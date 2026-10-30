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Un homme obtient une dérogation religieuse inédite le dispensant de l'IA obligatoire au travail
Arguant que confier sa réflexion à des LLM va à l'encontre de ses convictions humanistes

Le , par Eliora
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David Durman, qui occupe un poste administratif à l'université du Kentucky, est devenu le premier humaniste à se voir accorder une dérogation religieuse à l'utilisation de l'IA. Durman a confié au Religious News Service qu'il « s'était inquiété » lorsqu'on lui avait demandé d'intégrer l'IA dans son travail quotidien. Il a contacté l'American Humanist Association, qui l'a aidé à rédiger une demande d'aménagement, et l'université du Kentucky a accédé à cette demande en septembre. Alexandria Huiskens, avocate au sein de l'American Humanist Association, a déclaré : « C'est une première pour l'AHA et pour l'humanisme en général : exempter ceux qui considèrent que l'utilisation de l'IA va à l'encontre de leur liberté de conscience. » Avant lui, Erin Maus, ingénieure en informatique et unitarienne universaliste, avait déjà obtenu sa propre dérogation en juin.

En juin 2026, Erin Maus, une ingénieure informatique de Caroline du Nord, obtenait une dérogation pour raisons religieuses lui permettant de ne pas utiliser des outils d'intelligence artificielle (IA) dans le cadre de son travail. Elle expliquait que l'utilisation de l'IA était en contradiction avec sa foi, évoquant notamment les préoccupations liées à l'empreinte environnementale de cette technologie, à ses implications éthiques et aux risques de suppression d'emplois. Dès lors, Erin Maus écrivait et révisait son code entièrement à la main, prouvant ainsi que les méthodes de travail traditionnelles pouvaient rivaliser avec la rapidité offerte par l'IA. Cette affaire mettait en lumière les interrogations croissantes concernant l'adoption de l'IA, les attentes sur le lieu de travail et la résistance à cette technologie.

Plus récemment, David Durman, qui occupe un poste administratif à luniversité du Kentucky, est devenu le premier humaniste à se voir accorder une dérogation religieuse à lutilisation de lIA. Durman, qui se déclare humaniste, a confié au Religious News Service quil « sétait inquiété » lorsquon lui avait demandé dintégrer lIA dans son travail quotidien. Il a déclaré : « Le processus et le travail que suppose la réflexion sur les situations, à travers mon travail, ma déontologie et la manière dont jinteragis avec les autres, constituent un élément essentiel de mon épanouissement en tant que personne morale. Et me décharger de ce travail, quil soit éprouvant ou non, sape ma capacité à agir de manière morale. »

Durman a contacté lAmerican Humanist Association, qui la aidé à rédiger une demande daménagement. Luniversité du Kentucky a accédé à cette demande en septembre. Il a notamment écrit à létablissement : « Remplacer la présence humaine, lécoute authentique et la responsabilité personnelle dans mon travail par un traitement automatisé va directement à lencontre de mon obligation de faire passer la dignité humaine et lépanouissement au premier plan. » Lhumanisme est un système de croyances non théiste qui « affirme que nous pouvons tous mener une vie bonne et pleine de sens si nous nous attachons à améliorer les choses ici et maintenant ».

Alexandria Huiskens, avocate au sein de lAmerican Humanist Association, a déclaré au Religious News Service : « Cest une première pour lAHA et pour lhumanisme en général : exempter ceux qui considèrent que lutilisation de lIA va à lencontre de leur liberté de conscience. » Huiskens a également expliqué : « Pour nous, lhumanisme est un mode de vie global. Il repose sur la valeur et la dignité inhérentes à chaque individu, et chacun devrait avoir la possibilité dexercer ce mode de vie global au travail, au même titre que le font les chrétiens ou les musulmans. »

Durman affirme également quil estime que « lutilisation de la technologie de lIA va à lencontre » de la capacité des êtres humains à sépanouir, un principe fondamental de lhumanisme. Avant lui, Erin Maus, ingénieure en informatique et unitarienne universaliste, avait déjà obtenu sa propre dérogation en juin.

En novembre 2025, lIA devait tout révolutionner : automatiser, rationaliser, rendre les entreprises plus agiles et plus rentables. Mais la promesse sétait rapidement heurtée à la réalité. Alors que l'engouement pour l'IA continuait d'influencer la stratégie des entreprises, de nombreuses organisations qui avaient réduit leurs effectifs dans un contexte économique incertain recommençaient discrètement à embaucher. De nouvelles données fournies par la société d'analyse du milieu de travail Visier montraient que les entreprises réembauchaient une part croissante des employés qu'elles avaient licenciés, ce qui indiquait que les technologies d'automatisation ne remplaçaient pas encore les travailleurs à l'échelle prévue par certains dirigeants.

Quelques mois plus tard, en février 2026, Sam Altman le reconnaissait lui-même publiquement : certaines entreprises se cachaient derrière l'IA pour justifier des licenciements qui n'avaient, en réalité, rien à voir avec la technologie. Ce phénomène, baptisé « AI washing », s'installait durablement dans le paysage économique mondial, brouillant les cartes entre la vraie disruption de l'emploi par l'IA et les restructurations ordinaires habillées en révolution technologique. Une manipulation qui interrogeait autant sur l'état réel du marché du travail que sur l'éthique des dirigeants.

Source : RNS

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