Selon l'analyse, environ 19 % des employés aux États-Unis peuvent effectuer 50 % de leur travail avec l'aide de ces technologies. En outre, elle souligne également que ces modèles ont le potentiel d'automatiser un large éventail de tâches actuellement effectuées par des humains, notamment la saisie de données, le service à la clientèle et la blockchain. Cela pourrait entraîner d'importantes pertes d'emplois et du chômage dans plusieurs secteurs, en particulier dans les pays en développement où les emplois à forte intensité de main-d'œuvre sont prédominants.Les GPT sont des modèles d'apprentissage profond qui utilisent de vastes quantités de données pour générer des réponses linguistiques semblables à celles des humains. Ils ont déjà été utilisés dans divers domaines, notamment le traitement du langage naturel, les chatbots et le texte prédictif. Ils ont également été utilisés dans les services de traduction linguistique et la génération de contenu à des fins de marketing et de publicité.Cependant, l'étude suggère que l'utilisation généralisée des modèles d'intelligence artificielle pourrait avoir des conséquences inattendues. En adoptant de plus en plus les modèles linguistiques alimentés par l'IA, les entreprises pourraient remplacer les travailleurs humains par ces modèles en raison de leur rapidité, de leur efficacité et de leur rentabilité. Cela pourrait avoir des répercussions économiques importantes, en particulier dans les pays où les emplois sont déjà rares.Les nouvelles suggèrent également que le déplacement d'emplois par les GPT pourrait exacerber les inégalités sociales et économiques existantes. Les populations les plus vulnérables, notamment les femmes, les personnes de couleur et les travailleurs peu qualifiés, sont susceptibles d'être les plus durement touchées par l'automatisation des emplois. Cela pourrait conduire à un élargissement de l'écart des revenus et à une aggravation de la pauvreté et de l'exclusion sociale.En outre, l'essor des technologies alimentées par l'IA devrait également stimuler la demande de travailleurs hautement qualifiés dans des domaines tels que la science des données, l'ingénierie informatique et l'intelligence artificielle. Cela signifie que les travailleurs qui n'ont pas les compétences et l'éducation nécessaires pour travailler dans ces domaines pourraient avoir du mal à trouver un emploi à l'avenir, ce qui creuserait davantage le fossé des compétences et exacerberait les inégalités.Toutefois, certains experts affirment que l'essor de l'IA et de l'apprentissage automatique pourrait également créer de nouvelles opportunités pour les travailleurs. À mesure que certains emplois sont automatisés, de nouveaux emplois pourraient émerger et nécessiter un ensemble différent de compétences, telles que l'analyse de données et la programmation. Cela pourrait conduire au développement de nouvelles industries et à la création de nouvelles opportunités d'emploi.Source : OpenAI Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que cette étude est pertinente ?Pensez-vous réellement que les modèles linguistiques, à l'instar de GPT, impacteront négativement le secteur de l'emploi ?Partagez-vous les craintes énoncées dans cette étude ?