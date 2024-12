Les conclusions de l'étude s'inscrivent dans un contexte de préoccupations croissantes de la part d'artistes de premier plan quant au rôle de l'IA dans les industries créatives. En avril 2024, des artistes de renom parmi des centaines d'autres ont mis en garde contre le remplacement des musiciens par l'IA . Des personnalités comme Pearl Jam, Nicki Minaj ou Billie Eilish se sont effectivement joints à plus de 200 autres dans une lettre ouverte de l'Artists Rights Alliance pour critiquer l'utilisation de l'IA dans la création musicale. La lettre a notamment appelé à mettre fin à l'utilisation de l'IA qui porte atteinte aux droits des artistes humains, dénonçant ainsi une menace existentielle pour leurs moyens de subsistance.Le récent rapport, publié par la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (CISAC), souligne le risque de voir les revenus des créateurs diminuer considérablement à mesure que la technologie de l'IA continue de se développer, le marché de l'IA générative devant passer de 3 milliards d'euros à 64 milliards d'euros par an d'ici à 2028.L'étude précise : « Dans un cadre réglementaire inchangé, les créateurs subiront en réalité des pertes sur deux fronts : la perte de revenus due à l'utilisation non autorisée de leurs œuvres par les modèles de GenAI sans rémunération ; et le remplacement de leurs flux de revenus traditionnels en raison de l'effet de substitution des résultats générés par l'IA, en concurrence avec les œuvres créées par l'homme ».Le président de la CISAC et ancien membre d'ABBA, Björn Ulvaeus, a ajouté : « Pour les créateurs de toutes sortes, des auteurs-compositeurs aux réalisateurs de films, des scénaristes aux compositeurs de films, l'IA a le pouvoir de débloquer de nouvelles opportunités passionnantes - mais nous devons accepter que, si elle est mal réglementée, l'IA générative a également le pouvoir de causer de graves dommages aux créateurs humains, à leurs carrières et à leurs moyens de subsistance.Lequel de ces deux scénarios aboutira ? Cela dépendra en grande partie des choix faits par les décideurs politiques, dans le cadre des révisions législatives qui ont lieu actuellement dans le monde entier. Il est essentiel que ces réglementations soient correctes, qu'elles protègent les droits des créateurs et qu'elles contribuent au développement d'un environnement d'IA qui protège la créativité et la culture humaines. »Björn Ulvaeus a cité l'Australie et la Nouvelle-Zélande comme exemples de pays où des politiques sont mises en œuvre de manière proactive pour protéger les droits des créateurs et veiller à ce que l'IA soit utilisée à bon escient.« En Australie, le rapport de la nouvelle commission sénatoriale sur l'IA est encourageant et prometteur », a déclaré M. Ulvaeus. « En établissant une politique de référence en matière d'IA, qui protège les droits des créateurs tout en favorisant un développement technologique responsable et innovant, l'Australie et la Nouvelle-Zélande peuvent faire en sorte que l'IA serve d'outil pour améliorer la créativité humaine plutôt que de la remplacer. »« Le monde nous regarde et les décisions prises auront des répercussions bien au-delà de nos frontières », a-t-il ajouté.Björn Ulvaeus a également souligné que les créateurs étaient confrontés à une double menace. L'utilisation non autorisée de leurs œuvres par des modèles d'IA pourrait entraîner une baisse des revenus liés aux droits d'auteur, tandis que les contenus générés par l'IA entrent de plus en plus en concurrence avec la musique créée par l'homme.Le rapport prévoit que, d'ici 2028, la musique produite par l'IA représentera 20 % des revenus des plateformes traditionnelles de streaming musical et 60 % des revenus des bibliothèques musicales.La question de l'impact de l'IA sur les créateurs de musique n'est pas nouvelle. En août dernier, une enquête menée par APRA AMCOS a révélé que 23 % des musiciens australiens et néo-zélandais pensent que l'IA générative pourrait nuire à leurs revenus au cours des quatre prochaines années. Le rapport d'APRA AMCOS a également révélé que si de nombreux musiciens adoptent l'IA dans leur travail, une grande partie d'entre eux reste préoccupée par le fait qu'elle pourrait nuire à leurs moyens de subsistance.La question du rôle de l'IA dans la musique a également été mise en lumière au Royaume-Uni, où le All-Party Parliamentary Group on Music a appelé le gouvernement à prendre des mesures pour protéger les artistes. En mai dernier, le groupe a fait valoir que la musique générée par l'IA devrait faire l'objet d'une réglementation, y compris de lois exigeant le consentement des artistes pour que leurs œuvres soient utilisées dans la formation à l'IA, et l'attribution claire de la musique générée par l'IA. Cette initiative fait suite aux inquiétudes exprimées par des artistes tels que FKA twigs, qui a dénoncé l'exploitation de son image dans des œuvres générées par l'IA sans son consentement.Le potentiel de l'IA à perturber l'industrie musicale a été mis en évidence par les expériences de YouTube en matière d'IA musicale. En juillet, la plateforme a commencé à tester une nouvelle fonctionnalité alimentée par l'IA, appelée Dream Track, qui permet aux utilisateurs de créer de la musique en générant des clones vocaux IA d'artistes populaires. Bien que YouTube se soit engagé à obtenir des licences pour les projets de musique d'IA, ses expériences de musique générée par l'IA ont soulevé des inquiétudes quant à la manière dont ces développements affecteront les artistes et l'industrie.Par ailleurs, l'intégration croissante de l'IA dans l'industrie de la musique met en évidence un changement fondamental dans la manière dont la musique est créée et consommée. Un outil comme Udio, un générateur de musique piloté par l'IA, peut déjà produire jusqu'à 10 chansons par seconde . La plateforme peut imiter un large éventail de genres musicaux, allant du hip-hop aux quatuors de barbiers, et reproduire l'émotion dans des voix synthétiques en utilisant à peine quelques données humaines.Si cette innovation démocratise la création musicale, elle soulève également des questions cruciales sur la capacité de l'industrie musicale à absorber cette avalanche de nouvelles créations et à protéger les droits d'auteur des artistes originaux.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les conclusions de cette étude de la CISAC crédibles ou pertinentes ?