Deezer affirme que près de la moitié des nouvelles musiques uploadées sur son site sont générées par l'IA, et appelle Spotify et les autres géants du streaming à prendre davantage de mesures à ce sujet

Deezer est un service français de streaming musical et un fournisseur de services multimédias fondé en 2007 qui permet aux utilisateurs d'accéder à une vaste bibliothèque de titres musicaux, de podcasts et de stations de radio. Il propose ses services de streaming dans plus de 180 pays et dispose d'un catalogue de plus de 120 millions de titres sous licence, ce qui constitue un record mondial Guinness.
Cette hausse du nombre de musiques produites par l'IA s'inscrit dans une tendance amorcée plusieurs mois auparavant. Dès avril 2025, Deezer indiquait déjà une forte accélération du phénomène, avec plus de 20 000 titres entièrement générés par l'IA livrés chaque jour sur sa plateforme, représentant environ 18 % des téléchargements quotidiens. Ce volume représentait près du double des niveaux observés en janvier de la même année.
Cette évolution s'est ensuite traduite par des percées visibles dans les classements musicaux grand public. En novembre 2025, le titre « Walk My Walk » du groupe virtuel Breaking Rust, généré par l'IA, a atteint la première place du classement Country Digital Song Sales de Billboard. Le succès de ce projet, qui a cumulé des millions d'écoutes sur Spotify, a mis en évidence la capacité des productions algorithmiques à rivaliser avec des artistes humains, brouillant les repères des auditeurs.
Il y a toutefois une caractéristique essentielle qui distingue Deezer de la multitude d'autres services de streaming musical de premier plan : sa transparence en matière de musique générée par l'IA.
Selon la plateforme française, le nombre de musiques uploadées générées par l'IA ne cesse d'augmenter : il est passé d'un peu plus de 30 % de l'ensemble des publications en décembre 2025 à 44 % aujourd'hui. L'entreprise souhaite ainsi que des géants tels que Spotify se joignent à elle pour agir face à cette situation.
Deezer redouble d'efforts dans sa lutte contre la fraude liée à l'IA et ne stockera plus les versions haute résolution de ces titres. Dans un communiqué, le PDG Alexis Lanternier a déclaré : « Grâce à notre technologie et aux mesures proactives que nous avons mises en place il y a plus d'un an, nous avons démontré qu'il était possible de réduire au minimum la fraude liée à l'IA et la dilution des paiements dans le domaine du streaming. »
Alexis Lanternier a ensuite exhorté les plateformes concurrentes à prendre des mesures similaires, ajoutant : « Depuis janvier, nous proposons notre technologie de détection sous licence, et nous avons hâte de voir nos pairs de tous horizons se joindre à nous dans la lutte pour l'équité à l'ère de l'IA ».
Deezer a lancé son propre outil de détection par l'IA en janvier 2025, dans le but d'identifier les musiques entièrement générées par l'IA et de renforcer la confiance et la transparence auprès de ses abonnés. L'entreprise est même allée jusqu'à mettre sa technologie phare à la disposition de ses concurrents au début de cette année.
Deezer reçoit près de 75 000 titres générés par l'IA chaque jour
Pour creuser un peu plus les chiffres, à la fin de l'année dernière, Deezer avait indiqué que jusqu'à 34 % des nouvelles musiques uploadées étaient entièrement générées par l'IA, ce qui représentait plus de 13,4 millions de titres en 2025. Aujourd'hui, ce chiffre a grimpé en flèche pour atteindre le chiffre effrayant de 44 %, ce qui équivaut à environ 75 000 par jour, soit plus de 2 millions de musiques générées par l'IA chaque mois.
Même si ce chiffre est en soi assez alarmant, ce qui est sans...
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