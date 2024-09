Vinod Khosla, célèbre investisseur de la Silicon Valley, affirme que l'IA effectuera 80 % du travail dans 80 % des emplois, de sorte qu'un revenu de base universel serait nécessaire

L'intelligence artificielle (IA) suscite de plus en plus d'inquiétudes quant à la disponibilité et à la sécurité des emplois. Cette nouvelle vague d'automatisation affecte un groupe différent de travailleurs et suggère la nécessité d'une nouvelle forme de réponse. Sam Altman, président d'OpenAI, croit que de nombreux emplois vont bientôt disparaître mais que le RBU (revenu de base universel) sera la solution. Il pense que l'IA va créer une abondance de richesses qui permettra à chacun de vivre confortablement sans travailler.Elon Musk avait déjà fait part de ses réflexions sur l'avenir de l'IA et son impact sur la main-d'œuvre. Elon Musk prédit que l'IA finira par devenir si avancée qu'aucun emploi humain ne sera plus nécessaire. Il affirme qu'il y aura un revenu élevé universel, et non pas un revenu de base. Mais il avait également évoqué les défis auxquels on sera confrontés en nous adaptant à cette nouvelle réalité, comme la recherche d'un sens à la vie sans le travail traditionnel.Récemment, Vinod Khosla, célèbre investisseur de la Silicon Valley, affirme que l'intelligence artificielle sera en mesure d'effectuer 80 % du travail dans 80 % des emplois. Cela signifie que les humains auront beaucoup plus de temps libre, car la valeur de leur travail diminuera. Un moyen d'amortir le choc : le revenu de base universel. Il estime que le revenu de base universel pourrait s'avérer nécessaire à mesure que l'IA s'emparera des emplois et accentuera les disparités de richesse.Vinod Khosla, cofondateur de Sun Microsystems et investisseur dans OpenAI, a écrit dans un long message sur le site web de sa société de capital-risque éponyme que l'IA réduirait les coûts et rendrait l'expertise presque gratuite. ""." a déclaré Vinod Khosla. Les défenseurs du revenu de base universel, dont des personnalités de la Silicon Valley telles qu'Elon Musk et Sam Altman d'OpenAI, ont déclaré qu'il pourrait contribuer à atténuer les disparités qui menacent de se creuser à mesure que l'IA absorbe certains aspects des emplois ou remplace carrément certains rôles.Vinod Khosla, qui se décrit comme un "", affirme que des paiements généralisés pour compléter les revenus seront probablement nécessaires, au moins pendant un certain temps, parce que l'IA n'est pas comme beaucoup d'autres avancées technologiques récentes. Pour lui, le microprocesseur, l'internet et le téléphone portable sont apparus comme des outils que les humains pouvaient utiliser, mais "".Il s'attend à ce que l'IA fasse baisser les coûts bien au-delà de ce qu'a pu faire le microprocesseur. En plus de rendre toute l'expertise largement disponible et presque gratuite, Vinod Khosla s'attend à ce que l'IA ouvre la voie à toutes sortes de choses, des robots bipèdes aux matériaux moins chers, y compris les métaux et les médicaments, en stimulant la science et la découverte de matériaux.Il comprend les inquiétudes suscitées par l'idée de distribuer de l'argent aux personnes que l'IA pousse à quitter leur emploi. Vinod Khosla a écrit que cela pouvait sembler "" en raison des contraintes économiques. Il ajoute que le fait d'ignorer ces problèmes a conduit à des "" dans des pays comme l'Argentine et le Venezuela. Cependant, Vinod Khosla estime que l'ampleur des gains apportés par l'IA réduira progressivement les contraintes économiques qui motivent certaines critiques à l'égard du RBU. L'une d'entre elles est que les programmes de RBU pourraient supprimer l'incitation au travail.Depuis 2019, plus de 100 municipalités américaines ont essayé une version de la distribution d'argent. Les programmes dits de revenu de base garanti sont axés sur les ménages à faible revenu afin de lutter contre la pauvreté. Une étude récente a montré que le déploiement d'un revenu de base garanti à l'échelle mondiale augmenterait le PIB mondial de 130 %. Le pape François aurait réitéré son soutien au RBU car il pourrait aider à relever certaines personnes qui n'ont pas bénéficié des avantages de la mondialisation.Vinod Khosla a également déclaré qu'il était important de faire preuve de prudence lorsqu'il s'agit de recommander une solution politique particulière ou de prendre des mesures prématurées à l'échelle nationale qui seraient drastiques ou irréversibles. "" a déclaré Vinod Khosla.Cela signifie qu'il faudra suivre ces changements de près et procéder à de "" au cours de cette décennie. Il a fait remarquer que même si l'IA continue de progresser rapidement dans ses capacités, l'impact et l'adoption pourraient être plus lents, "".Vinod Khosla prédit que les robots produiront suffisamment de valeur pour "". Selon lui, dans 25 ans, il pourrait y avoir un milliard de robots bipèdes effectuant diverses tâches. Ce marché pourrait devenir plus important que celui de l'industrie automobile. "".Pour rappel, depuis huit ans, un projet expérimental financé par Sam Altman, PDG d'OpenAI, teste discrètement une idée utopique : "" Mais les résultats de ce test du RBU ne sont pas réellement convaicants : une réduction des heures de travail, mais sans amélioration significative de la santé financière à long terme ni du bien-être physique.Pensez-vous que les déclarations de Vinod Khosla sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?