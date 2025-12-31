SoftBank Group finalise son investissement d'environ 40 milliards $ dans OpenAI, l'éditeur de ChatGPT, réalisant le plus important engagement de financement privé dans le domaine technologique de l'histoire

0 0

BonjourIl est dommage que l´article n´explore pas le risque de Nvidia par rapport au modèle chinois Deepseek moins gourmand en ressources pour des performances comparables.En effet, ce produit chinois open source a déjà logiquement poussé les acteurs US a repenser leurs modèles pour être moins gourmands en ressources pour faire la même chose ou pour faire mieux, leur intérêt est simplement d´abaisser ainsi leurs coûts futurs et obtenir (un jour...) une rentabilité.C´est simplement un besoin d´optimisation de code nécessaire pour la viabilité du produit. En 2000 (oui je sais, je suis vieux, lol), j´ai été payé par ma boîte de l´époque pour passer un algorithme de C en assembleur, j´ai également optimisé des parties d´algorithmie pour gagner des performances. Cela a pris plusieurs semaines, le gains de vitesse de traitement était là et cela a permis de décrocher des ventes pour plusieurs millions. L´objet du programme n´était pas l´IA, l´entreprise était une startup et pas un géant de la tech, le produit était un produit de niche et pas un produit grand public, l´influence pour le fournisseur du matériel était faible.La question ici est de savoir si une optimisation massive des algorithmes va faire chuter la demande et couper les ailes à Nvidia, empêchant ainsi le cours de l´entreprise de s´envoler jusqu'au ciel ?