Elon Musk, proche de Trump, est quant à lui favorable au changement de nom proposé par ce dernier pour cette technologie. « Fini lIA / SI / Cest mieux ainsi », a écrit Musk sur sa plateforme X au début du mois. Lorsquun utilisateur de X lui a demandé si cela signifiait quil allait rebaptiser son entreprise dIA « SpaceXSI », Musk a répondu : « Oui, nous allons procéder à ce changement. » La division sappelle désormais « SpaceX Super Intelligence » et « SpaceXSI », bien que son site web soit toujours « x.ai ».
Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a quant à lui également repris la terminologie « super intelligence » privilégiée par Trump, mais lentreprise na annoncé aucun changement de nom correspondant pour ses produits.
Trump a publié des décrets visant à renommer dautres lieux, notamment le golfe du Mexique (qui sappellera désormais le « golfe dAmérique ») et le lac Ontario (quil souhaite voir rebaptisé « lac dAmérique »). Trump a récemment déclaré vouloir renommer locéan Atlantique mais le PDG de Google a refusé daccepter dapporter une telle modification dans Google Maps. Par ailleurs, les alliés de Trump ont rebaptisé le Kennedy Center « Centre commémoratif Donald J. Trump et John F. Kennedy pour les arts du spectacle », mais ce changement de nom a été annulé par un tribunal fédéral, qui la jugé illégal.
Même si Donald Trump intensifie sa politique visant à influencer l'opinion publique au profit des Big Tech américains, en imposant l'usage du terme « superintelligence » à la place de l'expression « intelligence artificielle », les experts dénoncent une tentative politique visant à masquer les limites réelles et les risques de la technologie tout en exagérant ses capacités. Des linguistes soulignent que le langage devrait évoluer par un usage naturel plutôt que d'être dicté par décrets présidentiels.
Un changement de nom modifie non seulement la façon dont nous percevons une marque, mais aussi ce que nous pensons qu'elle est capable de devenir. La linguiste Naomi Susan Baron a qualifié cette tentative de redéfinition politique de « naïvement optimiste et dangereuse ». La professeure en linguistique computationnelle Emily Bender rappelle une règle fondamentale en soulignant que « les langues appartiennent à leurs communautés ».
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