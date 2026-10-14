Le Model Context Protocol (MCP) est un cadre ouvert et open source lancé par Anthropic en novembre 2024 afin de normaliser la manière dont les systèmes dintelligence artificielle (IA), tels que les grands modèles de langage (LLM), intègrent et partagent des données avec des outils, des systèmes et des sources de données externes. Le MCP fournit une interface normalisée pour la lecture de fichiers, lexécution de fonctions et le traitement des invites contextuelles. Suite à son annonce, le protocole a été adopté par les principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI et Google DeepMind.
En décembre 2025, Anthropic a fait don du MCP à l'Agentic AI Foundation, un fonds relevant de la Linux Foundation. Selon l'annonce, le MCP d'Anthropic se distingue comme un protocole permettant de gérer le contexte dans les interactions IA, permettant aux agents de maintenir leur état d'une session à l'autre et de collaborer avec des humains ou d'autres systèmes. Cela est particulièrement pertinent pour les applications d'entreprise, où la continuité est cruciale. La fondation vise à s'appuyer sur ces outils pour établir des références en matière de fiabilité et de sécurité des agents, répondant ainsi aux préoccupations concernant les comportements involontaires de l'IA autonome.
Malgré une telle annonce, en mars 2026, deux acteurs majeurs de l'écosystème IA ont ébranlé la confiance dans le Model Context Protocol (MCP) : Denis Yarats, directeur technique de Perplexity, a annoncé publiquement que son entreprise abandonnait le protocole en interne au profit des API REST classiques ; pendant ce temps, Cloudflare publiait une analyse technique cinglante démontrant pourquoi l'architecture MCP traditionnelle est fondamentalement inadaptée aux agents IA à grande échelle. Ces deux coups portés simultanément relancent un débat crucial : le MCP, présenté comme l'USB-C de l'intelligence artificielle (IA), était-il une promesse prématurée ?
Récemment, un chercheur indépendant a démontré comment des failles de sécurité au sein du protocole MCP permettaient à des instructions génératives malveillantes de se propager dun agent IA à un autre. Au cours des cinq derniers mois, Google, JP Morgan Chase, Weaviate, Rapid7, la Direction interministérielle du numérique en France et le gouvernement fédéral américain ont reconnu lexistence de vulnérabilités liées au protocole MCP. Dans chaque cas, un attaquant pouvait amener un agent IA au sein dun réseau dentreprise à transmettre des instructions malveillantes à dautres agents.
Ces attaques relèvent de la catégorie des « injections de prompts » : le texte malveillant nest pas injecté dans un grand modèle de langage, mais dans un agent distinct, tel quun module de traduction ou danalyse de données. Ces agents utilitaires ne disposent souvent daucun dispositif de sécurité, ou leurs filtres sont insuffisants. Lagent transmet linstruction à lagent suivant de la chaîne, et celui-ci lexécute car il fait confiance à lexpéditeur.
Le Model Context Protocol (MCP) est une norme ouverte grâce à laquelle les applications et les agents dIA échangent des tâches au sein dun réseau. Le chercheur indépendant Syed Anas Mohiuddin a testé des agents chez Google, JP Morgan Chase, Weaviate, Rapid7, la Direction interministérielle du numérique en France et le gouvernement fédéral américain. Ses attaques de preuve de concept montrent que les serveurs MCP stockent les identifiants de chaque agent et que, par défaut, les agents font confiance à tout autre agent interne.
Par conséquent, une instruction générative bien conçue et adressée au bon agent conduit à une falsification de requête côté serveur (SSRF), une vulnérabilité qui pousse un serveur web à effectuer des requêtes réseau non autorisées. Cela est difficile à détecter car chaque protocole surveille sa propre « porte dentrée », et personne ne surveille le « couloir » entre les deux. La vulnérabilité découverte par Mohiuddin chez Rapid7 sest vu attribuer le numéro CVE-2026-97228 et un niveau de gravité de seulement 2,7 sur 10. Rapid7 la corrigée le mois dernier.
Le problème de Google était plus grave 8 sur 10. Il était lié à la boîte à outils MCP pour les bases de données, googleapis/mcp-toolbox : lors de linitialisation du client HTTP, celle-ci nutilisait pas de politique CheckRedirect et ne validait pas les adresses IP cibles. Un paramètre de chemin spécialement conçu forçait la boîte à outils à suivre une redirection vers une adresse interne et à envoyer des requêtes au nom de lattaquant. Le correctif de Google a ajouté une liste blanche de plages dadresses IP et des listes noires : une URL de base non sécurisée est désormais rejetée au démarrage plutôt quà la première requête.
Mohiuddin a qualifié cela de « véritable protection contre les attaques SSRF » et a noté que la plupart des serveurs MCP navaient pas mis en place ce niveau de renforcement de la sécurité. Mohiuddin qualifie cette catégorie dattaques de « protocol pivoting ». Il sagit dune attaque en plusieurs étapes au cours de laquelle un attaquant obtient un accès initial via un protocole, exploite les hypothèses de confiance entre les protocoles, puis étend ses capacités à des fonctionnalités disponibles uniquement via un autre protocole.
Par exemple, une application ou un serveur utilise le protocole MCP pour attribuer une tâche à un agent, et cet agent transmet des instructions malveillantes à un autre agent en utilisant une norme différente le protocole Agent-to-Agent (A2A) de Google ou le protocole Agent Network Protocol, en plein essor. Lors de telles transitions, la confiance et lautorisation sont souvent perdues. Markus Vervier, de X41 D-Sec, qui a également mené des recherches sur les attaques visant le protocole MCP, nest pas de cet avis.
Le fait que le « protocol pivoting » ait fonctionné dans cinq organisations qui navaient rien en commun à part le MCP est remarquable. Ce protocole est nouveau mais déjà omniprésent il sest répandu plus vite quil na pu être suffisamment testé et renforcé. Dans la course à la construction darchitectures dagents IA tentaculaires, les entreprises ont abandonné le « zero trust », un modèle de sécurité dans lequel le réseau est considéré comme infecté dès le départ et où chaque requête sensible entre les nuds nécessite une autorisation.
Selon une analyse : « La leçon que je souhaite que les gens retiennent, cest que tout ce qui est transmis par un LLM à votre outil doit être traité comme une entrée provenant dun inconnu sur Internet, car dans un scénario dinjection de prompt, cest exactement ce dont il sagit. Les failles sous-jacentes sont des vieilles connaissances, comme linjection et le SSRF, et les correctifs nont pas changé depuis 20 ans. Il faut rendre hommage au chercheur pour avoir donné un nom à ce phénomène, car cest ce nom qui incite les défenseurs et les organismes de normalisation à réellement concevoir des solutions pour y faire face. »
Pourtant fin juillet 2026, le Model Context Protocol (MCP) a connu sa plus importante mise à jour depuis son lancement. Il convient notamment de noter que le cur du protocole MCP est désormais sans état, ce qui signifie que les requêtes ne dépendent plus dune session liée à une instance de serveur spécifique. Une nouvelle politique de dépréciation garantit également un délai dau moins 12 mois entre la date à laquelle la dépréciation officielle dune fonctionnalité est prononcée et celle à laquelle elle peut effectivement être supprimée à lexception, dans des cas très limités, des mises à jour de sécurité critiques.
Source : Rapport de Syed Anas Mohiuddin
Et vous ?
Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Pourquoi ne peut-on pas simplement empêcher les IA malveillantes d'accéder à Internet ? Isoler physiquement l'IA pour l'éloigner des cibles du monde réel rend les tests plus sûrs, mais moins utiles
Des millions d'agents IA menacés par une faille critique dans un paquet open source. « BadHost » a été découvert dans Starlette, un paquet téléchargé 325 millions de fois par semaine
La Fondation Linux lance le projet "Protocole Agent2Agent" afin de permettre une communication sécurisée et intelligente entre les agents d'IA
Vous avez lu gratuitement 3 540 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.