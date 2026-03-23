OpenAI va commencer à diffuser des publicités auprès de tous les utilisateurs US des versions gratuite et Go de ChatGPT, en collaboration avec l'agence de publicité intrusive Criteo

OpenAI va commencer à diffuser des publicités auprès de tous les utilisateurs des versions gratuite et Go de ChatGPT aux États-Unis dans les semaines à venir. OpenAI a intégré Criteo, une entreprise de technologie publicitaire qui fournit une interface permettant d'acheter des publicités et d'améliorer le ciblage, dans son projet pilote publicitaire pour les versions gratuite et Go de ChatGPT aux États-Unis.
OpenAI est une entreprise américaine d'intelligence artificielle (IA) fondée en 2015 à San Francisco en Californie. L'entreprise est connue pour ses grands modèles de langage tels que GPT-4o, la série de modèles de génération d'images DALL-E et le modèle de génération de vidéos Sora. Son lancement de ChatGPT en novembre 2022 a déclenché un intérêt mondial pour les agents conversationnels et l'IA générative.
Janvier 2026, un rapport a révélé qu'OpenAI va bientôt commencer à introduire des publicités dans ChatGPT pour les utilisateurs américains bénéficiant de l'abonnement gratuit et de son nouvel abonnement moins cher à 8 dollars, ChatGPT Go. Go a d'abord été lancé à titre expérimental en Inde en août dernier, puis a été étendu à d'autres pays. OpenAI le développe désormais à plus grande échelle, le positionnant comme une option intermédiaire entre le forfait gratuit et le forfait Plus à 20 dollars par mois.
ChatGPT Go s'adresse aux personnes qui souhaitent avoir un meilleur accès au modèle rapide GPT 5.2 Instant d'OpenAI, offrant des limites 10 fois plus élevées que le niveau gratuit pour les messages, les téléchargements de fichiers et la génération d'images, bien qu'OpenAI n'ait pas communiqué les limites quotidiennes exactes pour les téléchargements ou les images. Plus important encore, les publicités devraient apparaître sous forme de produits ou services sponsorisés clairement identifiés sous les conversations, et OpenAI affirme qu'elles n'auront aucune incidence sur les réponses du chatbot.
Récemment, OpenAI va commencer à diffuser des publicités auprès de tous les utilisateurs des versions gratuite et Go de ChatGPT aux États-Unis dans les semaines à venir, a déclaré un porte-parole de la société. OpenAI a intégré Criteo, une entreprise de technologie publicitaire qui fournit une interface permettant d'acheter des publicités et d'améliorer le ciblage, dans son projet pilote publicitaire pour les versions gratuite et Go de ChatGPT aux États-Unis, a déclaré Criteo dans un communiqué publié plus tôt ce mois-ci.
Criteo a incité les annonceurs à s'engager à dépenser entre 50 000 et 100 000 dollars. OpenAI a également informé les annonceurs que le fait de fournir davantage de variantes de textes et d'images publicitaires pouvait augmenter la fréquence d'affichage des publicités et améliorer les performances. OpenAI explore la publicité comme nouvelle source de revenus alors que l'utilisation de ChatGPT a explosé. La société cherche à diversifier ses revenus alors qu'elle fait face à une hausse des coûts liés à l'infrastructure informatique dans un contexte de concurrence accrue dans le domaine de l'IA générative.
En janvier 2026, Sebastian Mallaby, chercheur senior au think tank non partisan Council on Foreign Relations, prédit que l'entreprise dirigée par Sam Altman pourrait se retrouver à court d'argent « au cours des 18 prochains mois ». Il affirme que les concurrents d'OpenAI, des géants du secteur tels que Google, Microsoft et Meta, pourraient utiliser les fonds générés par leurs activités traditionnelles pour investir des centaines de milliards dans le développement et la mise à l'échelle de leurs modèles d'IA, alors qu'OpenAI n'a pas ce luxe.
Source : OpenAI
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