Grâce à l'intégration massive de l'IA et de la robotique, l'Ukraine transforme radicalement sa stratégie militaire face à la Russie. Le recours croissant aux drones autonomes et aux systèmes télécommandés permet de compenser l'infériorité numérique humaine tout en neutralisant les tactiques de vagues d'assaut russes. Des analystes estiment que cette révolution technologique modifie les perspectives du conflit, qui passe d'une simple lutte pour la survie à une véritable ambition de victoire. Ils soulignent de plus que cette avance technologique affaiblit non seulement la logistique ennemie, mais redéfinit également le futur de la sécurité européenne.
Puis en août, our la première fois, des drones entièrement autonomes de larmée ukrainienne ont tué des soldats russes sans aucune intervention humaine. Cest dire que la guerre à base dIA et de robots est déjà une réalité sur les champs de bataille et surtout que lintelligence artificielle a évolué du rôle dassistant à celui de décideur de vie ou de mort des humains. En parallèle les manifestations contre la mise à contribution de lintelligence artificielle sur les champs de bataille se multiplient.
Récemment, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré devant les Nations unies que la guerre en Ukraine ainsi que tous les conflits actuels devaient prendre fin avant que lintelligence artificielle ne soit déployée sur le champ de bataille pour prendre des décisions de vie ou de mort. Sexprimant devant lAssemblée générale des Nations unies à New York, Zelensky a averti que le moment viendrait bientôt où lIA dicterait la manière dont les guerres sont menées, à mesure que des armes de plus en plus intelligentes sont mises au point à un rythme accéléré.
« Nous devons ralentir ce processus avant datteindre la prochaine étape, car dès lannée prochaine, il existe déjà une réelle possibilité que ce soit lIA, et non plus seulement les humains, qui commence à décider de ce qui se passe sur le champ de bataille, et nous avons besoin de la paix avant den arriver là », a-t-il déclaré. « Si lon en croit certains des plus fervents partisans du développement de lIA, celle-ci reste aujourdhui encore essentiellement numérique, mais un jour, elle passera du monde numérique à la manipulation des atomes. Et lorsque cela se produira, nous ferions mieux dêtre en paix », a-t-il ajouté.
Les craintes concernant le déploiement de lIA sur le champ de bataille ont été ravivées le mois dernier après quun drone russe guidé par lIA a tué trois Ukrainiens, dont un étudiant de 19 ans. La guerre en Ukraine a mis en évidence la rapidité avec laquelle les nouvelles technologies peuvent être développées et déployées en temps de guerre, les drones devenant le moyen par excellence de mener les opérations militaires.
Zelensky sest joint à des dizaines de dirigeants mondiaux et de géants de la technologie pour appeler à un ralentissement du développement de lIA, lancien chercheur dAnthropic Jacob Coxon ayant averti que cette technologie avait le potentiel de « tous nous tuer dici la fin de la décennie ».
Le président Trump a toutefois rejeté ces avertissements alarmistes lors de son discours devant lAssemblée générale des Nations unies mardi, fustigeant les vives critiques à lencontre de cette technologie, quil a qualifiées de moyen de « mettre en place un complot mondialiste visant à contrôler lintelligence artificielle ». Le président a également rejeté le terme « IA » et a cherché à le remplacer par une nouvelle appellation, « super-intelligence ».
« Celui qui sempare de la super-intelligence lemporte. Cest ce groupe-là qui lemporte », a-t-il déclaré. « Et nous avons actuellement une longueur davance considérable sur la Chine et tous les autres. Et nous allons faire en sorte que cela reste ainsi. » Le président a toutefois laissé entendre que le ministère de la Justice et dautres organismes chargés de lapplication de la loi pourraient être mobilisés pour encadrer cette technologie si elle savérait trop dangereuse.
Cette prise de décision intervient alors qu'un rapport a révélé qu'un entreprise soutenue par l'OTAN développe des modèles d'IA légers conçus pour fonctionner directement sur le matériel des drones militaires. Contrairement aux systèmes centralisés, cette technologie permet une identification autonome des cibles et une exécution de frappes sans dépendre d'une connexion Internet constante. Les appareils peuvent mettre à jour leurs algorithmes localement pour s'adapter aux changements de l'environnement de combat tout en protégeant les données sensibles. Cette approche décentralisée offre un avantage stratégique majeur face au brouillage électronique et aux attaques contre les centres de données physiques.
C'est pourquoi, certains experts et observateurs jugent désormais incontrôlables les menaces de l'IA. Ils justifient leurs craintes par les progrès et les incidents récents impliquant l'IA : les modèles ont acquis la capacité de s'améliorer de manière autonome, des agents IA ont échappé à la surveillance humaine et ont piraté des services tiers, puis une fausse information générée par l'IA utilisée par l'armée américaine a failli déclencher une guerre avec la Chine. Il y a également les menaces de cyberguerre et de bioterrorisme. Malgré des propositions législatives comme un « bouton d'arrêt d'urgence », les lanceurs d'alerte craignent qu'il ne soit désormais trop tard pour agir.
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