La plateforme de distribution musicale en ligne Bandcamp interdit la musique générée par l'IA afin de préserver l'authenticité et le talent artistique humain, face à l'envahissement des plateformes par l'IA

Bonne année,Nous espérons que vous avez tous apprécié le guide des fêtes et vos récapitulatifs Bandcamp 2025.Ce qui nous frappe toujours lorsque nous réalisons un tel récapitulatif, c'est l'incroyable quantité de créativité et de passion humaines que les artistes expriment chaque jour sur Bandcamp. Le fait que Bandcamp abrite une communauté aussi dynamique de personnes réelles qui créent une musique incroyable est quelque chose que nous voulons protéger et préserver.Aujourd'hui, conformément à cet objectif, nous formulons notre politique en matière d'IA générative. Nous voulons que les musiciens continuent à créer de la musique et que les fans aient la certitude que la musique qu'ils trouvent sur Bandcamp a été créée par des humains.Nos directives concernant l'IA générative dans la musique et l'audio sont les suivantes :- La musique et les fichiers audio générés entièrement ou en grande partie par l'IAsur Bandcamp.- Toute utilisation d'outils d'IA pour usurper l'identité d'autres artistes ou imiter d'autres styles est, conformément à nos politiques existantes interdisant l'usurpation d'identité et la violation de la propriété intellectuelle.Si vous rencontrez de la musique ou des fichiers audio qui semblent avoir été créés entièrement ou en grande partie à l'aide d'IA générative, veuillez utiliser nos outils de signalement pour signaler le contenu à notre équipe**. Nous nous réservons le droit de supprimer toute musique soupçonnée d'avoir été générée par l'IA.**Nous ne manquerons pas de vous communiquer toute mise à jour de cette politique à mesure que le domaine en pleine évolution de l'IA générative se développe. Compte tenu des réactions suscitées par nos précédentes publications à ce sujet, nous espérons que cette nouvelle sera bien accueillie. Nous vous souhaitons à tous une excellente année 2026.Merci.Assistance Bandcamp