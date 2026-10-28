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Donald Trump affirme que l'« intelligence artificielle » est « un nom très mauvais et inexact », et qu'il souhaite interdire officiellement le terme « IA »

Le , par Alex
33 commentaires

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Le président des USA Donald Trump a montré qu'il nappréciait pas le terme « intelligence artificielle »  qui a été inventé il y a plus de 70 ans et est largement utilisé par les informaticiens et le secteur technologique  et affirme vouloir interdire lusage de « IA » au profit de « super-intelligence ». « Dici peu, nous INTERDIRONS officiellement le terme IA/Intelligence artificielle dans tous les documents pertinents, ainsi que partout ailleurs, en raison de son imprécision. Je vous remercie de lattention que vous porterez à cette question. Le président DONALD J. TRUMP »

Lintelligence artificielle (IA) désigne la capacité des systèmes informatiques à effectuer des tâches généralement associées à lintelligence humaine, telles que lapprentissage, le raisonnement, la résolution de problèmes, la perception et la prise de décision. Il sagit dun domaine de recherche en ingénierie, en mathématiques et en informatique qui développe et étudie des méthodes et des logiciels permettant aux machines de percevoir leur environnement et dutiliser lapprentissage et lintelligence pour entreprendre des actions qui maximisent leurs chances datteindre des objectifs définis. Parmi les applications très médiatisées de lIA, on peut citer les moteurs de recherche Web avancés, les chatbots, les assistants virtuels, les véhicules autonomes, le jeu et lanalyse dans les jeux de stratégie (par exemple, les échecs et le Go), ainsi que la génération de contenu (par exemple, textes, images, fichiers audio et vidéos).

Début octobre, Donald Trump, qui a déclaré vouloir que le terme « super-intelligence » remplace celui d'« intelligence artificielle », a déclaré que quiconque ne se plierait pas à ses souhaits serait traité comme « L'ENNEMI », sans préciser quelles en seraient les conséquences. « La Maison Blanche considère que toute personne utilisant le terme intelligence artificielle plutôt que le nouveau terme super-intelligence, largement accepté et plus précis, est LENNEMI ! », a déclaré Trump dans un message publié sur son réseau social Truth Social.

Récemment, le président des USA Donald Trump a montré qu'il nappréciait pas le terme « intelligence artificielle »  qui a été inventé il y a plus de 70 ans et est largement utilisé par les informaticiens et le secteur technologique  et affirme vouloir interdire lusage de « IA » au profit de « super-intelligence ». Dans un message publié sur Truth Social, à une semaine des élections de mi-mandat aux États-Unis, le président a, pour une raison inconnue, pointé du doigt le Wall Street Journal pour son utilisation du terme « IA ».

« Quand le Wall Street Journal commencera-t-il à appeler lintelligence artificielle (IA), un nom très mauvais et inexact, SI (super-intelligence), le nom que pratiquement tout le monde utilise déjà ou utilisera bientôt ? », a écrit Trump. « Dici peu, nous INTERDIRONS officiellement le terme IA/Intelligence artificielle dans tous les documents pertinents, ainsi que partout ailleurs, en raison de son imprécision. Je vous remercie de lattention que vous porterez à cette question. Le président DONALD J. TRUMP »


Fin septembre, à lissue dun sommet réunissant des leaders du secteur de lIA à Washington, D.C., Trump a publié un décret exigeant que les documents gouvernementaux fassent désormais référence à la « super-intelligence » ou « SI » plutôt quà l« intelligence artificielle » ou « IA ». « Le terme super-intelligence rend mieux compte des promesses, du potentiel et des capacités en pleine évolution de ces technologies », indiquait le décret présidentiel du 29 septembre. « Il est donc de la politique de mon administration que, dans toute la mesure permise par la loi, le pouvoir exécutif utilise les termes « super-intelligence » et « SI » à la place de « intelligence artificielle » et « IA », et ne reconnaisse pas lutilisation des termes « intelligence artificielle » et « IA » dans aucun contexte applicable. »

La plupart des entreprises spécialisées dans lIA, notamment Anthropic et OpenAI, ont continué à utiliser les termes « intelligence artificielle » et « IA » pour se décrire. Mais le milliardaire Elon Musk, proche de Trump, est quant à lui favorable au changement de nom proposé par ce dernier pour cette technologie. « Fini lIA / SI / Cest mieux ainsi », a écrit Musk sur sa plateforme X au début du mois. Lorsquun utilisateur de X lui a demandé si cela signifiait quil allait rebaptiser son entreprise dIA « SpaceXSI », Musk a répondu : « Oui, nous allons procéder à ce changement. » La division sappelle désormais « SpaceX Super Intelligence » et « SpaceXSI », bien que son site web soit toujours « x.ai ».

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a quant à lui également repris la terminologie « super intelligence » privilégiée par Trump, mais lentreprise na annoncé aucun changement de nom correspondant pour ses produits.

Trump a publié des décrets visant à renommer dautres lieux, notamment le golfe du Mexique (qui sappellera désormais le « golfe dAmérique ») et le lac Ontario (quil souhaite voir rebaptisé « lac dAmérique »). Trump a récemment déclaré vouloir renommer locéan Atlantique  mais le PDG de Google a refusé daccepter dapporter une telle modification dans Google Maps. Par ailleurs, les alliés de Trump ont rebaptisé le Kennedy Center « Centre commémoratif Donald J. Trump et John F. Kennedy pour les arts du spectacle », mais ce changement de nom a été annulé par un tribunal fédéral, qui la jugé illégal.


Même si Donald Trump intensifie sa politique visant à influencer l'opinion publique au profit des Big Tech américains, en imposant l'usage du terme « superintelligence » à la place de l'expression « intelligence artificielle », les experts dénoncent une tentative politique visant à masquer les limites réelles et les risques de la technologie tout en exagérant ses capacités. Des linguistes soulignent que le langage devrait évoluer par un usage naturel plutôt que d'être dicté par décrets présidentiels.

Un changement de nom modifie non seulement la façon dont nous percevons une marque, mais aussi ce que nous pensons qu'elle est capable de devenir. La linguiste Naomi Susan Baron a qualifié cette tentative de redéfinition politique de « naïvement optimiste et dangereuse ». La professeure en linguistique computationnelle Emily Bender rappelle une règle fondamentale en soulignant que « les langues appartiennent à leurs communautés ».

Et vous ?

Pensez-vous que cette déclaration est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?

Voir aussi :

Donald Trump dénonce les tentatives de contrôle de l'IA et souhaite la rebaptiser « super-intelligence », affirmant que les USA ont une longueur d'avance sur la Chine

Satya Nadella estime qu'il faut partir du principe que tous les modèles d'IA sont « compromis », le PDG de Microsoft appelle à mettre un « frein d'urgence » à l'IA

« L'IA superintelligente est un fantasme de la Silicon Valley. L'AGI ne se produira jamais en raison des limites du matériel informatique et des coûts exponentiels du calcul », selon un chercheur de l'Ai2
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33 commentaires
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e-ric
Avatar de e-ric
Membre expert https://www.developpez.com
Le 29/10/2026 à 9:01
Salut

Il n'a que ça à foutre, Trump ?
Et l'affaire Epstein, elle en est où ?

Ce mec est vraiment NULLLLLLLLLLLLL !
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Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 29/10/2026 à 11:10
Citation Envoyé par e-ric Voir le message
Salut

Il n'a que ça à foutre, Trump ?
Et l'affaire Epstein, elle en est où ?

Ce mec est vraiment NULLLLLLLLLLLLL !
Au contraire, il est très malin et il fait dans le nuage de fumée permanent pour cacher ses vrais objectifs: Pendant qu'il vous aveugle, vous et les médias du monde entier, avec ses conneries et ses affirmations totalement lunaires, il avance ses pions en toute discrétion et surtout il atteint ses objectifs!!!

Dernier exemple en date: Il a pris le contrôle du Groenland! Et je parie que vous-même n'êtes même pas au courant pour la bonne et simple raison que les médias n'en non pas parlé, préférant faire les gros titre sur la construction de sa salle de bal, du changement de nom du lac Ontario ou de son désir d'interdire le terme "Intelligence Artificielle"...

Qui a écrit?
Etre con est un don... Faire le con est un art!
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Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 29/10/2026 à 18:40
Citation Envoyé par _toma_ Voir le message
Pour ce qui est du Groenland, petite recherche vite fait :
Eh bien, vous n'auriez pas dû vous limiter à une "petite recherche"... Vous êtes tombé dans le nuage de fumée du bon Trump!

1. Les USA n'avaient besoin d'aucun accord pour créer de nouvelles bases. Les USA ont déjà eu jusqu'à 50 bases américaines (y compris radars) sur le sol du Groenland. A la fin de la guerre froide, ce sont les USA qui ont décidé de n'en garder une seule, celle de Pituffik. Rien n'empêchaient les USA de les ré-ouvrir sans demander une quelconque autorisation ni du gouvernement local groenlandais, ni du Danemark!

L'accord de défense conclu en 1951 dans le cadre de l'OTAN avait déjà accordé des droits militaires exceptionnels et presque illimités aux États-Unis sur le sol du Groenland.

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2. L'accord signé en septembre 2026 interdit l'accès a TOUTE puissance y compris les pays européens de mener des activités minières SANS l'autorisation des USA!!!

L'accord signé en septembre 2026 donne un droit de veto aux USA: Les États-Unis, le Danemark et le Groenland doivent approuver d'un commun accord tout investissement étranger dans les infrastructures clés ou le secteur des minéraux critiques. Ce qui veut dire par exemple que si une entreprise française voulait s'installer au Groenland pour y développer une mine, elle ne pourra le faire que si les USA sont d'accord!!!!!!!!!!!!!!

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3. L'accord signé en septembre 2026 n'attribue aucun droit d'exploitation minière ou de forage exclusif aux Américains et préserve la souveraineté locale. Les USA ignorent platement cet état de fait: Trump a affirmé de manière unilatérale que des explorations pétrolières et minières « massives » allaient débuter immédiatement au Groenland par les USA.

Mieux, une entreprise américaine a déjà débarqué ses équipements pour démarrer des activités de minage sur le sol du Groenland sans même en avertir ni les autorités locales du Groenland, ni celle du Danemark...

L'entreprise américaine Greenland Energy, créée en 2025 et liée à des proches de l'entourage de Donald Trump, a débarqué sans autorisation du matériel de forage exploratoire sur la côte est du Groenland (dans la région de Jameson Land / Nunap Qeqqa) fin juillet 2026. Du matériel (remorqueur, barge, 12 conteneurs, engins de chantier) a été acheminé et débarqué illégalement sur une plage de Jameson Land, puis entreposé près de l'aérodrome de Nerlerit Inaat (Ittoqqortoormiit)
Quelles ont été les réactions? Les gouvernements groenlandais et danois ont dit que les USA n'avaient pas le droit de le faire, le peuple groenlandais a manifesté et l'Union Européenne y compris la France??? RIEN! L'UE n'a pas osé ouvrir la bouche, l'UE n'a pas pris la défense du Danemark qui est un de ses membres!

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Dans ces conditions, qui a pris le contrôle du Groenland??????
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_toma_
Avatar de _toma_
Membre éclairé https://www.developpez.com
Le 29/10/2026 à 13:17
Les mots ont un sens.
Quand on ne peut pas changer les choses, on change les mots.

Pour ce qui est du Groenland, petite recherche vite fait :
Groenland : ce que prévoit laccord signé avec les États-Unis et le Danemark

Deux bases américaines, des interdictions dinvestissements visant Pékin et Moscou Les États-Unis, le Groenland et le Danemark ont dévoilé mardi un accord pour mettre fin aux velléités du président Donald Trump envers limmense île arctique. Ce texte de dix pages, signé devant les caméras à New York, doit rester en vigueur même en cas dindépendance du territoire autonome danois.

Il permet la construction de deux bases américaines dans le sud et lest du Groenland, à Narsarsuaq et Mestersvig. Larticle 4 du texte précise que les États-Unis peuvent également moderniser et élargir leurs activités dans leur seule base active, Pituffik, située dans le nord de lîle.

Il stipule linterdiction à tout acteur hors Union européenne et Otan dexercer un contrôle dans des secteurs stratégiques. Lidée étant déviter à tout prix que la Chine ou la Russie ne gagnent progressivement en influence sur le territoire, notamment via des investissements.
https://www.la-croix.com/internation...emark-20260922 (22/09/2026)
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Matthieu Vergne
Avatar de Matthieu Vergne
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 29/10/2026 à 23:29
Je suis d'accord que le terme "intelligence artificielle" qualifie mal ces technos. Mais quitte à le renommer, autant le faire avec quelque chose de réellement mieux : performance artificielle. Et plus spécifiquement expertise artificielle pour tous ce qui est tâches ciblées, à savoir quasiment tout. On garde alors intelligence artificielle pour ce qui est de la performance générique (ce qu'on appelait jadis AGI, ce terme étant aujourd'hui tout autant dévoyé que AI).
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