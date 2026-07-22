Une faille de sécurité a révélé que la plateforme musicale basée sur l'IA Suno avait récupéré des millions de morceaux sur YouTube, Deezer et d'autres sites, utilisant sans autorisation des contenus protégés

En novembre 2025, la country américaine a vécu un basculement symbolique. Sous le nom de Breaking Rust, un « groupe » virtuel d'artistes créé par intelligence artificielle (IA) a hissé « Walk My Walk » au sommet du classement Country Digital Song Sales de Billboard. Derrière la performance, cest toute la chaîne de valeur musicale de la composition au marketing qui s'est retrouvé bousculée par un pipeline algorithmique devenu, soudain, mainstream. Un autre exemple, Xania Monet est une artiste générée par IA qui utilise la plateforme Suno. Le Billboard a estimé plus tôt ce mois-ci que cinq de ses chansons avaient généré 52 000 $ en un peu plus de deux mois. La musique IA nest plus un fantasme ou une curiosité de niche parmi les détectives Internet, elle est déjà présente.
Suno est une plateforme de création musicale générative basée sur lIA. Elle est conçue pour générer de la musique pouvant inclure des voix et des instruments. La plateforme a été initialement développée par Suno, Inc., une société basée à Cambridge, dans le Massachusetts. Suno est largement accessible depuis le 20 décembre 2023, suite au lancement dune application web et à un partenariat avec Microsoft, qui a intégré Suno sous forme de plugin dans Microsoft Copilot.
Suno a fait de plus en plus parler de lui grâce à ses capacités remarquables à générer des mélodies ou à créer des chansons. L'un des exemples qui a interpelé la communauté est une voix féminine générée par Suno AI qui a interprété avec un air triste le texte de la licence MIT. Les créateurs de Suno AI le décrivent comme un assistant d'écriture de chansons basé sur l'IA qui vise à rendre l'écriture de chansons plus accessible aux novices comme aux musiciens expérimentés. Avec Suno, vous pouvez saisir vos idées et générer des chansons d'une minute. Suno suscite à la fois la curiosité, mais aussi des préoccupations en matière de droit d'auteur.
Selon un récent rapport, la célèbre plateforme musicale IA Suno aurait été piratée en novembre 2025 à la suite dune attaque de la chaîne dapprovisionnement qui a exposé les identifiants dun employé. Le pirate aurait utilisé ces identifiants pour accéder au code source interne et à des informations sur les méthodes de collecte des données dentraînement de Suno. Le code aurait montré que Suno avait récupéré des décennies denregistrements audio provenant de YouTube Music, Deezer, Genius, ainsi que de bibliothèques musicales de sites tels que Jamendo, Freesound et de flux RSS de podcasts.
En juin 2024, une action en justice, menée par la Recording Industry Association of America, a été intentée contre Suno et Udio pour violation généralisée des droits dauteur sur des enregistrements sonores. Les plaintes, déposées dans les États du Massachusetts et de New York, ont été portées par la Recording Industry Association of America (RIAA), qui représente les trois plus grandes maisons de disques de lindustrie : Universal Music Group, Sony Music Entertainment et Warner Music Group. Ces trois labels représentent collectivement la plupart des plus grands artistes de lhistoire de la musique pop. La RIAA réclame des dommages pouvant atteindre 150 000 dollars par chanson contrefaisante. Le cur du litige porte sur ce qui forme les modèles rendant possible la génération de musique, et sur la question de savoir si lutilisation de ce matériel est autorisée sans licence.
Ces récentes découvertes apportent davantage de détails sur le contenu externe potentiellement utilisé pour entraîner les modèles musicaux basés sur lIA de Suno. Suno avait précédemment reconnu sêtre entraîné sur des fichiers musicaux accessibles au public sur Internet et fait valoir que cette utilisation est protégée par le principe dusage loyal. Les grandes maisons de disques qui poursuivent lentreprise en justice contestent cette affirmation, alléguant que Suno a utilisé du matériel protégé par le droit dauteur sans autorisation et pourrait avoir enfreint le Digital Millennium Copyright Act en contournant les protections anti-scraping de YouTube.
La faille aurait également exposé des informations sur les clients, notamment des adresses e-mail, des numéros de téléphone et des informations partielles relatives aux cartes de crédit. Suno na pas informé les utilisateurs de cet incident et la simplement décrit comme un problème de sécurité limité qui a été rapidement maîtrisé.
Ces découvertes interviennent dans un contexte où l'IA inonde Spotify et YouTube, bouleversant l'économie musicale mondiale. Groupes inexistants, voix synthétiques, albums aux allures rétro fabriqués de toutes pièces Bienvenue dans lère des « fake bands », ces entités musicales fictives générées par IA, qui prolifèrent aujourdhui sur les plateformes de streaming comme YouTube et Spotify. Si certains saluent une nouvelle frontière créative, dautres y voient une menace pour les artistes réels, lauthenticité musicale et la viabilité du système de rémunération.
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