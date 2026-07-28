L'intelligence artificielle (IA) n'est plus un concept futuriste dont seuls les cercles technologiques discutent ; elle transforme déjà le quotidien de nombreuses personnes. Dans sa lettre annuelle de janvier 2026, « The Year Ahead », Bill Gates prévient que l'IA transformera la société et les emplois plus rapidement que la plupart des gens ne le pensent. Si le cofondateur de Microsoft souligne les avantages de cette technologie, il met également en garde contre l'apparition de nouveaux risques qui obligeront les gouvernements, les entreprises et les travailleurs à repenser leurs pratiques. Le milliardaire estime que sans politiques claires, le développement rapide de l'IA pourrait perturber les modes de travail et creuser les écarts économiques existants.
Dans ce contexte, les entreprises dIA à San Francisco imposent des rythmes de travail très exigeants. Un rapport évoque des journées de travail allant de 12 à 16 heures, et souvent sans week-end. Les employés vivraient parfois sur place dans des appartements transformés en bureaux, illustrant la fusion totale entre vie personnelle et travail. Cette situation découle à la fois de la compétition pour attirer les talents et des pressions liées à la rapidité de linnovation dans le secteur. L'IA était censée augmenter la productivité des travailleurs et leur donner plus de temps pour profiter de la vie, mais c'est précisément l'inverse qui se produit. Elle est désormais à l'origine d'un surmenage.
Récemment, Adaptavist a publié une étude suggérant que de nombreux cols blancs préféreraient retrouver leur vie professionnelle davant lIA générative. Lenquête a révélé que 38 % dentre eux supprimeraient purement et simplement les outils dIA générative. Cette étude, menée auprès de 2 500 travailleurs du savoir au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne et en Espagne, met en évidence un décalage croissant entre les investissements massifs des entreprises dans lIA et le sentiment des employés.
Selon les résultats, 65 % des personnes interrogées éprouvent régulièrement de la nostalgie pour la façon dont le travail fonctionnait avant que lIA générative ne se généralise, tandis que 30 % ont déclaré préférer cette période antérieure. 26 % ont déclaré navoir aucune préférence particulière. Les jeunes actifs semblent plus enclins à rejeter catégoriquement cette technologie. Quatre répondants sur dix issus de la génération Z et de la génération Y ont déclaré quils supprimeraient lIA générative du monde, contre 32 % des actifs de la génération X et 29 % des baby-boomers.
Les données suggèrent que les préoccupations vont au-delà de la productivité. Parmi les travailleurs ayant déclaré quils supprimeraient lIA, 31 % ont invoqué une baisse de la créativité, 29 % ont mis en avant les risques dutilisation abusive et 28 % ont soulevé des préoccupations liées à la surveillance et à la vie privée. Létude a également mis en évidence un impact plus large sur le moral au quotidien. Environ 46 % ont déclaré que le fait de devoir traiter des contenus de mauvaise qualité générés par lIA rendait leur travail moins valorisant et plus répétitif, tandis que 37 % ont indiqué que cela avait réduit leur engagement global au travail.
Lune des conclusions les plus évidentes concerne la charge de travail supplémentaire générée par les résultats de lIA. Environ 42 % des personnes interrogées consacrent désormais plus de temps à contrôler et à vérifier les contenus générés par lIA quelles nen gagnent en utilisant ces outils. Cette charge semble avoir des répercussions sur les résultats. Près de la moitié des personnes interrogées, soit 49 %, ont déclaré que les contenus générés par lIA de mauvaise qualité ralentissaient leurs projets, et 55 % ont indiqué que cela réduisait lefficacité globale de leur équipe.
Lenquête a également mis en évidence la pression exercée sur les travailleurs pour quils égalent les résultats obtenus par les machines. La moitié des personnes interrogées ont déclaré que leurs performances étaient désormais comparées, à tort ou à raison, au travail généré par lIA. Pour certains, lutilisation de lIA semble moins motivée par lenthousiasme que par la nécessité. Un quart des personnes interrogées ont déclaré utiliser lIA simplement pour faire face à la charge de travail, tandis que 23 % ont indiqué lutiliser pour rester au niveau de leurs collègues.
Les employés ont également fait état dune pression pour améliorer leur rendement dans un environnement de travail façonné par lIA. Létude a révélé que 26 % se sentaient poussés à améliorer leurs performances, 25 % à améliorer la qualité et 24 % à gagner en efficacité. Malgré ce mécontentement, lenquête na pas mis en évidence un rejet généralisé de lIA sur le lieu de travail. Elle a révélé que 67 % des salariés souhaiteraient que leur entreprise recoure davantage à lIA, que 69 % sont convaincus que lIA est utilisée de manière éthique, et que 66 % ont déclaré que leur employeur avait fait preuve de transparence concernant son adoption.
Pour autant, le soutien à une utilisation plus large ne saccompagne pas toujours dune bonne compréhension ou dun engagement. Plus dun tiers, soit 36 %, ont déclaré ne pas toujours comprendre pourquoi on attend deux quils utilisent lIA dans le cadre de leurs fonctions, et la même proportion a fait état dune « fatigue face à lIA ». Cette combinaison suggère que les entreprises réussissent peut-être le déploiement de lIA, mais peinent à obtenir ladhésion des employés. Ladoption formelle doutils dIA ne se traduit pas nécessairement par la conviction quils améliorent la qualité ou le sens du travail.
Adaptavist a présenté ce problème comme un enjeu de mise en uvre plutôt que comme une simple réaction négative à légard de la technologie elle-même, en faisant valoir que de nombreuses organisations se concentrent sur la mesure des taux dutilisation plutôt que sur la question de savoir si lIA améliore le travail. Neal Riley, responsable de linnovation en IA chez The Adaptavist Group, a déclaré : « Ces résultats mettent en évidence un fossé sous-jacent que nous observons dans la plupart des déploiements dIA. Il est beaucoup plus facile pour les organisations de se concentrer sur les indicateurs dadoption qui utilise lIA, à quelle fréquence que de...
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