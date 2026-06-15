Le président de Microsoft, Brad Smith, qualifie le rejet de l'IA par la génération Z de « signal d'alarme puissant pour le secteur », avant d'expliquer pourquoi celle-ci devrait adhérer à cette technologie

Brad Smith, de Microsoft, a rédigé un essai de 3 000 mots en réponse aux huées des diplômés contre l'IA. Il a qualifié le rejet de l'IA par les étudiants diplômés de « puissant signal d'alarme pour le secteur technologique. Sa solution : les diplômés devraient s'adapter. « Les gens insisteront pour avoir leur mot à dire dans la décision de quand et comment lIA est utilisée », a écrit Smith. Il a exhorté à « défendre fermement et haut et fort des valeurs intemporelles. Lautonomie. Lambition. La dignité. »
En mai 2026, une conférencière invitée à l'Université de Floride centrale a suscité une vive hostilité lors d'une cérémonie de remise de diplômes. Lors de son discours, Gloria Caulfield a déclaré que « l'IA est la nouvelle révolution industrielle », mais sa position a provoqué les huées massives des étudiants en sciences humaines. Face à cette réaction épidermique, la vice-présidente a dû interrompre son discours pour demander le calme. Cet incident illustre l'anxiété croissante et le rejet de l'IA par les futurs professionnels de la communication et des arts. Il souligne la tension majeure entre les leaders économiques et les jeunes diplômés concernant l'avenir du travail.
Récemment, Brad Smith, président de Microsoft, a donné son avis sur le sujet. Bradford Lee Smith, né le 17 janvier 1959, est un avocat et dirigeant d'entreprise américain qui est devenu vice-président de Microsoft en 2021 et président en 2015. Il occupait auparavant les fonctions de vice-président senior et directeur juridique de 2002 à 2015. En 2014, Smith était le membre le plus ancien de la haute direction de Microsoft et était considéré comme « l'ambassadeur de facto de l'ensemble du secteur technologique ». Smith a été promu président et directeur juridique de Microsoft en 2015 par le PDG Satya Nadella. À ces postes, Smith est responsable des affaires générales, externes et juridiques de Microsoft, et occupe également le poste de directeur de la conformité de l'entreprise.
En tant que président de Microsoft, Smith a continué dêtre considéré comme un leader de lindustrie technologique en matière de confidentialité et dimmigration. Par exemple, en janvier 2025, Smith a publié un article de blog sur la « Golden Opportunity for American AI » (opportunité en or pour l'IA américaine) de Microsoft, déclarant : « Le pays dispose d'une occasion unique de poursuivre cette vision et de s'appuyer sur les principes fondamentaux établis pour la politique en matière d'IA au cours du premier mandat du président Trump » et « Si l'administration Trump parvient à élaborer une stratégie nationale solide en matière de talents dans le domaine de l'IA et à utiliser l'IA pour rendre le gouvernement lui-même plus efficace et efficient, cela mettra le pays sur une voie prometteuse. »
Brad Smith, de Microsoft, a rédigé un essai de 3 000 mots en réponse aux huées des diplômés contre l'IA. Il a qualifié le rejet de l'IA par les étudiants diplômés de « puissant signal d'alarme pour le secteur technologique. Cependant, il n'a proposé aucun changement de politique. Dans son essai, il explique pourquoi les étudiants devraient adhérer à cette technologie, et qu'il suffit de s'adapter.
Le président de Microsoft répond à la polémique autour de l'IA par un essai de 3 000 mots
Le président de Microsoft, Brad Smith, a répondu à la vague de hues des étudiants diplômés à l'encontre de l'IA lors des cérémonies de remise des diplômes par un essai de 3 000 mots qui reconnaît leurs préoccupations sans proposer de changements concrets. Publié sur le blog officiel de Microsoft, l'essai qualifie cette levée de boucliers de « puissant signal d'alarme pour le secteur technologique ». Sa solution : les diplômés devraient s'adapter.
Smith a évoqué sa propre expérience à Princeton, où les étudiants avaient rejeté des modèles de vestes quils estimaient avoir été créés à laide doutils dIA. Il a replacé cette réaction dans un contexte plus large : Eric Schmidt hué à luniversité dArizona, Gloria Caulfield huée à luniversité de Floride centrale, et un président duniversité hué après quun système dIA utilisé pour lire les noms des diplômés eut complètement ignoré certains étudiants.
« Les gens insisteront pour avoir leur mot à dire dans la décision de quand et comment lIA est utilisée », a écrit Smith. Il a comparé ce moment à 1838, lorsque lapparition des appareils photo a suscité des prédictions selon lesquelles la photographie rendrait les artistes obsolètes. Cette analogie place les étudiants qui huent lIA au même rang que ceux qui craignaient que les appareils photo ne détruisent lart.
Smith a reconnu que le marché de lemploi est difficile. Il a qualifié la situation de « tempête parfaite » pour la promotion de 2026. Mais son essai na pas abordé les chiffres qui se cachent derrière cette tempête. Goldman Sachs a estimé en avril quenviron 16 000 emplois américains sont supprimés chaque mois au profit de lIA. Le PDG de ServiceNow a averti que le chômage des diplômés pourrait atteindre 30 % dici deux ans. Un autre dirigeant de Microsoft a déclaré plus tôt cette année que lIA ferait disparaître les emplois de cols blancs dici 18 mois.
« Les étudiants et les diplômés reconnaissent les avantages de lIA. Mais ils veulent que lIA reste à sa place », a écrit Smith. Il a comparé le rejet de lIA à la préférence des consommateurs pour les fibres naturelles plutôt que synthétiques, présentant cette réaction comme une question de goût du marché plutôt que de déplacement économique.
Son message de clôture aux diplômés : « Le changement constant vous a appris à vous adapter rapidement. Alors que lIA redéfinit notre façon de travailler, vous navez pas besoin de désapprendre des décennies dhabitudes comme certains dentre nous doivent le faire. » Il les a exhortés à « défendre fermement et haut et fort des valeurs intemporelles. Lautonomie. Lambition. La dignité. »
Ce que lessai ne contenait pas, cétait un engagement à ralentir le déploiement de lIA, à protéger les postes de débutants ou à financer la reconversion à grande échelle. Meta a supprimé 8 000 emplois le même mois dans le cadre dune restructuration liée à lIA. Standard Chartered a annoncé quelle supprimerait 7 800 postes administratifs dici 2030, en particulier les postes de débutants que les diplômés occupent lors de leurs premières années dans une banque. Les dépenses combinées des géants de la tech en infrastructures dIA dépasseront 700 milliards de dollars en 2026, financées en partie par la conversion des charges salariales en dépenses dinvestissement.
La promotion de 2026 est entrée à luniversité le même semestre où ChatGPT a été lancé. Ces étudiants ont vu toutes les grandes entreprises technologiques annoncer des licenciements et une augmentation des dépenses en IA lors des mêmes conférences sur les résultats financiers. Les huées nétaient pas le signe dune confusion quant au cycle technologique. Cétait le cri dune génération qui avait fait le calcul avant même que lorateur de la cérémonie de remise des diplômes nait terminé son discours.
En mai, un rapport de Gallup a révélé que l'enthousiasme de la génération Z pour l'IA s'est effondré. La génération censée adopter l'IA se rebelle contre celle-ci : 80 % d'entre eux estiment en effet que les outils d'IA érodent leurs capacités cognitives en réduisant leur esprit critique et en affaiblissant leur aptitude à détecter les fausses informations. L'étude révèle également que le mécontentement envers l'IA est passé de 22 % à 31 % en seulement 12 mois, les utilisateurs quotidiens affichant la baisse de confiance la plus marquée. Ce mouvement de rejet se serait étendu au monde du travail, où près de la moitié de cette génération estime désormais que les risques liés à l'IA l'emportent sur ses avantages dans le milieu professionnel.
Avec son essai, Brad Smith a montré qu'il a entendu le cri de cette génération, mais sa réponse a été de leur demander daccepter la situation.
Source : Essai de Brad Smith
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