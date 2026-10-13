Mark Elliot Zuckerberg est un homme d'affaires, webmaster et programmeur américain, cofondateur du réseau social Facebook et de sa société mère, Meta Platforms. Il en est le président, le directeur général (CEO) et l'actionnaire majoritaire. Zuckerberg a brièvement fréquenté l'université de Harvard, où il a lancé Facebook en février 2004 avec ses colocataires Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz et Chris Hughes. Zuckerberg a introduit la société en bourse en mai 2012, tout en conservant une participation majoritaire. Il est devenu le plus jeune milliardaire autodidacte du monde en 2008, à l'âge de 23 ans, et figure régulièrement parmi les personnes les plus riches du monde.
Au début du mois de septembre 2026, Meta avait lancé un assistant personnel basé sur l'IA, baptisé Muse, destiné aux personnes âgées de 18 ans et plus qui recherchaient de l'aide pour leurs tâches quotidiennes, telles que la gestion de leur emploi du temps, les achats et la transformation de « leurs objectifs à long terme en plans d'action ». Muse fonctionnait sur une machine virtuelle dédiée et sécurisée qui hébergeait à la fois l'agent et les données de l'utilisateur. Les utilisateurs pouvaient envoyer des messages à l'agent via une application distincte ou via WhatsApp. Pour Meta, cet agent s'inscrivait dans la vision du PDG Mark Zuckerberg d'une superintelligence artificielle accessible à « tout le monde ».
Vers la fin de ce même mois, l'outil dagent IA personnel « Muse » avait dépassé ChatGPT pour devenir lapplication gratuite iOS la plus téléchargée aux USA. Selon le cabinet danalyse Sensor Tower, lapplication avait enregistré 730 000 téléchargements au cours des cinq jours environ qui avaient suivi sa sortie, le 8 septembre. Lapplication sappuyait sur la famille de modèles dIA « Muse Spark » de Meta et constituait une offensive majeure du PDG Mark Zuckerberg sur le marché des agents IA. La popularité croissante de ces agents avait par ailleurs eu des répercussions sur les sites quils visitaient en ligne et le géant du commerce électronique Amazon avait notamment bloqué laccès de Muse à sa plateforme dachat, invoquant des risques liés à la vie privée et à la sécurité.
Mark Zuckerberg affirme que Meta a atteint le niveau frontière en IA et rejette les appels à un ralentissement du développement de l'IA à l'échelle du secteur, rapporte le Financial Times, citant une interview. L'entreprise prévoit pour 2026 des dépenses d'investissement comprises entre 130 et 145 milliards de dollars, y compris les remboursements du capital au titre des contrats de crédit-bail.
La frontière encore inconnue
Largumentaire de Meta repose sur lannonce de ses modèles Muse Wonder et Muse Wonder Full. Lentreprise les présente comme ses modèles les plus performants à ce jour et affirme que ces deux modèles démontrent que sa structure dIA remaniée a atteint la frontière. Voici comment elle décrit ce parcours : « Il y a quatorze mois, nous avons entamé une refonte de nos efforts en matière dIA, et depuis lors, nous sommes passés de la reconstruction de nos fondations à lexploration de la frontière. »
Voici ce que cette annonce ne mentionne pas : le moindre résultat de benchmark. Elle ne fournit aucune spécification technique ni aucune comparaison des paramètres entre ces modèles et ceux de la concurrence. Le communiqué de Meta indique que ces modèles offrent des capacités dans les domaines du « droit, de la finance et de la santé » ainsi que des « performances de codage à la pointe ». Ce ne sont que des adjectifs. Une frontière, cest un endroit où quelquun a mesuré quelque chose.
Meta s'engage à fournir des documents. Les modèles ont été entraînés, évalués et publiés dans le cadre de son « Meta Super Intelligence Scaling Framework », et un rapport complet comprenant des évaluations de sécurité supplémentaires « sera bientôt disponible ». L'annonce ne précise pas de date de publication et promet des évaluations de sécurité supplémentaires.
La liste des fonctionnalités est plus facile à lire que celle des capacités. Meta décrit « Active Memory » comme la capacité à conserver ce qui compte pour l'utilisateur dune conversation à lautre. « Active Focus » correspond à la capacité à continuer à travailler lorsquune tâche devient difficile, à se remettre dune erreur et à faire le point avant dentreprendre quoi que ce soit dimportant. De belles fonctionnalités. Lannonce ne fournit toutefois aucun taux déchec ni aucun taux de récupération après erreur pour lune ou lautre.
Le côté financier
Le montant des dépenses est le seul élément de cet article qui ne relève pas dune simple impression. La fourchette des dépenses dinvestissement de Meta pour 2026 est comprise entre 130 et 145 milliards de dollars. Lécart entre la limite inférieure et la limite supérieure est de 15 milliards de dollars. Une marge darrondi non négligeable. Un chiffre d'investissement mesure l'ambition, pas les résultats. Il indique l'ampleur des projets de développement de Meta. Il ne permet pas de savoir où se situe Muse Wonder par rapport à OpenAI ou Anthropic, et les questions ouvertes concernant cette comparaison restent sans réponse.
Un tarif est toutefois proposé. Daprès la fiche produit dOpenRouter, Muse Wonder dispose dune fenêtre de contexte de 1 048 576 tokens, accepte du texte, des images, des vidéos, des fichiers audio et des documents PDF, et renvoie du texte. Le coût est de 4,00 $ par million de tokens de prompt et de 20,00 $ par million de tokens de complétion. Lannonce de Meta ne donne pas de détails sur la tarification ni sur les conditions dutilisation de lAPI pour Muse Wonder Full.
La disponibilité reste également floue. Le communiqué de Meta indique que Muse Wonder est disponible dès maintenant via lAPI Meta Model et Muse Code, avec un déploiement prévu prochainement pour les abonnés à Muse, mais ne mentionne aucun canal pour Wonder Full. CNBC a rapporté que Muse Wonder est déjà disponible pour les abonnés à lapplication Muse et que Wonder Full lest pour les abonnés à Muse Code.
Largument lié à la sécurité
Le rejet par Zuckerberg de lidée dun ralentissement est le document le plus intéressant. Il a en effet fait valoir que chaque laboratoire peut rendre ses systèmes plus sûrs tout en développant des produits plus performants. Dans un billet publié le 15 septembre, il a écrit : « Les gens ne voudront pas utiliser des agents qui ne sont pas alignés sur eux et qui ne font pas ce quils leur demandent ; les laboratoires ont donc une forte incitation naturelle à rendre leurs modèles plus alignés. » Il sagit là dun argument fondé sur les incitations du marché, qui ne peut être vérifié que si quelquun publie les mesures dalignement. Il a également déclaré : « Nous devons veiller à ne pas freiner la compétitivité américaine. »
Il a cité la propre conduite de Meta comme preuve. « Nous navons pas demandé à tout le monde de le faire avant nous. Nous lavons simplement fait dans le cadre de notre travail quotidien, car cétait clairement la bonne chose à faire pour les utilisateurs et pour nous », a-t-il déclaré. Il a évoqué la décision de Meta de reporter de plusieurs mois la sortie de Muse afin de répondre à des préoccupations en matière de sûreté et de sécurité. Le rapport ne précise pas de quel modèle il sagissait ni quelles étaient ces préoccupations.
Muse Spark 1.1, un modèle de raisonnement multimodal destiné aux tâches agentiques, a été lancé le 9 juillet 2026 ; ce retard ne reflète donc pas lensemble de lhistoire de la gamme Muse. Il a également déclaré que la « grande majorité » de la capacité de calcul devrait servir les utilisateurs plutôt que de soutenir des systèmes visant à saméliorer de manière récursive. Il convient de noter le mot « devrait ». Avec jusquà 145 milliards de dollars de dépenses dinvestissement, la répartition de cette capacité est un chiffre qui mérite dêtre précisé.
Certains experts et observateurs jugent désormais incontrôlables les menaces de l'IA. Ils justifient leurs craintes par les progrès et les incidents récents impliquant l'IA : les modèles ont acquis la capacité de s'améliorer de manière autonome, des agents IA ont échappé à la surveillance humaine et ont piraté des services tiers, puis une fausse information générée par l'IA utilisée par l'armée américaine a failli déclencher une guerre avec la Chine. Il y a également les menaces de cyberguerre et de bioterrorisme. Malgré des propositions législatives comme un « bouton d'arrêt d'urgence », les lanceurs d'alerte craignent qu'il ne soit désormais trop tard pour agir.
Source : The Financial Times
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