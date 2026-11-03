Près de la moitié des nouveaux jeux sur Steam ont désormais recours à l'IA, selon une analyse portant sur plus de 63 000 jeux sortis sur la plateforme depuis janvier 2024

En mars 2026, l'industrie du jeu vidéo licenciait à tour de bras à cause de l'intelligence artificielle (IA), pendant que ses propres studios AAA l'intégraient discrètement dans leurs pipelines de production. Mais ce étaient les développeurs indépendants qui osaient s'en servir pour créer qui se retrouvaient excommuniés. Portrait d'une communauté proscrite qui fabriquait des jeux et qui posait, sans le vouloir, les vraies questions sur la créativité à l'ère des modèles de langage.
Plus récemment, en octobre 2026, linformation tombait sur le compte Twitter du PDG dEpic Games : léditeur de jeux vidéo se réorientait vers un modèle de développement axé sur lIA. Avec cette annonce, le débat entre gains de productivité et dette technique revenait sur la table. En effet, en matière de développement de logiciels axé sur lIA, les gains obtenus lors de la génération de code étaient annulés par le goulot d'étranglement que représentait la révision humaine.
Steam est une plateforme de distribution numérique de jeux PC développée par le studio américain Valve. Lancée en septembre 2003 sous la forme dun logiciel client destiné à fournir automatiquement des mises à jour pour les jeux de Valve, elle sest étendue à la distribution de titres tiers fin 2005. Steam propose diverses fonctionnalités, telles que la mise en relation sur des serveurs de jeu grâce au système Valve Anti-Cheat (VAC), des fonctionnalités de réseau social et des services de streaming de jeux. Les fonctionnalités du client Steam comprennent la gestion des mises à jour, le stockage dans le cloud et des fonctionnalités communautaires telles que la messagerie directe, une superposition en jeu, des forums de discussion et une place de marché virtuelle dédiée aux objets de collection.
Les mentions relatives à l'IA sont de plus en plus courantes sur Steam : une nouvelle analyse révèle que 49,9 % des jeux sortis en octobre 2026 indiquaient utiliser du contenu généré par l'IA. Ce chiffre représente près du double des 26,4 % enregistrés en octobre 2025, et une augmentation substantielle par rapport aux 1,7 % signalés lorsque Valve a instauré les mentions obligatoires en janvier 2024. Ces résultats proviennent de l'utilisateur Reddit u/ploz, qui a examiné les données Steam accessibles au public concernant environ 63 600 jeux sortis depuis janvier 2024.
Les mentions mensuelles liées à lIA sur Steam atteignent leur niveau le plus élevé
D'après cette analyse, le pourcentage de nouvelles sorties comportant des mentions relatives à l'IA a augmenté chaque année. En 2024, 13,2 % des jeux indiquaient que leur contenu était généré par lIA. Ce chiffre est passé à 24 % en 2025 et a atteint 40,1 % depuis le début de lannée 2026. Le chiffre de 49,9 % enregistré en octobre constitue le record mensuel le plus élevé de lensemble de données. Les résultats ont également mis en évidence un écart considérable entre les jeux ayant reçu peu davis et ceux suscitant davantage de commentaires de la part des joueurs.
Parmi les jeux sortis en 2026 et comptant moins de 10 avis sur Steam, 47 % ont indiqué avoir recours à lIA. Pour les jeux ayant reçu au moins 1 000 avis, ce chiffre sélevait à 14 %. Les développeurs publiant davantage de jeux étaient également plus enclins à déclarer recourir à lIA. Ceux ayant publié au moins 10 titres en 2026 lont mentionné dans 68 % de leurs jeux, contre 37 % pour les développeurs nayant publié quun seul titre.
Les graphismes occupent la première place parmi les usages déclarés de lIA
Les illustrations ont constitué lutilisation la plus courante identifiée dans lanalyse, apparaissant dans 63 % des déclarations. Le texte et les traductions suivaient avec 30 %, tandis que le contenu des pages de boutique et les supports marketing apparaissaient dans 26 % des cas. La musique représentait 21 %, et le code apparaissait dans 16 % des cas. Les voix générées par lIA étaient moins courantes, ne figurant que dans 7 % des déclarations. Seuls 3 % des jeux ont déclaré générer du contenu par IA pendant le gameplay.
Lutilisation de ces fonctionnalités peut également entraîner des coûts importants. En octobre, un développeur a contracté un emprunt bancaire pour maintenir disponible une démo gratuite sur Steam après que sa facture quotidienne liée à lIA ait grimpé à environ 1 000 dollars.
Les déclarations ne recensent pas lintégralité des jeux utilisant lIA
Ces chiffres reflètent l'utilisation déclarée de l'IA ; ils ne permettent donc pas de déterminer avec précision combien de jeux Steam contiennent du contenu généré par l'IA. Les jeux dont les développeurs n'ont pas signalé l'utilisation de cette technologie ne sont pas pris en compte dans ce décompte. Les exigences de Valve ont également évolué au cours de la période couverte par l'analyse. En janvier 2026, l'entreprise a mis à jour ses règles de transparence afin de mettre l'accent sur les contenus générés par l'IA que les joueurs peuvent voir ou entendre, plutôt que sur les outils utilisés en coulisses lors du développement.
En septembre 2026, l'Association japonaise des fournisseurs de divertissement informatique dévoilait un aperçu de son rapport annuel sur l'industrie du jeu vidéo lors du Tokyo Game Show 2026. Le rapport révélait que 85,8 % des développeurs japonais utilisaient alors l'IA générative dans leur travail. Parmi eux, 63 % des développeurs déclaraient l'utiliser quotidiennement. Les avantages les plus fréquemment cités étaient « l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la productivité », suivis par « des cycles de développement plus courts » et « une réduction des coûts de développement et d'exploitation ». L'utilisation de l'IA générative connaissait une forte hausse par rapport au rapport 2024, où elle était estimée à 51 %.
Source : u/ploz, sur r/Steam
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