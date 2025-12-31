SoftBank Group finalise son investissement d'environ 40 milliards $ dans OpenAI, l'éditeur de ChatGPT, réalisant le plus important engagement de financement privé dans le domaine technologique de l'histoire

Le groupe SoftBank a finalisé son investissement précédemment annoncé de 40 milliards de dollars dans OpenAI, l'entreprise d'intelligence artificielle (IA) éditrice de ChatGPT, concluant ainsi le plus important engagement de financement privé dans le domaine technologique à ce jour. Cette transaction porte la participation de SoftBank à plus de 10 % dans OpenAI, soulignant ainsi l'orientation stratégique du conglomérat japonais vers la prochaine ère de l'informatique intelligente.
Cette opération s'inscrit dans un contexte où OpenAI cherche activement à sécuriser des capitaux supplémentaires pour accompagner le développement de ses technologies. Alors que Sam Altman, le PDG d'OpenAI, avait lui-même mis en garde contre le risque d'une bulle spéculative autour de l'IA, l'entreprise s'empresse aujourd'hui de trouver de nouveaux investisseurs pour atteindre une valorisation de 750 milliards de dollars. Le PDG aurait engagé des discussions préliminaires avec des investisseurs privés tout en préparant le terrain pour une éventuelle entrée en bourse.
Le géant japonais de l'investissement a confirmé que la transaction finale, estimée entre 22 et 22,5 milliards de dollars, avait été transférée la semaine dernière, après que des versements antérieurs de 8 et 10 milliards de dollars aient déjà été effectués. Cet apport massif renforce la participation de SoftBank dans OpenAI à plus de 10 %, soulignant son ambition de devenir un acteur central de la prochaine ère de l'informatique intelligente.
Softbank prend des mesures importantes pour conclure l'accord
Pour financer cet engagement massif, le PDG de SoftBank, Masayoshi Son, a vendu la totalité de la participation de SoftBank dans Nvidia, d'une valeur de 5,8 milliards de dollars, et s'est débarrassé de 4,8 milliards de dollars de ses participations dans T-Mobile. La société a même réduit ses effectifs et ralenti la plupart des autres transactions du Vision Fund afin de donner la priorité à cet investissement dans OpenAI.
L'investissement réalisé par SoftBank reflète un rééquilibrage plus large de son portefeuille vers l'IA et les technologies connexes. Afin de financer son engagement dans OpenAI et d'autres paris dans le domaine de l'IA, le groupe a procédé à d'importantes ventes d'actifs, notamment en cédant sa participation dans Nvidia, ce qui lui a permis de générer environ 5,8 milliards de dollars de liquidités qui ont été réaffectées à sa stratégie en matière d'IA.
Quelques jours avant d'annoncer la finalisation du financement d'OpenAI, la société a révélé son intention d'acquérir DigitalBridge, une société américaine d'investissement dans les infrastructures numériques spécialisée dans les centres de données et les réseaux fibre optique, pour environ 4 milliards de dollars.
Cette transaction, qui devrait être conclue fin 2026, renforcerait encore la capacité de SoftBank à mettre en place l'infrastructure informatique nécessaire aux systèmes d'IA de nouvelle génération.
Ce que cet accord signifie pour OpenAI
La conclusion de cet accord consolide la position d'OpenAI comme l'un des développeurs d'IA les plus soutenus du secteur. Le tour de table valorisait initialement l'entreprise à environ 300 milliards de dollars après financement, ce qui en fait l'un des plus importants financements privés jamais enregistrés dans le domaine technologique.
OpenAI prévoit d'investir une partie importante de ces capitaux dans l'expansion de ses infrastructures et de ses capacités de recherche, notamment dans des projets stratégiques visant à promouvoir les technologies et les services d'IA de nouvelle génération.
Parmi ceux-ci figure l'initiative Stargate, une vaste coentreprise avec SoftBank, Oracle et d'autres acteurs, destinée à mettre en place une infrastructure informatique dédiée à l'IA aux États-Unis et au-delà.
Alors que SoftBank finalise son investissement dans OpenAI, cette opération soulève des interrogations quant à la pérennité de la position de l'entreprise d'IA dans l'économie numérique. Malgré sa position centrale dans le domaine de l'IA, OpenAI n'est pas « trop grande pour faire faillite », estime Jason Furman, économiste américain de renom et professeur à l'université Harvard. Selon lui, sa domination ne garantit ni sa rentabilité ni sa résilience économique à long terme. Au contraire, OpenAI concentrerait plusieurs vulnérabilités structurelles qui rappellent que les lois économiques restent implacables, même dans le domaine de l'IA, souligne l'économiste.
Le scepticisme croissant concernant les valorisations des entreprises d'IA annonce par ailleurs une dynamique périlleuse pour les principaux acteurs du secteur. Les préoccupations relatives à une potentielle bulle spéculative autour de l'IA sont en effet en train d'émerger, comme en témoigne un sondage informel mené lors d'une récente conférence sur l'IA à San Francisco. Parmi les plus de 300 fondateurs et investisseurs interrogés, OpenAI et Perplexity sont arrivées en tête de la liste des entreprises qu'ils envisageraient de vendre à découvert, en raison de valorisations excessives et de dépenses massives dans l'infrastructure de l'IA. Ce climat de méfiance met en lumière la fragilité des valorisations actuelles et le risque d'un krach, alors que des capitaux continuent à affluer dans ce secteur.
