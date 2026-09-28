Mi-septembre, le président américain Donald Trump a déclaré que les USA rejetteraient ce quil a qualifié de « complot mondialiste » visant à contrôler lintelligence artificielle (IA) et a souligné limportance pour les USA de remporter la course aux technologies émergentes. Le président a tenu ces propos lors dun discours prononcé devant lAssemblée générale des Nations unies à New York. « Celui qui remportera la course à lIA, il faut sen souvenir, et je dis maintenant que celui qui remportera la SI, celui qui remportera la superintelligence, sera le vainqueur », a déclaré Trump. Ces propos du président intervenaient à la veille dune rencontre très attendue avec le président chinois Xi Jinping, au cours de laquelle les deux rivaux géopolitiques devraient aborder les questions liées à lIA.
Du côté de la Chine, le président chinois, Xi Jinping, avait profité de l'ouverture de la Conférence mondiale sur l'intelligence artificielle (IA) à Shanghai, en juillet, pour positionner Pékin comme le fer de lance de l'IA open source. L'homme d'État a appelé les pays à « encourager l'open source, l'ouverture, la collaboration et le partage », tout en mettant en garde toute nation qui ferait passer ses propres intérêts en matière de sécurité avant ceux des autres, une critique sans équivoque, bien que non explicite, des contrôles américains sur les technologies d'IA. Xi Jinping s'est par ailleurs engagé à soutenir les pays en développement grâce à des programmes de formation à l'IA et à créer des centres de coopération pour l'application de l'IA.
Dans la ligné de cette politique, la Chine a effet rejeté les appels lancés aux USA pour qu'ils freinent leur secteur de l'Intelligence Artificielle (IA), les qualifiant d'« alarmistes », alors même que son plus haut responsable des services de renseignement a averti que l'évolution rapide de l'IA pourrait menacer la sécurité politique et idéologique du Parti communiste. Chen Yixin, chef du ministère chinois de la Sécurité dÉtat, a accusé des « forces hostiles et des individus animés dintentions cachées » dutiliser lIA pour mener ce quil a qualifié de « guerre de propagande et de guerre cognitive » contre la Chine.
Malgré ce contexte, les États-Unis et la Chine ont convenu de mettre en place un « canal de communication » dédié aux incidents liés à lintelligence artificielle (IA), a déclaré la Maison Blanche à lissue dun sommet à Washington, DC. Le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping ont abordé des sujets allant de lIA au commerce en passant par le conflit en Iran, qui est dans limpasse, au cours dune visite dÉtat de trois jours, et ont confirmé quils se rencontreraient pour la troisième et la quatrième fois cette année lors de sommets internationaux en Chine et aux États-Unis.
La Maison Blanche a déclaré que les deux pays avaient convenu de mettre en place un « canal de communication bilatéral » dédié aux incidents liés à lIA. Cette annonce intervient à lissue dun sommet pauvre en avancées, dominé par les cérémonies, selon certains rapports : « Il y a eu beaucoup de cérémonies et beaucoup de faste. En fait, il y a eu bien plus de faste que de progrès ». Les deux parties ont convenu de prolonger la trêve commerciale qui devait expirer en novembre, repoussant la date butoir à janvier « afin de donner aux deux parties la possibilité de discuter ».
Donald Trump a déclaré que cette visite avait renforcé ses relations personnelles avec Xi Jinping, ce qui, selon lui, profiterait aux États-Unis à long terme. « Nous avons reçu la visite exceptionnelle de deux personnalités extraordinaires, et nous lavons vraiment appréciée. Je pense que nous avons fait dénormes progrès », a déclaré Donald Trump. « Nous avons fait de grands progrès, très positifs pour les deux pays. »
Appelant les deux nations à mener « une saine concurrence » qui sapparente à « une course pour se rattraper mutuellement, et non à une lutte où lun gagne et lautre perd », le président Xi a déclaré quen tant que « nations leaders dans le domaine de lintelligence artificielle », les deux puissances partagent « la capacité et la responsabilité de développer et de gérer lIA pour le bien de tous ».
Le président Xi aurait profité du sommet pour insister sur des objectifs spécifiques, cherchant à obtenir lassurance que la Chine serait « traitée plus équitablement » dans les relations futures et exposant les lignes directrices quil souhaite voir orienter les prochaines discussions entre les deux pays. Il aurait également exhorté Trump à « gérer la question de Taïwan avec prudence », parallèlement aux discussions sur le Moyen-Orient, lUkraine et la péninsule coréenne.
Sur le plan commercial, la Maison Blanche a indiqué que la Chine avait accepté dimporter au moins 10 millions de tonnes de charbon américain en 2027-2028, avec des droits de douane plus favorables sur 30 milliards de dollars de « biens non sensibles » dans les deux sens. Deux pandas devraient également arriver dans un zoo américain.
La visite a été marquée par un banquet dÉtat, un défilé militaire et une visite des Archives nationales, où les dirigeants ont pu voir la Déclaration dindépendance et la Constitution. Trump a souligné que les États-Unis « existaient depuis 250 ans, tandis que la Chine existait depuis 6 000 ans ». Les deux dirigeants se retrouveront lors du sommet de lAPEC à Shenzhen en novembre et du G20 à Miami en décembre. La poursuite du dialogue constituerait « peut-être le principal résultat concret pour les deux parties ».
Cette réunion intervient alors que certains experts et observateurs jugent désormais incontrôlables les menaces de l'IA. Ils justifient leurs craintes par les progrès et les incidents récents impliquant l'IA : les modèles ont acquis la capacité de s'améliorer de manière autonome, des agents IA ont échappé à la surveillance humaine et ont piraté des services tiers, puis une fausse information générée par l'IA utilisée par l'armée américaine a failli déclencher une guerre avec la Chine. Il y a également les menaces de cyberguerre et de bioterrorisme. Malgré des propositions législatives comme un « bouton d'arrêt d'urgence », les lanceurs d'alerte craignent qu'il ne soit désormais trop tard pour agir.
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