Le projet pilote publicitaire d'OpenAI dépasse les 100 millions $ de chiffre d'affaires annualisé en moins de deux mois

Selon un porte-parole, la toute nouvelle activité publicitaire d'OpenAI a dépassé les 100 millions de dollars de chiffre d'affaires récurrent annuel moins de deux mois après le lancement de son projet pilote aux États-Unis. OpenAI travaille avec plus de 600 annonceurs et n'a constaté aucun impact sur les indicateurs de confiance liés à la confidentialité, a déclaré un porte-parole de l'entreprise. La société avait annoncé en janvier son intention de tester des publicités auprès de ses utilisateurs gratuits et des abonnés à ChatGPT Go aux États-Unis.
OpenAI est une entreprise américaine d'intelligence artificielle (IA) fondée en 2015 à San Francisco en Californie. L'entreprise est connue pour ses grands modèles de langage tels que GPT-4o, la série de modèles de génération d'images DALL-E et le modèle de génération de vidéos Sora. Son lancement de ChatGPT en novembre 2022 a déclenché un intérêt mondial pour les agents conversationnels et l'IA générative.
La start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle avait annoncé en janvier son intention de tester des publicités auprès de ses utilisateurs gratuits et des abonnés à ChatGPT Go aux États-Unis, ce qui pourrait ouvrir une nouvelle source de revenus lucrative. Cette initiative a été raillée par son concurrent Anthropic, qui a fait de la campagne publicitaire d'OpenAI le thème central de sa première campagne pour le Super Bowl.
Ce mois de mars, OpenAI a déclaré qu'elle va commencer à diffuser des publicités auprès de tous les utilisateurs des versions gratuite et Go de ChatGPT aux États-Unis dans les semaines à venir. En outre, OpenAI a intégré Criteo, une entreprise de technologie publicitaire qui fournit une interface permettant d'acheter des publicités et d'améliorer le ciblage, dans son projet pilote publicitaire.
Récemment, un rapport a révélé que la toute nouvelle activité publicitaire d'OpenAI a dépassé les 100 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel récurrent moins de deux mois après le lancement de son projet pilote aux États-Unis. OpenAI travaille avec plus de 600 annonceurs et n'a constaté aucun impact sur les indicateurs de confiance liés à la confidentialité, a déclaré un porte-parole de l'entreprise. La société commence également à envisager des tests supplémentaires au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Les publicités au sein de ChatGPT apparaîtront au bas des réponses du chatbot, n'influenceront pas ses réponses et seront clairement identifiées, selon le communiqué de janvier. Les utilisateurs de moins de 18 ans ne verront pas de publicités, et celles-ci n'apparaîtront pas à proximité de certains sujets, notamment la politique, la santé et la santé mentale, a déclaré OpenAI. Environ 85 % des utilisateurs de la version gratuite et de la version Go dOpenAI aux États-Unis sont éligibles pour voir des publicités, mais moins de 20 % dentre eux en voient quotidiennement, a déclaré le porte-parole.
Malgré le succès initial du projet pilote, certains annonceurs se sont montrés frustrés par son déploiement lent et prudent. OpenAI a déclaré que le rythme progressif du programme publicitaire était intentionnel. « Nous en sommes à la phase initiale de test des publicités dans ChatGPT, et l'objectif actuel est d'apprendre et d'affiner l'expérience pour les consommateurs avant de l'étendre plus largement », a déclaré la société. « Nous sommes encouragés par les premiers retours des utilisateurs et des marques participantes, et continuons à constater un vif intérêt de la part des annonceurs. »
Cette déclaration d'OpenAI intervient alors qu'un rapport de février a révélé qu'OpenAI a revu à la baisse ses ambitions en matière de dépenses informatiques à long terme. Pour les observateurs, il s'agit de signes indiquant que le boom de l'intelligence artificielle (IA) entre dans une phase plus modérée. Selon le rapport, l'entreprise prévoit désormais de dépenser environ 600 milliards de dollars en capacité de calcul d'ici 2030, soit bien moins que les 1 400 milliards de dollars annoncés précédemment par le PDG Sam Altman.
Cet objectif révisé correspond davantage aux revenus attendus, qui devraient dépasser 280 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie. Toutefois, malgré un chiffre d'affaires de 13,1 milliards de dollars en 2025, dépassant son objectif initial de 10 milliards, la startup de Sam Altman continue de brûler des milliards chaque année, tout en étant confrontée à une concurrence croissante de la part de Google et d'Anthropic sur les marchés de l'IA grand public et d'entreprise.
La situation pose la question de la viabilité du modèle économique dOpenAI. À mesure que lIA simpose comme un pilier de léconomie numérique, certaines entreprises finissent par être perçues comme intouchables. OpenAI incarne parfaitement cette tentation : omniprésente, technologiquement dominante et au cur de multiples chaînes de valeur. Pourtant, selon lanalyse dun économiste reconnue, cette entreprise est loin dêtre « trop grande pour échouer ».
Au contraire, elle concentrerait plusieurs vulnérabilités structurelles qui rappellent que, même dans lIA, les lois économiques restent implacables. Les entreprises utilisent OpenAI parce quelle est performante, accessible et largement adoptée, non parce quelle est irremplaçable. Dautres modèles, dautres laboratoires et dautres approches existent déjà ou émergent rapidement. En cas de choc majeur, le marché ne seffondrerait pas ; il se reconfigurerait autour dalternatives, quitte à accepter une phase transitoire de dégradation des performances.
Source : OpenAI
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