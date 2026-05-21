Le PDG de Barnes & Noble affirme qu'il n'a aucun problème à vendre des livres écrits par l'IA, et a ajouté que la chaîne de librairies vendait déjà des livres générés par l'IA sans savoir qu'ils l'étaient

James Daunt, PDG de la célèbre chaîne de librairies, a déclaré quil ne voyait aucun inconvénient à vendre des livres générés par lIA, tant que ceux-ci ne se « font pas passer » pour des ouvrages écrits par des humains : « Je nai en réalité aucun problème à vendre nimporte quel livre, tant quil ne se fait pas passer pour ce quil nest pas, quil possède une qualité essentielle et que le client, le lecteur, le souhaite » Malgré l'opposition des lecteurs, des auteurs et des éditeurs, l'IA a déjà fait son chemin dans le monde du livre. En fait, Daunt a déclaré qu'il était possible que des livres ainsi créés soient déjà vendus sous le nom de Barnes & Noble.
En 2023, Jane Friedman, journaliste, auteure et professeure, a découvert sur Amazon et Goodreads une demi-douzaine de livres frauduleux portant son nom, probablement remplis de contenu généré par lintelligence artificielle (IA). Ces livres traitaient de sujets similaires à ceux quelle aborde dans ses ouvrages, comme lécriture, la publication et la promotion de livres électroniques. Elle a demandé à Amazon et à Goodreads de retirer ces faux titres de leurs sites, mais elle sest heurtée à des difficultés et à des résistances. Ce n'est que quand la plainte de Jane Friedman est devenue virale sur internet que les deux plateformes ont décidé de retirer les dits livres.
Lexpérience de Friedman met en lumière le processus complexe auquel les auteurs doivent se soumettre pour protéger leur nom et leur travail en ligne. En outre, elle soulève des questions sur la responsabilité des plateformes en ligne face à la prolifération des contenus générés par lIA. Pourtant, le PDG de Barnes & Noble a récemment défendu la vente de livres écrits par l'IA. Barnes & Noble Booksellers est un libraire américain qui possède le plus grand nombre de points de vente aux États-Unis. La société exploite plus de 700 magasins à travers le pays. La plupart des magasins vendent des livres, des magazines, des journaux, des DVD, des romans graphiques, des cadeaux, des jeux, des jouets, de la musique, ainsi que des liseuses et des tablettes Nook. La société propose des services d'édition et d'auto-édition.
James Daunt, PDG de la célèbre chaîne de librairies, a déclaré quil ne voyait aucun inconvénient à vendre des livres générés par lIA, tant que ceux-ci ne se « font pas passer » pour des ouvrages écrits par des humains. Sadressant à Jenna Bush Hager dans lémission Today, Daunt a expliqué sa position, jugée controversée sur Internet. « Je nai en réalité aucun problème à vendre nimporte quel livre, tant quil ne se fait pas passer pour ce quil nest pas, quil possède une qualité essentielle et que le client, le lecteur, le souhaite », a déclaré Daunt à Bush Hager.
Il a ajouté : « Donc, tant quun livre écrit par une IA indique clairement quil a été écrit par une IA, quil ne prétend pas être autre chose et quil ne plagie pas quelquun dautre, tant que cela est clairement indiqué et que le client souhaite lacheter, alors nous le proposerons en stock. » Bush Hager a souligné que les livres, en général, sont « très humains ». Beaucoup ont dénoncé lutilisation de lIA dans lécriture littéraire pour cette raison, tandis que dautres ont noté la tendance de lIA à sinspirer duvres humaines. De plus, dautres protestent contre lIA en raison de son impact environnemental, un coût qui nest pas supporté par les écrivains humains.
Malgré l'opposition des lecteurs, des auteurs et des éditeurs, l'IA a déjà fait son chemin dans le monde du livre. En fait, Daunt a déclaré qu'il était possible que des livres ainsi créés soient déjà vendus sous le nom de Barnes & Noble. « Nous avons 300 000 titres dans l'ensemble de nos magasins. Pensons-nous que certains d'entre eux pourraient être le fruit de l'IA ? Il y a de fortes chances que ce soit le cas, mais nous n'en avons pas vraiment conscience », a déclaré Daunt.
Cependant, Daunt a noté que le problème semblait mineur pour linstant. « Pour linstant, il nous semble peu probable que ces livres générés par lIA aient un grand succès commercial. Je pense donc quil faut aborder cela avec bon sens et acceptation, mais ne pas laisser quoi que ce soit se faire passer pour autre chose. » En fin de compte, a ajouté le PDG, il sera crucial pour les libraires du monde entier dapporter des éclaircissements sur les livres générés par lIA et de préciser si un auteur est ou non une personne réelle.
En janvier 2025, dans un contexte où lIA bouleverse lensemble du secteur créatif, l'Authors Guild, lune des plus grandes associations décrivains aux États-Unis, a pris position pour défendre lauthenticité de la création humaine. Lorganisation a lancé une initiative permettant aux auteurs de certifier que leurs ouvrages ont été entièrement rédigés par des êtres humains, sans recours à des outils de génération automatique de texte. La Guilde explique que sa certification « Human Authored » vise à permettre aux écrivains de « distinguer plus facilement leur travail sur des marchés de plus en plus saturés par l'intelligence artificielle », et que les lecteurs ont le droit de savoir qui (ou quoi) a créé les livres qu'ils lisent.
Puis en juin 2025, plus de 70 auteurs ont adressé une pétition aux « cinq grands » éditeurs américains (Penguin, Random House, HarperCollins, Simon & Schuster, Hachette Book Group et Macmillan) pour quils ne « publient jamais de livres créés par des machines », qui sont principalement élaborés à partir duvres protégées par le droit dauteur et écrites par des auteurs humains. La lettre exhortait également les éditeurs à ne pas remplacer leurs employés par des outils d'IA et à ne faire appel qu'à des narrateurs humains pour les livres audio, selon NPR.
Près dun an plus tard, en mars, Hachette Books a suspendu la production du roman dhorreur Shy Girl après que lauteure, Mia Ballard, a été accusée davoir largement recouru à lIA. Elle a nié ces allégations, précisant quun éditeur quelle avait engagé avait utilisé lIA alors quelle travaillait sur la version originale auto-publiée. Néanmoins, lorsque Hachette a achevé son examen du texte, le livre a été abandonné.
Source : James Daunt s'adressant à Jenna Bush Hager dans lémission Today
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